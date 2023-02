Nos enfrentamos cada día con un nuevo episodio de una suerte de guerra soterrada en el gobierno, entre PSOE y UP, que pudiera estar anticipando una ruptura del pacto de gobierno o, mejor dicho, de los dos gobiernos que han coexistido en el mismo gabinete, pues nunca se tuvo la sensación de un ejecutivo cohesionado y sujeto a un programa más o menos identificable.

Hace ya un par de años, en estas mismas páginas vaticiné la posibilidad, con base en razones puramente electorales, de que el último año de legislatura, el pacto saltara por los aires. Era previsible porque a unos y otros interesa aparecer como formaciones distintas. Unos, el PSOE, más moderado y alejado de planteamientos que, no obstante haber incorporado a diversas leyes y actuaciones, quieren ahora imputar en exclusiva a UP, cuando, como es sabido, el gobierno responde solidariamente de sus actos, que aprueba y es el presidente su máximo responsable. Otros, UP, a la inversa, intentando posicionarse en el extremo que le distinga del nuevo y artificial por poco creíble PSOE centrado y centrista, para de esta manera intentar recuperar el voto perdido hacia el PSOE más radicalizado y nuevamente moderado y ocupar el espacio que se queda otra vez abierto, aunque en esta ocasión haya de competir con una Yolanda Díaz que va a jugar a las dos bazas, a mantener el voto de IU y a conseguir algo de UP y parte del PSOE.

Todo es estrategia y es fácilmente constatable cuando se analiza que la causa que aparentemente ha hecho estallar la crisis es una ley, la del llamado “sí es sí” no solo votada por el gobierno y la mayoría parlamentaria, sino ensalzada públicamente por el presidente, que no ocultó entonces su satisfacción con la norma de la que ahora reniega con escasos argumentos no conocidos en su momento y con menos convicción que en otras ocasiones.

El resultado de este proceso de disolución de los acuerdos, pura farsa, no debería convencer a nadie que quiera mantener su coherencia a resguardo de la estulticia política. Nada hay en esa ley que se quiere reformar que no pudo antes ser evitado, ni nada hay en ella, sus efectos en las reducciones de pena, que no se supiera y aceptara.

Lo grave fue y no debemos olvidarlo, que fueron los jueces los atacados, los que sufrieron los insultos que fueron proferidos por los profanos en el saber jurídico y en el mínimo sentido de la vergüenza. Y que esos ataques no fueron silenciados o rectificados por el PSOE, sino en muchos casos asumidos y proyectados con la ligereza propia de quien ahora se retracta quedando en evidencia por su locuacidad y tendencia al verbo extremado.

Modificar la ley, aunque se haga en un espacio complejo del quiero y no puedo, deudor de nuevo de la necesidad de defender lo más posible el ego, que no de restaurar el sentido común, era obligado, pero en modo alguno consecuencia de imposición de nadie, pues el gobierno en pleno aprobó lo que se sabía que indefectiblemente provocaría lo que ha provocado.

Rompen ahora, con el tiempo justo pero suficiente para armar una nueva imagen, conscientes de que es el centro el que impera y el que decide las elecciones. Ese espacio de personas que transitan en cada cita electoral entre unos y otros, sin ataduras o compromisos viscerales con ninguna de ellos y optando por quien consideran que puede hacerlo mejor o castigando lo mal hecho. Ese centro no parece, no obstante, que pueda cambiar sustancialmente, toda vez que, a diferencia de anteriores comicios, esta legislatura ha estado marcada por un gobierno en el que el socio mayoritario, el PSOE, decidió escorarse hacia posiciones más radicales, tanto que ha sido abandonado por quienes constituían el PSOE eficaz y centrado de los primeros años de democracia. Este PSOE irreconocible no puede ser identificado con aquel y en un año, tras sus sucesivos derroches de demagogia, no puede aferrarse a lo que abandonó haciendo lo propio con muchos, que quedaron huérfanos y defraudados.

Tal vez por ello esta derivación al centro sea inútil e, incluso, reste votos al PSOE en favor de UP. Nadie vota la copia si tiene el original por el mismo precio y este PSOE es hoy lo que es, poco parecido al que fue y, por ello, alejado de lo que se decía, que era el más cercano a la forma de ser de los españoles.

Las municipales y autonómicas no son reflejo exacto de las generales, aunque se vean influidas por una corriente de opinión que, en este caso, parece que es irrefrenable. Pero para alcalde e, incluso, para presidente de CCAA se elige más a la persona y a su actuación concreta. Se valora la labor cercana, lo posible en lo tangible. El PSOE no recibirá un golpe duro en mayo, porque tiene buenos candidatos que, contra viento y marea, han aguantado los embates palaciegos del gobierno. En estos estará el futuro y un futuro que, aunque no está escrito nunca, se puede presumir.