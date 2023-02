En la nueva ley de libertad sexual, popularmente de “sólo sí es sí”, se recoge el consentimiento en los actos sexuales, como el núcleo básico que regula el aspecto penal. Se define el consentimiento sexual en los siguientes términos: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Recoge la teoría llamada de la aceptación positiva, que se empezó así a llamar en EEUU, por lo que el mero silencio no basta para mantener una relación sexual, y en caso de duda se debe condenar por agresión. Pero no se recoge ninguna formalidad en cuanto a la expresión del consentimiento sexual a diferencia, por ejemplo, de la eutanasia o autorizaciones de intervenciones quirúrgicas, sólo exige la claridad.

El consentimiento sexual es uno de los conceptos más complejos jurídicamente. No se trata de una oferta y la correspondiente aceptación y mucho menos una proposición de un hombre y una aceptación de la mujer, ya que consentir significa sentir juntos, llegar a un acuerdo, quitándole ese carácter contractual que se le intenta dar, o de justificación de dominio de una parte (masculina) sobre otra (femenina), que sería parecido a una sumisión aceptada o tolerada, donde todo acto sexual sería agresión a la mujer salvo debida justificación por el consentimiento. Las circunstancias de las relaciones sociales son muy variadas, pero en el aspecto penal no puede destruirse el principio de la presunción de inocencia, por ello el consentimiento puede ser tácito y la carga de la prueba siempre corresponde a la parte acusadora, ministerio fiscal o presunta víctima. Las declaraciones de una ministra de que una mujer siempre tiene razón cuando denuncia violencia o agresión, así como el lema popular de “Hermana, yo sí te creo”, es contraria a derecho, pues supone el de “Hermano, yo no te creo”. Antes de decidirse en juicio, ya está la condena. Como dice un tratadista, no se trata de una cuestión de fe, sino de prueba.

El consentimiento tácito en las parejas estables o en circunstancias de cohabitación, rompe el sistema del consentimiento expreso. Un famoso periodista tuvo una relación con una amiga, y a la mañana siguiente y aún dormida su acompañante realizó actos sexuales; con posteridad en una discusión sobre si se había puesto o no preservativo, ella denunció como violación ya que no le había dado expresamente su consentimiento, pero tanto el fiscal como el juez no admitió la denuncia considerando que no había delito. Igualmente, no sería el abrazo, beso, tocamientos inesperados o repentinos entre esposos, novios o parejas. También se rompe la teoría del consentimiento expreso en el caso de menores de 16 años, aun existiendo asentimiento voluntario, sí es delictivo el acto sexual, salvo con personas de la misma edad y de madurez mental semejante. En el caso de personas discapacitadas que no pueden dar un consentimiento en actos civiles, sí vale su asentimiento al acto sexual, siempre que no sea con personas que se aprovechen de su discapacidad, y todo ello por la protección del bien jurídico de la indemnidad sexual. Igualmente, en países donde se prohíbe la prostitución, aunque la prostituta de su consentimiento se comete el delito de vulnerar su indemnidad sexual.

Por último, con la reforma de la ley del “solo sí es sí” se unificó el abuso (sin violencia) y la agresión sexual y violación, con lo que se rebajaron ciertas penas mínimas y algunas máximas. Conforme al lema en el caso de la Manada “No es abuso, es violación”, se ha suprimido el delito de abuso, pero también se ha suprimido el delito de violación, refundido en el delito de agresión sexual. Se defendió la unificación para que no fuera preciso tener que probar la violencia. También se decía para que no se hicieran preguntas como la de si la mujer había abierto las piernas. En virtud del principio de la retroactividad de la ley más benigna, la mayoría de jueces y juezas han rebajado las penas de ya sentenciados e incluso excarcelar a violadores o abusadores. Y esto fue aprovechado demagógicamente por la oposición al gobierno y por la mayoría de los medios de difusión, creando artificialmente una situación de alarma social injustificada. Pero que ha obligado al gobierno y para lo sucesivo modificar la ley volviendo a incluir la violencia o intimidación como agravante de la pena, que antes sólo estaba recogido en la violación de extrema gravedad. Se ha impuesto el populismo punitivo, que nunca ha servido para impedir los delitos ni para proteger más a las víctimas.