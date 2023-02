La Academia francesa ha admitido a Mario Vargas Llosa en sus filas y este se convierte así en el primer autor que no escribe en francés en lograrlo. Esta magnífica idea honra a la propia Academia, al autor hispano-peruano, y también a la cultura española y latinoamericana, ya que dentro de las instituciones culturales galas la Academia constituye su cima. Vargas Llosa ha sido reconocido en su excepcional valía literaria e intelectual, aunque la Academia no tenía esa obligación, lo cual es tanto más de agradecer si tenemos en cuenta que por estos lares ha acabado convertido últimamente en un personaje de la prensa del corazón, que no brilla precisamente por su interés en la cultura. La secretaria perpetua de la Academia, Hélène Carrère d'Encausse, ha llegado a declarar que Vargas Llosa ha ayudado a la cultura francesa más que muchos escritores galos.

Así contaba Vargas Llosa en un “Un bárbaro en París”, título de su último libro, cómo fue su llegada al país vecino, a donde viajó procedente de Madrid, ciudad en la que realizó sus estudios de doctorado, pero donde no se sentía cómodo debido al angosto ambiente social, cultural y político: “En 1959 llegué a Francia. Creía haber llegado a un país de ensueño, y no me decepcionó. La cultura era omnipresente (¡hasta en la televisión!), y allí vivían Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Jean Vilar, se representaba a Ionesco, se leía a Beckett... El debate político era muy intenso, pero era un debate de altura. Me sentí como un bárbaro entre civilizados”. Vargas Llosa pensaba que iba a obtener una beca para ampliar estudios, pero no fue así. Sin embargo, no se desanimó, aceptó varios trabajos precarios y se quedó para impulsar su carrera. Otras grandes figuras de las letras hispanoamericanas que también vivieron un tiempo en la capital gala, más o menos por aquella época, fueron Pablo Neruda, Octavio Paz y Gabriel García Márquez, que durante mucho tiempo fue un gran amigo de Vargas Llosa, aunque luego se pelearían. La elección de la Academia francesa también es de agradecer por el reconocimiento que supone para la cultura española, así que esperemos que algún día la Academia española le corresponda haciendo algo similar con un escritor francés. Uno que, por ejemplo, siempre me ha parecido muy cercano a España fue Albert Camus. La noticia es también una ocasión idónea para celebrar las relaciones culturales entre España y Francia. Dichas relaciones han sido bidireccionales y han servido para hacer crecer la cultura de ambos pueblos. Aunque no exentas de altibajos, también son en buena medida relaciones complementarias, y eso es lo que las fortalece. Nuestros vecinos seguramente han encontrado aquí temas y figuras con un punto de romanticismo, vitalidad y hasta exotismo, y nosotros hemos buscado allí nuevas ideas, nuevos debates intelectuales y nuevas modas. Por no remontarnos muy atrás, desde el siglo XVII el gran teatro francés encontró parte de su inspiración en temas, personajes y escritores españoles. Es el caso de Corneille con el Cid, Molière con Don Juan y luego de Victor Hugo con Ruy Blas. También le ocurre a novelistas como Mérimée, Gautier y Daudet. En el otro sentido las relaciones también son muy importantes. Muchos escritores y artistas españoles se marchaban a Francia, señaladamente a París, por motivos políticos o para ampliar su formación. Ejemplo de escritores que han vivido algún tiempo allí son Espronceda, Larra, Zorrilla, Unamuno, Antonio Machado (que además era profesor de francés), Blasco Ibáñez, Baroja y Juan Goytisolo. Otras tras grandes figuras de la cultura española que siguieron esa estela fueron los pintores Juan Gris, Picasso, Joan Miró y Dalí, y el cineasta Luis Buñuel. Como se ve, el catálogo, que en realidad es mucho más amplio, resulta brillante. Ojalá que siga creciendo y que las relaciones culturales entre ambos pueblos continúen siendo ricas y fecundas.