La exposición de este artículo no pretende ser mera contestación al escrito publicado por Joaquina Agulló en este mismo medio, refiriendo la supuesta discriminación que sufren las niñas en la Festa, de las cuales, ella se ha erigido, no sé cómo, en portavoz. Mi intención tampoco es suscitar la polémica, pues, en realidad, no existe, sino clarificar y desvelar en el ámbito de lo público, a raíz de su escrito, los motivos y los errores que posibilitan una lectura distorsionada de la riqueza cultural de nuestra tradición con respecto a este asunto y que se hacen visibles en su redacción, a mi parecer con total desenfoque.

Un primer elemento imprescindible para el análisis serio de una realidad culturalmente histórica, ha de ser el acceso libre de prejuicios ideológicos y de estereotipos sociales del presente, una extrapolación de nuestras concepciones a la realidad histórica que nos precedió a la luz de ciertos movimientos ideológicos que pretenden una relectura, como en absoluto, del hecho social desde su enfoque.

Concepción ideológica de la mujer

Su artículo parte y vertebra una concepción ideológica de la mujer que busca un empoderamiento social de la misma creyendo, a modo de complejo, que si no ocupa los mismos lugares de lo masculino le roban su dignidad.

El hecho de que las niñas no canten en el Misteri no tienen nada que ver con esta mirada ideológica pues la conservación de esta tradición viene en relación no a una discriminación sino a la salvaguarda de una riqueza cultural como elemento constitutivo de una memoria identitaria que ha caracterizado la Festa como lugar de cultura y estudio antropológico.

La visión peyorativa de esta tradición cultural presenta una lectura superficial de nuestro Misteri y supone un menoscabo a la memoria identitaria de nuestro pueblo como sociedad. Memoria que se hace viva en la tradición y en la singularidad de sus elementos.

Papeles femeninos

El hecho de que sean varones los que hayan de interpretar los papeles femeninos de la Festa es uno de ellos. Jamás se ha vivido en Elche esta realidad como elemento discriminatorio, sino bien al contrario, como mérito al haber sabido conservar una singularidad histórica en la memoria social e identitaria como pueblo. Así lo mostraron Pedro Ibarra y Felipe Pedrell al gobierno de la República cuando consiguieron elevar el Misteri a la categoría de monumento Nacional. Así también se mostró ante la UNESCO en su reconocimiento como patrimonio de la humanidad.

Afirmar que la conservación de esta tradición es fruto del machismo y del facherío es de muy poca categoría intelectual. Tomar la voz de las mujeres vinculadas a la Festa sobreentendiendo su represión son afirmaciones muy gratuitas.

En el Misteri hay unos elementos constitutivos y otros accidentales o accesorios. Los elementos heredados de nuestros antepasados en los que se hacen presentes su memoria cultural como lugar antropológico, junto a los elementos litúrgico celebrativos, son inamovibles puesto que si se eliminasen ya no sería propiamente el Misteri sino otra cosa. La participación de las voces masculinas en los papeles femeninos es un elemento constitutivo y no accesorio. En él hay memoria presente del pasado.

Gusto y capricho

El Patronato ha entendido siempre su labor de protección como un servicio a Elche. Sabe que no posee autoridad para cambiar esta viva tradición, sino autoridad para conservarla. Afirmar que sus miembros son unos "queda bien" por el hecho de no cambiar al gusto fluctuante esta realidad, es también una afirmación arbitraria. Sus integrantes conocen su función de protector y promotor, se saben depositarios de un tesoro del que no son dueños en sentido propio y del cual no pueden decidir a su gusto y capricho.

Ninguno de sus miembros ha tenido la pretensión de colocar a sus niñas por el mero hecho de estar introducidos en la organización. Ni siquiera el Mestre de Capella se atrevió. Tampoco los cantores, ni tramoyistas, etc… y no por miedo a un enfrentamiento con una estructura "anticuada" sino por un respeto profundo y absoluto a la memoria histórica y su salvaguarda.

El Misteri sabe que el que pierde la identidad se diluye, el que no custodia la tradición pierde su memoria.

No somos dueños del Misteri sino depositarios de un tesoro a respetar.

Participación en el Misteri

Por otra parte, es necesario recordar que la participación en el Misteri o la pertenencia al Patronato no son un derecho en sí mismo sino un regalo asumido como servicio, cada uno en su lugar. No existe un "tengo derecho" en el Misteri, existe un “gracias”.

El Misteri tampoco es un lugar de conquistas ideológicas, por eso conviven fraternalmente en él personas de diferentes ámbitos sociales e ideológicos que se hacen uno en torno a la Festa formando "una gran familia ".

En un segundo aspecto, hay que recordar que el Misteri no es un espectáculo, sino que es espectacular. Hay una diferencia en la esencia. Leyendo con superficialidad, la espectacularidad de su dramatización puede llevar a confundir su realidad con el mero teatro. El Misteri es, sin embargo, celebración actualizante de la memoria viva del pueblo. Celebración religiosa insertada en la liturgia celebrativa católica de la Asunción.

Esplendor estético y dramatización

Su esplendor estético y su dramatización se convierten en vehículo y lenguaje del culto religioso. Son medio y no fin. Si el Misteri es cultura es principalmente por su realidad existencial y no meramente por la utilización de las disciplinas artísticas que lo envuelven. Sin esta realidad, la Festa no conservaría viva nuestra memoria sino sólo un recuerdo de la misma.

La exclusividad de la Festa hace inválida la comparación que se ha hecho con la Desdémona pues nos movemos en otro ámbito. Si Shakespeare hubiese conocido el Misteri, se hubiese rendido a sus pies, pues ninguna obra suya podrá jamás actualizar en vivo la realidad histórica que dramatiza como lo hace el Misteri. No puede haber mayor explosión de cultura, con mayúsculas.

Características propias

Y un tercer aspecto es el práxico. Numerosas instituciones en nuestra ciudad están diferenciadas por género simplemente por las características propias de su actividad y no por mentalidad machista o feminista. Equipos deportivos, clubes, etc... Y no pasa nada, se vive sin frustración, con naturalidad.

En el Misteri hay requisitos vocales para encarnar un papel u otro que no suponen discriminación para quien no los reúne pues son de sentido lógico. Los papeles que han de ser encarnados por niños están pensados para voces blancas masculinas. La sonoridad de una voz blanca de soprano o contralto masculina difiere de la femenina en su sonoridad y emisión. ¿Qué sentido tiene que un bajo reivindique cantar el Sant Joan si es para tenor? ¿Qué sentido tiene que un tenor reivindique cantar el Sant Pere si es para un sacerdote con voz de bajo? ¿Por qué habrían de cantar las niñas si los papeles están pensados para niños? ¿Pero es que a alguien se le ocurre corregir a Richard Strauss porque su personaje de Octaviano en El caballero de la rosa haya sido pensado para mezzo? Pues tampoco en el Misteri. Ni a la Venus de Milo le ponemos sujetador ni al David de Miguel Ángel calzones, ni a la Maja desnuda un batín. Sencillamente han nacido desnudos y desnudos se quedarán. Ningún frente ideológico los puede vestir sin menoscabo de su intención estética. Las Marías del Misteri y su cortejo sencillamente son para niños.

Errónea lectura

Cambiar nuestra tradición histórica, desnaturalizar sus singularidades por una errónea lectura de las mismas, sería un fracaso rotundo, un empobrecimiento cultural, un hurto de nuestra memoria para las próximas generaciones.

Se corre el riesgo de dinamitar la cultura propia de un pueblo en sus elementos singulares bajo un falso pretexto de discriminación. Estas reivindicaciones siembran una sospecha falsa sobre la Festa, le perjudican y la empobrecen.

Las chicas tienen su propio lugar y espacio en la estructura del Misteri dentro del coro juvenil. Participan así de la alegría de cantar respetando sin complejos la tradición y se sienten parte de la misma conservándola como lugar de cultura y singularidad artística viva. No hay ningún problema de discriminación. La Capella y la Escolanía son masculinas. Trabajan juntos. Capella, Escolanía y coro juvenil forman juntos un gran equipo. Cada uno con su función y lugar.

El Misteri no tiene ningún problema con las niñas sino que algunos tienen un problema en la compresión del Misteri.

El acceso al Misteri desde parámetros ideológicos es un error.

Afganistán perdió a sus Budas gigantes con la llegada de los talibanes sencillamente porque éstos no aceptaban que en su sociedad hubiese un legado histórico y cultural diferente a su visión del mundo. Y los destruyeron.

El Misteri ha conseguido sobrevivir a lo largo de los siglos a numerosos frentes ideológicos, a la prohibición del concilio de Trento, ha conseguido un rescripto papal, superado crisis económicas, epidemias e incluso guerras.

A lo largo de los siglos, Elche ha sabido defenderlo con inteligencia y voluntad, sin complejos. Y lo ha defendido tal cual es, tal cual lo heredó de sus mayores porque ha comprendido desde siempre que éste era su mayor tesoro.

El Misteri debe estar libre de presiones, protegido de intereses políticos e ideológicos, porque es memoria cultural de nuestro pueblo y realidad de cohesión en torno al patronazgo de la Virgen de la Asunción.

El Misteri está vivo, celebra la vida y es vivificante. Politizar el Misteri es herirlo de muerte.

En conclusión, el hecho singular de que en el Misteri la María y su cortejo sean interpretados por varones no supone ningún elemento discriminatorio. La eliminación de este hecho, vivenciado a lo largo de la historia como una peculiaridad positiva, supondría dinamitar un elemento infinitamente rico en contenido cultural y un empobrecimiento de su intención estética.

Si hay algo por lo que pedir perdón a las niñas, no es por no poder cantar en el Misteri sino por intentar utilizarlas como pretexto para imponer una ideología en detrimento de nuestra tradición y cultura.

Deseamos que la Virgen de la Asunción siga velando por su Festa como lo ha hecho hasta ahora con los hijos e hijas nacidos de Ella, los ilicitanos.

Tengamos y dejemos la Festa en paz.