La destrucción material y de vidas humanas sigue su curso sin que nadie lo remedie. Al contrario. Leña al fuego para que la situación no cese e incluso vaya a peor. Y no es que lo de Putin en Ucrania sea el único conflicto armado en la escena mundial. La lluvia de mísiles rusos cae en territorio ucraniano a fin de que la macabra fiesta no pierda ritmo. El presidente Zelenski busca armas más poderosas para vencer al ejército ocupante y en defensa de la integridad territorial. Difícilmente, David puede ganar a Goliat.

Los países de la OTAN siguen con su apoyo al agredido, pero las últimas líneas rojas se pueden cruzar y los principales aliados saben que si se traspasan aumentaría la confrontación abierta con Moscú. Kiev tiene tanques occidentales y reclama aviones europeos de combate. La ira progresa. El Kremlin, en favor de su propia seguridad, amenaza a Occidente. Así que los bombardeos masivos y el negocio funcionan muy bien. Pedro Sánchez demanda coordinación y unidad de todos los miembros de la UE. ¿No podrían ponerse de acuerdo en acoger el liderazgo para la paz en vez de amplificar las llamas? Porque los cohetes armados con cabezas nucleares nos apuntan, y el teatro bélico amplía su maquinaria de guerra más destructora. ¿Se está pretendiendo una ofensiva a gran escala? ¿Ese es el camino? Alargar la guerra con más armas y dinero es intensificar las hostilidades con consecuencias más trágicas. Hecatombe, millones de personas sin luz en Ucrania… Este es el resultado de la inversión en seguridad (inseguridad) global. Rearme en Europa. Y los mercaderes de armas tan felices. La situación tiene aristas históricas, políticas y estratégicas. La Casa Blanca maneja las riendas del conflicto y de sus intereses en la parte que le toca, y es quien viene dictando en Ucrania las políticas desde la caída de la Unión Soviética. Joe Biden ha prometido que esa inversión sobrepasará los 45 000 millones de dólares en 2023. Cifra que se suma a los miles de millones ya entregados, además de todas las ayudas europeas no para mejorar el mundo, sino para inundarlo más en las tinieblas. Es verdad que Putin encendió torpemente la mecha y ya vemos lo que hay. Los líderes están tan calentitos mientras los soldados se matan, la gente huye, tiene mucho frío o salta por los aires. Pronto se cumplirá un año en el tablero de la pelea, sin que ninguno de los contendientes se imponga y con nulas iniciativas de negociación. Fracasa el diálogo y triunfa el alto riesgo. Ucrania no podrá ganar nunca, ni los intereses occidentales agotarán a Rusia militarmente y económicamente. ¿Qué procede entonces? Como dice el refrán, «más vale un mal arreglo que un buen pleito», o aquello de que «nunca existió una buena guerra ni una mala paz», según Benjamin Franklin. Vencer es persuadir con objeto de que nadie se liquide. Una masacre entre unos y otros, en beneficio de los que la alientan. Este es el explosivo negocio y el de la reconstrucción posteriormente. La escalada está servida con el implacable curso de los acontecimientos. Las armas no paran. Pero es preciso favorecer un final negociado. Diplomacia, en suma, no que sigan hablando los cañones. Por si fuera poco, la gestión de la ayuda a Ucrania ha ido fomentando escándalos de corrupción en el Gobierno de Zelenski. Esto viene de atrás. Los comportamientos mafiosos y el enriquecimiento ilícito han sido una de las constantes de las instituciones ucranianas. La contienda contribuye a que prosiga ese mal endémico. De paso, Putin propuso, el pasado mes de enero, retirar a su país del convenio europeo contra la corrupción. Nadie se libra de ella en mayor o menor medida. Alcanzar la paz supone «negociar con todo el mundo, incluido Putin», dice Sánchez. No parece que haya mucha prisa. Si se pretende ser solidarios y defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, fúmese la pipa de la paz en una mesa de negociación e invóquese a san Valentín. El presidente del Ejecutivo español entiende que Alemania y Francia deben liderar a la UE. Hace falta poner coto a esta carnavalada fatal. Sin embargo, Unidas Podemos defiende que la paz sea el eje de la presidencia española de la Unión Europea a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. ¿No falta una voz dispuesta a liderar una iniciativa de paz? La buena posición actual de España, por sus políticas sociales y económicas, podría servir como estímulo para ejercer ese liderazgo. ¿Ayudar al pueblo ucraniano consiste solo en lo que se está haciendo? El presidente brasileño, Lula da Silva, plantea cómo mediar en el asunto. Es decir, un grupo de países debe sentarse a negociar con Rusia y Ucrania. Tarde o temprano será así. O desastre total. Cuanto antes, mucho mejor en todos los sentidos. Una victoria de quien sea sobre la base de una montaña de cadáveres es un amargo éxito. Los aliados también saben que urge un cambio y que es preciso reabrir la vía diplomática con un enfoque realista del problema. Lo demás es irresponsable e inhumano. Pues eso.