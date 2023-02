Hace muchos años, en una tierra muy lejana, llamada Halakant, vivía un albañil, que, en la obra, abría diariamente su fiambrera, y exclamaba, enfadado: "¡Otra vez pan con embutido de Pinoso, un bollo de chocolate, y un refresco con gas! Tengo colesterol, sobrepeso e hipertensión". Después de varios días igual, su compañero le dijo: "¿y por qué no le pides a tu mujer que te ponga otra cosa?". A lo que nuestro protagonista le contestó: "bueno, es que el almuerzo me lo preparo yo"

Esto, que parece un chiste, no lo es. Hay mucha gente que, siendo consciente que debería cuidarse la salud, pasa completamente del tema, pensando que, como aún no han recibido un "aviso", puede pasarse el fin de semana, "bebiendo, fumando y sin parar de reír". El problema, amigo mío, es que habrá un día, continuando con el megahit de Mecano, que no te puedas levantar, y acabes, muy elegantemente vestido, eso sí, en un ataúd

Como leí en INFORMACIÓN, en un artículo de Pilar Bernabé, envejecer, en el imperio romano, se consideraba un privilegio. El que pasaba de 60 años era considerado un senex (anciano). En España la esperanza de vida actualmente es de 83,3 años, el problema es como llegas a tus últimos años. Si no puedes comer solo, andar cuatro pasos, ducharte sin ayuda, hablar con tus hijos, ¿vale la pena?

Si conduciendo por una carretera todo el mundo tiene un accidente en la misma curva está claro que, cuando vayas por allí, debes tener precaución. Si posees un avión preparado para turbulencias, tal vez, en un día complicado, se estropee algo, pero podrás seguir funcionando y aterrizar tranquilamente. Ahora bien, si lo tienes averiado, y hay un torbellino, lo más probable es que las alas se rompan y acabes teniendo un accidente muy grave. Por poner un último ejemplo, no es lo mismo estar en la UCI que en planta. Si tu cuerpo está en perfecto estado, soportará cualquier vaivén, pero, si has fumado, bebido, tienes cardiopatía y obesidad, es probable que, al primer bandazo, acabes en el barrio de los calladitos, o peor aún, con un ictus irreversible que te convierta en un vegetal vivo

Cuidando la alimentación, además de vivir más tiempo, disminuyes el riesgo de enfermedades, manteniendo dientes y ojos saludables. Sin embargo, cada vez hay más gente obesa, abusando del fast food. Estamos en la era de la información, todo el mundo lo sabe, pero, no hacen ni caso

Las ventajas del deporte son muy conocidas. No hablo de hacer ejercicio, pasear por el Postiguet no sirve, aunque, obviamente, es mejor que nada. Me refiero a subir corriendo al castillo Santa Bárbara, a usar siempre las escaleras sin tener una taquicardia. Además de controlar tu peso, fortaleces huesos y músculos, previenes caídas, y ayudas a que el sistema cardiovascular funcione eficientemente. ¿Tienes presupuesto para comilonas, pero no para el gimnasio?

¿Tengo un ejemplo a seguir? Pues sí, mi padre. Tiene 90 años, no tiene problemas de movilidad ni de cabeza, vigila mucho la alimentación, hace gimnasia varias veces por semana, y tiene la teoría que en el infierno te ponen a hacer gimnasia cuando llegas. Obviamente, la genética influye, pero, poniendo de tu parte puedes llegar a esta edad igual de bien. Como cantaba Sabina: "Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis, y no vivas como vivo yo". Mi admirado Joaquín, lamento decirte que eres un pésimo modelo de forma de vida

Shakira nos explicó que, además del gimnasio, "trabaja el cerebro un poquito también". Es una magnífica manera de prevenir el Alzheimer. Sócrates dijo que sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores, obviamente, un mindundis como yo no va a contradecirle

Protegiendo tu salud, con los años, generas un superpoder: ves a gente de tu edad mucho mayor de lo que te ves a ti mismo. Recuerdo a mi abuela, con más de 80 años, referirse a las señoras mayores como "esas viejas"

Leí una entrevista en este diario con la escritora Luz Gabás, que decía que "cualquier tiempo pasado fue siempre peor, las condiciones de vida de hace años no tienen nada que ver con el sistema de bienestar alcanzado". Estoy completamente de acuerdo, pero, a nivel personal, no lo veo así. Con veintipocos años duermes como un tronco, comes sin engordar, no tienes lesiones, ni precisas gafas, nunca estás cansado ni necesitas siesta.....Rubén Darío, ¡cuánta razón tenías!

Acabaré con una brillante reflexión de la veterana actriz Kiti Mánver, entrevistada recientemente en INFORMACIÓN: "Vieja es una palabra que describe una situación física, y ya está".