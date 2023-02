Burt Bacharach fue un gigante de nuestra música. Ser autor de más de 50 canciones míticas de cuantas nos acompañaron a lo largo de nuestras vidas, y de las más versionadas del mundo en los últimos setenta años, fue algo al alcance de muy pocos. Tras su fallecimiento el 8 de febrero busqué sin encontrarlo algún especial que lo homenajeara en la televisión. Nada de nada. Días de cine lo despachó con unas colas de 30 segundos, sin una triste voz en off, al final de programa.

Por lo que tuve que buscar en Radio 3, que nunca falla. Me sorprendió que Carlos Galilea no le hubiese dedicado una entrega de Cuando los elefantes sueñan con la música. Sí lo hizo Santiago Alcanda en su espacio. Pero no fue lo mismo. Me explico. La selección de temas fue impecable. El problema llegó en los parlamentos. Estos locutores veteranos que creen que pueden permitirse improvisar, pero a la mínima cometen imprecisiones (esos adverbios «pues ya» repetidos), o titubean como mortales que son, me ponen tremendamente nervioso. Cuánto eché de menos la precisión de Carlos Galilea de mis amores.

Y cuánto he recordado estos días a los días de vino y rosas de la Mostra de Valencia (todavía sin tilde), cuando los millones de pesetas (no había llegado el euro) corrían a espuertas, y sus Congresos de Música de Cine nos permitieron conocer de primera mano a figuras como Lalo Schifrin, Francis Lai o Armando Trovaioli. Además de sus conciertos sinfónicos en el Palau de la Música, ofrecían ruedas de prensa en los que estábamos en familia. Faltan tantos de entonces: Rita Barberá, el jefe de protocolo Vicente Monfort, Jorge Berlanga, Lai o Trovaioli. Qué pena que nunca pasase por allí el gran Bacharach.