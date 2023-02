Hace dos semanas tuve la oportunidad de asistir, en Madrid, junto con otros compañeros de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández, a una jornada de trabajo organizada por la Fundación ONCE para las Universidades que cuentan con programas formativos destinados a personas con discapacidad intelectual. Intercambiamos ideas y analizamos retos de futuro acerca de una experiencia que ha resultado muy satisfactoria y que, desde mi punto de vista, constituye una de las principales estrategias para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. El enorme potencial que tienen las universidades debe ser utilizado, también, para formar a las personas con discapacidad intelectual y para incrementar sus oportunidades de empleo, un objetivo en el que han de colaborar asimismo las empresas y todas las administraciones públicas. Permítanme dedicar estas líneas a exponer algunas reflexiones sobre este desafío.

Resulta evidente que las personas con discapacidad intelectual tienen especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y que este es un ámbito fundamental en el que hemos de mejorar, pues el empleo es el instrumento básico para alcanzar la inclusión social y una vida independiente. En términos estadísticos, la tasa de empleo de las personas con discapacidad -es decir, el porcentaje de personas entre 16 y 64 años que tienen un puesto de trabajo- es sólo del 26,7%, reduciéndose al 20% entre las personas con discapacidad intelectual, mientras que en la población sin discapacidad es del 65%. En otras palabras: sólo 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tiene un puesto de trabajo, mientras que entre la población sin discapacidad esa cifra sube a 3 ó 4 de cada 5. Por supuesto, estas cifras no son imposibles de corregir: en la media de la Unión Europea, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 50,8% (prácticamente el doble que en España), y la brecha entre el empleo de personas con y sin discapacidad es de 24 puntos, mientras que en España está casi en 40.

Potenciar la inserción laboral

Sin duda, una de las claves para potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual es mejorar su formación, lo que se traduce en una mayor empleabilidad. Fue esta convicción la que inspiró, hace siete años, la creación de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández, y la puesta en marcha de un estudio propio que les proporciona una capacitación especializada para el empleo, formándoles como auxiliares de tienda o de oficina. Cuando iniciamos este proyecto, sólo cuatro universidades en toda España habían comenzado programas de formación para personas con discapacidad intelectual, y el nuestro fue el primero de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, gracias al impulso y al apoyo económico de la Fundación ONCE, que puso en marcha una convocatoria de subvenciones, estos proyectos se han multiplicado, y hoy más de 30 universidades de toda España cuentan con programas formativos para personas con discapacidad intelectual. Que muy pronto tendrán, además, un reconocimiento legal expreso: el proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Universitario, que se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, establece en su artículo 37.2 que las universidades promoverán el acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades.

La tasa de empleo de las personas con discapacidad -es decir, el porcentaje de personas entre 16 y 64 años que tienen un puesto de trabajo- es sólo del 26,7%, reduciéndose al 20% entre las personas con discapacidad intelectual

Cuando iniciamos este proyecto, sólo cuatro universidades en toda España habían comenzado programas de formación para personas con discapacidad intelectual, y el nuestro fue el primero de la Comunidad Valenciana.

Habilidades sociales

Pienso que este es un camino por el que merece la pena seguir avanzando. La experiencia de estos siete años nos ha demostrado que este tipo de programas son extraordinariamente útiles para mejorar las habilidades sociales y la capacidad de adaptación a nuevos retos y entornos de las personas con discapacidad intelectual. Nuestros estudiantes participan además, de un entorno inclusivo, en el que tienen la oportunidad de interactuar con otros estudiantes sin discapacidad. Y, por supuesto, la formación que reciben incrementa sus oportunidades de obtener un empleo, entre otras razones porque el aprendizaje teórico recibido en las aulas universitarias se completa con 200 horas de prácticas en empresas, que permite a éstas comprobar las capacidades de los alumnos. El pasado curso, dos de nuestros estudiantes fueron inmediatamente contratados, al concluir las prácticas, por las mismas empresas en las que las habían realizado.

Cualidades muy positivas para la empresa

La tasa de inserción laboral de nuestros alumnos se encuentra por encima de la media que he comentado más arriba, en el entorno del 35%, pero es todavía muy lejana a lo que nos gustaría alcanzar. Hemos de lograr, por ello, que más empresas apuesten por la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Cuando he tenido oportunidad de hablar a empresarios, siempre he destacado que las personas con discapacidad cuentan, en la mayor parte de los casos, con dos cualidades que son muy positivas para la empresa: motivación -porque son conscientes de que para ellas es mas difícil tener un puesto de trabajo, y tienen grandes deseos de obtenerlo y conservarlo- y resiliencia -porque están acostumbradas a hacer frente a dificultades. Muchas veces las empresas tienen miedo de contratar a personas con discapacidad; pero diversas encuestas han puesto de relieve que el 80% de las empresas que logran dar el primer paso se encuentran satisfechas o muy satisfechas. Y, naturalmente, de esta responsabilidad no se encuentran exentas las administraciones públicas, que, por el contrario, han de ir por delante y dar ejemplo de inclusión.

Tasas de empleo de las personas con discapacidad

Como he señalado anteriormente, creo que este es un reto que sólo podremos alcanzar en común. Universidades, empresas y Administraciones públicas hemos de trabajar juntas para mejorar las tasas de empleo de las personas con discapacidad; y en especial de las personas con discapacidad intelectual, que lo tienen particularmente difícil (por supuesto, habría que mejorar además los marcos legales, por ejemplo incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad, pero esta ya sería una cuestión para otro artículo diferente). Si avanzamos en este objetivo, lograremos una sociedad más justa e inclusiva.