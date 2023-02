Desconozco, por pura obviedad ontológica, cómo reaccionaría el genio (en los dos sentidos) del pintor Goya si fuera conocedor de los premios a la excelencia cinematográfica que se han dado en su nombre, pero igual se volvía de nuevo a la Quinta del Sordo para repintar muy negro lo que ahora se homenajea en color. Aunque este año, fina ironía cromática, los trajes de nuestras actrices han predominado en negro, lejos de las vestimentas progre-contestatarias con que se vestían otrora como si fueran a un mitin de Pablo Iglesias en la Complutense con unos cuantos extras vestidos de “grises” como telón de fondo. En aquellos tiempos de espartana estética marxista, además de llevarse eludir el aseo personal por ser signo de debilidad pequeñoburguesa, causaban furor los trajes de pana para los actores del método Grotowski y la permanente barberillo de Lavapiés sin champú para las actrices del Stanislavski. Pero eran otros tiempos, con caspa, sí, pero mucho más épicos, más comprometidos, más militantes. Tengo para mí que desde que la pareja Javier Bardem/Penélope Cruz escogió la clínica privada más cara de la capitalista Los Ángeles USA para alumbrar (mientras la sanidad pública se apagaba), los cimientos del materialismo científico empezaron a derrumbarse mutando en materialismo a secas. Ahora en los Goya todo es lujo sin ciencia, pero concienciado.

Quien escribe estas líneas es un arcaico defensor del libre albedrío, y ello le obliga a respetar la forma que cada uno escoge para cumplir con el rigor lacedemonio del conócete a ti mismo sin tener que recurrir a la pedagogía Gestalt, o dicho de forma más llevadera: en qué quiero malgestar mi tiempo. De ahí que no tenga tiempo para deleitarme en la sofisticada pedagogía de la ceremonia de los Goya. Pero tampoco suelo extasiarme con el Concierto de Año Nuevo de Viena, no tanto porque los Strauss I, II, III y IV (y sus valses) no forman parte de mi noctívago insomnio melómano, que es verdad, sino por la insoportable autocomplacencia de superioridad que destila el concierto y su escenificación estética teniendo en cuenta que lo fundó la ética de un nazi pata negra como Joseph Goebbels. Si tuviéramos que aplicarle a ese concierto la ley de memoria histórico-democrática española, ustedes ya no volverían a escuchar la Marcha Radetzky todos los uno de enero y el Danubio no podría llamarse azul, sino rojo. Pero ellos y ellas son austríacos y nosotros y nosotras tampoco. Ese día, por si les sirve de alivio contra el colon irritable, suelo darme un relajante baño de “música degenerada” con el aceite balsámico que me regala la versión sinfónica de “Matías el pintor”, de Paul Hindemith, mientras el patito feo con el que juego en la bañera me cuenta su cuento homónimo. No quiero pensar cómo ardería España si aquí el Año Nuevo se celebrara, urbi et orbi, con un concierto fundado por Serrano Suñer en el que sonara la polca rápida “Arriba y lejos” de Eduard Strauss (lo de las “ss” viene de fábrica, no es cosa mía).

Por lo leído en prensa y el chivatazo que me han procurado los luditas espirituales de La Ceja, este año el ganador absoluto de los Goya que no pintan (“El tiempo también pinta”, dijo Goya, el de verdad) ha sido la película As bestas (Las bestias en español), del director Rodrigo Sorogoyen. Enhorabuena. El amigo Sorogoyen, en la más consolidada letanía canónica de la noche de los Goya, se vio obligado a la insoportable levedad de darnos su pedagógica lección para que no solo valoremos su cine, sino, sobre todo, porque “Hay que volver a la Guerra Civil y hacerlo cuantas veces haga falta para entenderla y para que una parte de este país [decir España no está permitido en la escaleta políticamente correcta de los Goya] pida perdón”. Perdón por si me he dejado algo, pero, aunque soy de letras, he realizado un ejercicio de cálculo histórico y resulta que quienes en 1936 y alrededores tenían 18 años y estaban en una parte de este país, hoy tendrían 105…, o 100; en cualquier caso, una muy mínima parte de este país que también se llama España. Y a mí no me miren, yo estaba con Hindemith serenando mis desánimos penitenciales con su Sinfonía “Serena”, por lo que no podré complacer a Sorogoyen; y me temo que “las bestias” de esa otra parte de este país que debe pedir perdón, tampoco, estarán viajando por la Laguna Estigia de la mano del Caronte de Patinir, que, pese a estar invitado, no pudo asistir a la ceremonia goyesca. Cosas de la edad.

Menos mal que siempre hay voces en los Goya que nos guiñan con la ceja lo de “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”. En este caso ha sido el cineasta Isaki Lacuesta, al que no le ha costado demasiado esfuerzo pronunciar otra de las frases más sesudas de la ceremonia proponiendo que el Estado pague al público para que vaya al cine (sus dos últimas producciones solo las vieron muy pocos miles de espectadores), utilizando el dinero de los tanques y el Ministerio de Defensa. Lacuesta ha recibido del Gobierno de España (del estado, dirían entre ceja y ceja) más de 750.000 euros en subvenciones. Al tiempo de esa afortunada epifanía de la cuesta de enero que ha descubierto Lacuesta en febrero, y mientras el mundo de los Goya se festejaba con un abundante ágape de carnes, embutidos, pescados y muy poca verdura, los soldados del Ejército Español estaban en la Turquía del terremoto salvando vidas. Quizá si las subvenciones a Lacuesta le costaran algo menos al contribuyente español, algo más se podría destinar a salvar vidas, aunque a Lacuesta y al sectarismo irredento de La Ceja les cueste entenderlo.

Sin embargo, en unos Goya tan pedagógicos, no hubo ni una sola referencia a la criminal invasión rusa de Ucrania; ni a las mujeres víctimas de la ley del solo sí es sí que han visto, con terror, cómo gracias a la misma casi 600 agresores sexuales, violadores y pederastas se han beneficiado en sus condenas. Para ser justos, el Goya se lo merecía la serie documental que los hagiógrafos de Sánchez le han hecho a él y a su mujer desayunando en Moncloa mientras leen los periódicos al revés. Debería Lacuesta exigir que se subvencione al público para que asista al conmovedor documental. Aunque, mi admirado Goya, eso sí sería pintura negra. A más ver.