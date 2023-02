Para la mayoría de los políticos la ideología es un estorbo y las siglas de los partidos son perfectamente intercambiables siempre que permitan su ascenso. Se está viendo con los “incorruptibles” ciudadanos que andan huyendo del barco que se hunde, pero esa no deja de ser una escapada más o menos honorable, dado que la alternativa es la inexistencia. Más bien me refiero a los que siempre han sido tolerantes y amplios de miras con las siglas que les acogen, con tal de encontrar un puesto al sol.

Seguramente la mayoría de ustedes piensan que un político del pepe o del pesoe o del partido tal o cual lo es desde que nace hasta que abandona la política. Pues va a ser que no , siento defraudarle. Un político profesional tiene su modus vivendi en los cargos públicos, no entraré yo a calificarlo de ilegítimo porque en esta vida todo lo que no está prohibido está permitido. Sí que me gustaría que mis representantes hubieran demostrado su valía en una empresa previamente a dar el salto , pero ya he abandonado toda esperanza, dado que un porcentaje enorme de políticos no ha tenido un trabajo que no fuera la política o como mucho ha vendido hamburguesas algún verano o ha encontrado curro aprovechando que fue cosa en política y se le supone agenda. Así nos va, claro, y es obvio que no les van a despegar de sus sillones ni con agua caliente. ¿A quién hay que matar?

Este ¿noble? oficio (no me cambien la c por una d no vaya a ser que piensen en quien estoy pensando y acierten) se inicia en la más tierna adolescencia y culmina en puestos maravillosamente pagados de empresas públicas en los que no hay más que vestirse bien y aparentar que se sabe de qué se está hablando. Entre medias hay ocasiones en que algunos se quedan colgando de la brocha y pueden tener, o no, padrinos que les arrimen la escalera.

Lo bueno de no tener ideología es que tan fácil es sostener una opinión como la contraria, y en realidad da igual los colores que se defiendan si te ponen en una lista con opción a salir. Hay muchos desconocidos que han hecho esa travesía con apreciables resultados y muchos conocidos que estuvieron a punto de emprenderla, algunos de forma pública y otros un poco menos, pero al final saberse todo se sabe.

Seguro que les sorprende que Zaplana estuviera a punto de fichar por el Psoe en tiempos de Valenzuela, pero fue así, o que Mazón cambiase en una noche de dar el sí a Ciudadanos a tener acomodo en las listas del pepé, pero me temo que la historia se repite, porque emular a los maestros es síntoma de haber aprendido bien la lección. Aplausos.

Estos trasvases, no siendo habituales son frecuentes, y si consideramos la política como empresa, el ejecutivo del Santander cambia al BBVA sin ningún desdoro. Claro que en la empresa privada admiten que les da igual el producto que vendan y en política juegan a los principios inalienables, aunque si no les gustan tengo otros, como decía Marx (Groucho).

La picaresca no la inventamos los españoles, pero hemos sido maestros en ejercerla y novelarla y la carrera política, considerada como alternativa a arrastrar el arado, tiene en nuestro país una gran historia detrás: de las “covachuelas” y los “pesebres” a la actualidad No hay más que ver a algunos o algunas para preguntarse si el campo español no ha perdido la oportunidad de una mano de obra que se desaprovecha en moquetas y escaños.

No digo yo que no haya hombres y mujeres de buena fe que consideren el servicio público como un sacerdocio. Sin duda los hay y tienen todo mi respeto, pero mientras los partidos no dejen de ser agencias de colocación seguirá habiendo tipos y tipas que en una empresa privada llegarían a ser como mucho chicos de los recados o auxiliares de pegar sellos y en la política aspiran a cualquier cosa, porque la fortuna sonríe a los audaces y se burla de los tontos que les votamos (con v aunque den ganas de botarlos con b).

Ya les digo que el acomodo en un cargo público compensa, económicamente, todos los sapos que haya que tragarse. A lo mejor les engañan con el sueldo, que tampoco es para tirar cohetes, pero desde luego no les engañan con el trabajo. ¿Y lo bien que queda ser diputado o concejal o presidente?, eso también cuenta, y si sumamos coche oficial , facturas de restaurantes y regalías varias, verán que hay un interés muy desinteresado en seguir en la pomada al servicio del ciudadano. Faltaría más.