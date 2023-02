Así se titulaba un programa divulgativo de economía doméstica. En El canto de un duro nos enseñaban lo que valía un peine y un yogur. O a distinguir las cualidades del agua mineral embotellada de la que sale del grifo. Lo presentó los sábados en la sobremesa con cercanía y naturalidad Mª Carmen García Vela durante los años setenta. Una gran comunicadora que fue la que más tiempo se mantuvo al frente del longevo Informe semanal.

El canto de un duro, didáctico y dicharachero como él solo, fue heredero directo de 35 millones españoles, subtitulado como Mirando la peseta donde Alfredo Amestoy y José Antonio Plaza nos ayudaban a ahorrar. Algunos fuimos alumnos aventajados. Viniendo de clases muy humildes, fuimos capaces de estirar nuestras economías liliputienses estirándolas con austeridad e imaginación.

Hasta que llegó el euro. Una periodista despierta, de nombre Letizia Ortiz Rocasolano, fue la encargada de realizar la campaña institucional para el fomento de la nueva moneda. A la misma hora que se emitía El canto de un duro ahora sale en antena Audiencia abierta, el programa de la Jefatura del Estado, donde se cuenta la agenda semanal que cumplen ella y su esposo, nuestros Reyes.

Si ya lo teníamos complicado quienes tratamos de estirar nuestros ahorros con el euro, llegó la guerra de Ucrania y los precios en los productos de alimentación dieron un estirón insolente. Por mucho que los informativos den buenas noticias de la economía macro, la inflación y el crecimiento anual, la economía micro pinta terrorífica. A mí no me atraparon en las famosas preferentes. Pero constato cómo mis ahorros hoy valen prácticamente la mitad que en 2020: todo lo que se encareció no bajará.