El profesorado técnico de FP se encuentra en la encrucijada, tras la nueva ley educativa (la LOMLOE) y la Ley de Formación Profesional. Ha llegado su momento, el momento de su reconocimiento y equiparación de sus condiciones sociolaborales y retributivas con el resto del profesorado, sus compañeros y compañeras, de Enseñanza Secundaria con los que comparte enseñanzas, alumnado y centros educativos. En el País Valenciano son 4.100 los profesores y profesoras técnicas de FP que ahora tienen la posibilidad de integrarse en el cuerpo superior de Profesores de Enseñanza Secundaria, en el grupo profesional A1.

Sin embargo, las limitaciones que tiene este proceso y la forma en la que se va a realizar esta integración (por titulación) solo benefician al 60% del profesorado técnico, marginando o excluyendo del sistema educativo de FP al 40% restante, que no promociona ni se iguala en sus condiciones sociolaborales y de protección social, que no pasa al grupo profesional A1 y que, incluso, en el caso del profesorado interino, aunque tenga una amplia y dilatada experiencia profesional y muchos años de servicio en la especialidad que ahora pasa al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, inexorablemente se le va a despedir y no podrá continuar trabajando en ella. Todo ello un despropósito que desde un sindicato de clase, como es la UGT, no podemos tolerar ni admitir.

Primero la LOMLOE destruye, declara a extinguir, el único cuerpo docente de FP que existía como tal, el cuerpo de Profesorado Técnicos de FP. En lugar de ser ambiciosa y crear un cuerpo específico de profesorado de FP, recogiendo en su seno todas las especialidades con atribución docente en FP, destruye el cuerpo técnico y disemina sus especialidades y a su profesorado entre otros cuerpos docentes diversos o directamente los excluye del sistema educativo y los envía al paro. En segundo lugar, propone un sistema de integración por titulación, lo que ha supuesto que más del 40% del profesorado técnico quede excluido, marginado y segregado de este proceso de integración por tener titulación superior de FP, que continuará encuadrado en el grupo profesional A2 y en el cuerpo de profesores técnicos de FP, sin la promoción económica y profesional que se les garantiza a sus compañeros y compañeras, quebrando el principio de igualdad que se les prometió y que establece que “a igual trabajo, iguales condiciones salariales y de protección social”. El proceso abierto reconoce y garantiza la integración sólo del profesorado técnico de FP que tiene titulación universitaria, que promociona y adquiere las mismas condiciones económicas y sociolaborales que sus compañeros y compañeras del cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, adscribiéndose al grupo profesional A1. Y es más, inicialmente la LOMLOE prohibía el ejercicio de la docencia en FP a todos los titulados superiores de FP. Mal ejemplo que se da desde el sistema educativo a la sociedad, a nuestro alumnado y al prestigio de la propia FP con este injusto desprecio hacia los títulos de FP y a su validez para cualificar profesionalmente a trabajadoras y trabajadores, en este caso para la enseñanza de la propia FP. Esa decisión, ya lo hemos dicho, supone además despedir a todo el profesorado técnico interino con titulación superior de FP.

Con todo, esta situación se intenta reconducir con la Ley de FP que recupera parcialmente el cuerpo técnico de FP y diez de sus especialidades, con la creación de un nuevo cuerpo docente denominado de Profesorado Especialista en Sectores Singulares de la FP, encuadrado en el grupo profesional A2. En ese nuevo cuerpo docente si bien pueden continuar trabajando los titulados superiores de FP de esas diez especialidades o familias profesionales, todos ellos continúan excluidos del proceso de integración, de equiparación salarial y de condiciones sociolaborales, por carecer de titulación universitaria.

Y para cerrar el círculo, la guinda es, ya lo hemos dicho, el despido de, al menos, 200 docentes interinos de FP que aunque tienen experiencia profesional y servicios acreditados en su especialidad docente, aunque están al final de su carrera profesional y próximos a la jubilación, no van a poder acceder a ella en las debidas condiciones porque se les va despedir, porque su titulación ya no sirve, como hasta ahora, para el ejercicio de la docencia.

Ante esta situación y desde un sindicato de clase como es la UGT hemos de reaccionar y hacemos un llamamiento a todo el profesorado, especialmente de FP, para que secunde las movilizaciones que desde el sindicato vamos a realizar para evitar los despidos anunciados y conseguir un complemento retributivo de equiparación salarial para el profesorado de FP que no se va a integrar en el grupo profesional A1.