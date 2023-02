Unides Podem, cuyo futuro candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, ya es vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, va a preguntar a Ximo Puig sobre cuál va a ser el papel de la Comunidad en ese tema que, en teoría, ya lidera Illueca dentro del Consell. Hay que marcar diferencias, no vaya a ser que los confundan. Tal vez hubiera sido más lógico que Unides Podem preguntara a Illueca o, ya puestos, que Illueca se preguntara a sí mismo. La confusión del trámite parlamentario con el cuestionamiento retórico sería deliciosa. Como tantas veces pasa en política, el tema sería de comedia si lo que está pasando con la vivienda no fuera la tragedia que es. Podem quiere ganarle por la mano a sus socios en la causa justa de poner coto a la subida de alquileres y luchar contra los fondos buitre. Es verdad que ya presentaron sus credenciales con el Registro de Grandes Tenedores, la Mesa Antidesahucios o la cesión en uso. El socio del PSPV y de Compromís les deja solos en este tema, después de que Mazón fuera el más madrugador con su oferta de 100.000 viviendas públicas y un impuesto patrimonial progresivo. Lo que está pasando no es ninguna tontería y va a ser una de las grandes claves de la próxima campaña, como hoy les contamos. Ayer recordaba mi compañera Lorena Gil el caso de María y Moisés, madre e hijo de Alicante, en una situación extrema, a los que el fondo buitre de turno desahució porque los 300 euros que pagaban, casi la mitad de sus ingresos, no eran suficientes. El asunto ha conseguido ese misterio de despertar la conciencia de la gente, que apoya en número cada vez más creciente, y con una resurrección del espíritu vecinal que emociona, los movimientos para parar los desahucios en los que los más vulnerables son víctimas indefensas. Hay que poner atención, además, a que estos movimientos, como el registrado ayer en Carolinas, que paró tres de los cuatro lanzamientos (el lenguaje jurídico es a veces terrible) previstos en su zona, abominan del uso futuro como viviendas turísticas que los fondos buitre quieren dar a muchos de los inmuebles vaciados. A lo mejor ahí Podem encuentra más capitalismo despiadado que en el supermercado de la esquina.