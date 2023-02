El cuatro de octubre del pasado año, Ximo Puig protagonizó uno de los desayunos-coloquio del ciclo “Converses de futur” que organiza el Club Información. Imposible encontrar un mejor escenario que el Museo del Calzado de Elda para la conversación que el presidente de la Generalitat mantuvo con varios empresarios, dos de los cuales pertenecían a ese sector: Antonio Porta, presidente de Inescop y Mila García, CEO de la empresa Pedro Rodríguez. Ambos hicieron una petición urgente para que se resolviera el problema que la aprobación de la nueva reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez había provocado en el calzado al obligar a convertir a los trabajadores fijos-discontinuos en fijos ordinarios si habían permanecido en el paro menos de 60 días o un 20% de la jornada anual. La nueva norma no había previsto que esta figura del fijo-discontinuo para esta industria no era, ni mucho menos, un síntoma de precariedad laboral, sino una necesidad histórica derivada de que la producción se concentra en dos temporadas, la de otoño-invierno y la de primavera-verano. Fuera de esos dos periodos, la actividad desciende de manera significativa e incluso llega a paralizarse. El president escuchó con mucha atención a los representantes del sector y se quedó muy preocupado al conocer el efecto que la reforma laboral había tenido en un sector fundamental en la economía de la comarca donde estaba en ese momento y, por extensión, de toda la provincia de Alicante. Ayer, cinco meses después, durante su visita a la Feria del Calzado de Milán, Puig anunció que va a buscar una alianza con patronal y sindicatos para conseguir que los parones obligados por la alta temporalidad de esta industria se conviertan en periodos de formación para mejorar la capacitación de los trabajadores. Para ello, Generalitat y Gobierno central tendrán que aportar los recursos necesarios. Los detalles se concretaron durante las reuniones que Puig ha mantenido en Milán con Rosana Perán y Marian Cano, presidentas de la patronal nacional FICE y de la autonómica Avecal, respectivamente. La formación que recibirían los trabajadores permitiría la diversificación de tareas en el proceso de producción del calzado y aumentar la competitividad y la producción de las empresas, factores ambos imprescindibles si este sector básico en la economía alicantina quiere seguir manteniendo su actual buen momento exportador.

Y una cosa más:

Nunca he tenido ningún problema en admitir la inferioridad masculina en lo tocante a sinapsis entre hemisferios cerebrales. Es un hecho: un hombre solo puede hacer una cosa a la vez, mientras que las mujeres son seres multitarea capaces de hacer dos, e incluso algunas más, al mismo tiempo. Por eso entiendo la dificultad de lo que José Ignacio Munilla intenta: ser obispo de esencias ultraconservadores e “influencer”, dualidad con la que mi compañero Juan Antonio Giménez “lo clavó” como personaje en un reciente perfil. Yo le diría, de hombre a hombre, que cese en el empeño porque está condenado al fracaso. Pero él cree que tiene a Dios de su lado y sigue intentándolo. Últimamente no da abasto zurrando a líderes o ex líderes del PP por su apoyo a la ley del aborto tras la sentencia del Constitucional. El otro día fue Feijóo y ayer le tocó a Aznar. Le recuerdo que Carlos Mazón, al que aplaudo por su valentía en este tema, ha sido el único que ha hablado claro en su partido y ha dicho lo que casi todos pensamos: el aborto es un derecho. A ver si se acuerda de él en sus diatribas, además de en sus oraciones. Que muchos no estemos de acuerdo con Munilla no es óbice para que tenga el mismo derecho que los demás a defender sus postulados. Si siguen el enlace de más abajo podrán leer el artículo que hoy publica en INFORMACIÓN.

