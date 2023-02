Una tarde presenté como gran novedad el juego del «3 en raya» en mi clase de niños y niñas de 5 años. Ya conocían La Oca y el Parchís y pensé que era el momento de introducir un juego que exigiera un mayor descentramiento, que les hiciera ponerse en el lugar del oponente y empezar a pensar teniendo en cuenta el punto de vista de los otros.

Les expliqué que había que lograr colocar las tres fichas alineadas, o sea, «en raya». Y que había una regla que decía que la ficha del centro no se movería. A continuación, jugué una partida con cada cual. Algunas fueron vertiginosas, otras se eternizaban, porque mis oponentes no se atrevían a tirar… Qué rato más divertido pasamos, qué emocionados estaban y qué caras de perplejidad ponían cuando les ganaba. Había quien intentaba colocar las fichas en posición «ganadora» desde el primer momento, quienes tiraban las fichas sin guardar el turno, quienes pretendían mover la ficha del centro y quienes apenas pensaban en la jugada, como si pudieran ganar mágicamente.

Uno de los niños, Arturo, jugó con calma, pensativo y concentrado, pero perdió y se fue a su sitio muy serio. Al rato vino a protestar porque, según decía, el que tenía la ficha en el centro ganaba, porque «como ya tiene una ficha puesta, eso es mejor para él, porque solo le quedan dos por poner». Me pareció una buena reflexión y así se lo dije, pero me vi obligada a explicarle que también hay jugadas ganadoras que no pasan por el centro y, por tanto, no afectan a la ficha que hay en medio. Él no se lo creyó hasta que no lo vio con sus propios ojos, para lo cual tuvo que estar un rato mirando jugar a los demás. Cuando por fin lo comprendió, me dijo con lágrimas en los ojos: «Es que tú eso no me lo habías dicho y yo no lo he podido pensar bien».

Me pareció que tenía razón, él jugó en cuarto lugar y no le dio tiempo a captar realmente el juego, de modo que le ofrecí otra oportunidad. Esta segunda vez, eligió poner una de sus fichas en el centro, porque aún mantenía la hipótesis de que era más ventajoso el lugar central. Sin embargo, volvió a perder. Pero ya no protestó, se fue afectado, pero conforme. No es tan sencillo asumir las reglas del juego.

Me pareció muy bonito notar lo acertada y rápidamente que pensaba Arturo. También me gustó que protestara hasta que le quedaron las cosas claras. Vi que aguantaba la frustración de perder y también que hizo todo un esfuerzo para no desmoronarse. Tenía un buen grado de seguridad en sí mismo. A la hora de merendar, todos hablaban del 3 en raya, de perder y ganar, de hacer trampas…

Pues bien, así es como «hacemos Matemáticas» en la escuela infantil. Jugando al 3 en raya, aprovechando para contar las croquetas que se comen, los años que se cumplen o los días que faltan para irnos de excursión, haciendo estimaciones, comprobándolo todo... La vida cotidiana está cargada de momentos que se nos ofrecen para ser pensados, asimilados y aprendidos. Y es que clasificarnos según los colores de la ropa, contar los coches que hay en el aula, o averiguar cuál es el padre más alto de la clase, son actividades de gran valor matemático, que reflejan vivencias grupales y afectivas entendibles para todos.

Estar atentos a las situaciones «contables», «medibles», «observables» y exponerlas a la curiosidad de los niños, hace que ellos «cojan costumbre» y que ese andar mirándolo y tocándolo todo que hacen espontáneamente, se transforme en un hábito que les ayudará a poner orden en su diaria exploración, en su conocer, en su modo de establecer relaciones y en el florecer de su radiante pensamiento.

Yo solía anotar en el Diario de clase estos hermosos «sucesos matemáticos» para no olvidar su riqueza y para explicar a las familias de los niños que a pensar se aprende pensando y que aproximarse a las Matemáticas no es copiar cifras, o repetir números, sino disfrutar de vestir de orden y simbolismo aquellas cuestiones de la cotidianidad que nos pasan cerca. Como éstas que siguen.

«A la hora de comer Marc pide 3 croquetas en vez de 2. Le digo que, si sobran, le daré otra. Entonces mira la bandeja y dice: ‘Yo aquí veo más de 20 croquetas y nosotros somos 20’. Pues sí, es verdad, le contesto, pero como son ‘2 por cabeza’, nos hacen falta 40. Se calla, pensativo. Tendremos que hacer un día dos croquetas de plastilina cada uno y las contaremos para que lo compruebe».

«Un día propuse contar las muñecas que teníamos en clase. Joanna sugirió que pusiéramos juntas las que tenían falda, ‘porque eran niñas’. Guillermo dijo que había que juntar a los bebés, ‘que están desnudos’ y Marina añadió que a las Barbies había que ponerlas solas, ‘porque había pocas’. Total, que hacen tres grupos y los cuentan por separado: 12 bebés 10 niñas y tres Barbies. Yo les ayudo a contar el total: 25. Les pregunto si son más que ellos, pero no lo saben, así que les pido que cada cual coja un muñeco y sobran cinco, ¡son más que nosotros!».

«El padre de Javier había traído de Jaén un buen puñado de mazorcas de maíz. Alguien dice de contarlas y ya directamente cogen una cada uno, pero esta vez nos faltan tres. ‘¡Hay 17, ahora hemos ganado nosotros!’».

«Les leo que los elefantes pueden vivir unos 70 años y se ponen a hablar de las edades de sus padres.

-Mi padre es mayor que mi madre.

-Mis padres son igualitos, empatan a 42.

-Pues mi papá gana, tiene 58.

-Mi mamá también gana, es la que más pocos años tiene: 31.

-Por eso está tan guapa.

-Oye, que mi padre también es guapo, aunque tenga 58…».

Un nuevo reto matemático y afectivo nos espera. Las cuentas claras.