En estas reflexiones que van a leer en los próximos minutos es probable que se pueda crear un ámbito de misterio e incertidumbre y de este modo poder acreditar la validez del encabezamiento de esta pieza. Así me sucedió poco después de la lectura de una noticia publicada en un diario nacional hace unos días. Me produjo una sensación agridulce, más allá de alguna sombra y cierta duda. El trasunto está muy lejos de un argumento hitchcokckiano, aun así no he podido evitar asociar un asunto político y administrativo vinculado a un proyecto de innovación y digitalización en las empresas españolas. Trataré de explicarlo a fin de poder desentrañar lo que al principio era todo una sombra de dudas al más viejo estilo del maestro del suspense sir Alfred Hitchcok.

En realidad todo surge cuando – y volviendo al inicio—la noticia comentada me sorprendía tanto que aquello que se destacaba sobre la actitud de Hacienda propiciando una serie de sentencias prohibiendo deducirse fiscalmente los desarrollos de software, me resultaba algo ciertamente kafkiano. Al hilo de esta reflexión, recordarán la pasión, y la insistencia del relato desde la tribuna del gobierno de Sánchez y sus ministras, cuando nos animaban a exaltar la aprobación y recepción de los Fondos Next Generation EU como si de un maná de euros se tratara, y que a partir de esta realidad se acabarían los problemas de las empresas, pues la cuantía nos ayudaría a salir mejor pertrechados en la post pandemia. Uno de los epígrafes que destacaban dichos fondos europeos subrayaba el mensaje de prepararnos para impulsar un proceso rápido de digitalización en los sectores económicos más atrasados. Dichas ayudas a fondo perdido invocarían un importante aumento del empleo y fortalecimiento de la competitividad de las empresas. Ahora me encuentro con esta torpe decisión jurídica, cuando realmente el gobierno tiene previsto destinar el 30% de los cerca de los 160.000 millones de euros que la Comisión europea les ha asignado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a proyectos de transformación digital. Nuestros mandatarios consideran igualmente la necesidad de contar con el impulso público y que además será respaldado con un nivel similar o mayor de la inversión privada a fin de alcanzar los objetivos de digitalización en la economía planteados en el Plan de Recuperación. Y ha sido ahora cuando se produce un cambio de criterio más restrictivo en cuanto a la aplicación de la deducción por inversiones en I+D+i en el Impuesto de Sociedades, de manera que tendrá consecuencias sobre la eficacia en el despliegue de los fondos europeos. ¿Y qué sucederá si no se da un cambio de criterio fiscal? Evidentemente se debilitará la posición competitiva en España para la captación de proyectos de software, nos situará en clara desventaja sobre los incentivos fiscales de otros países vecinos de la OCDE. Sabemos que las empresas solicitantes de subvenciones estimaron que se estaba produciendo –debido a la rigidez e inflexibilidad por parte de la Agencia Tributaria- alguna conflictividad que supondría inhibir a las empresas a decidir no solicitar dichos incentivos fiscales, ahuyentando las inversiones debido a problemas administrativos con respecto a estos temas de tanta trascendencia para las empresas. No es la primera vez que ocurren situaciones que desvelan divergencias entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Administración Tributaria. Estoy convencido que ahora entenderán aquello de misterio, sombras y dudas.