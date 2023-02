TVE-Catalunya no es generosa con el resto de España. Tal vez porque Madrid no aprieta las tuercas lo suficiente a este imprescindible centro de producción sito en Sant Cugat del Vallés, que además de suministrar programas a toda España (faltaría más), se ha montado una especie de «canal propio» que no posee ninguna otra comunidad autónoma.

En unas circunstancias tan excepcionales como las actuales, con una TVE perdida y sin rumbo, sin programas de producción propia con los que completar la parrilla, parece todo un despropósito que la mentada TVE-Catalunya se apropie de los medios de producción pagados de forma alícuota por todos los españoles para montar una televisión propia. Yendo al grano, al programa matinal diario de dos horas conducido por Gemma Nierga Café de las ideas y al cultural vespertino Puntos de vista, con Tània Sàrrias, en medio del desolador panorama que reina en las noches de La 1 nacionales, donde los formatos fracasan uno tras otro, TVE-Catalunya ha puesto en marcha un Late xou a cargo de Marc Giró, una de las mentes más lúcidas de la televisión del siglo XXI. Lo hace en su territorio y para invitar a su círculo de amigos: Toni Soler, Judith Mascó, Santi Millán, Yolanda Ramos… No vale decir que el programa se puede ver en cualquier territorio a través de Play Rtve. Los andaluces o extremeños no tienen por qué entender el catalán. Por decirlo de una manera elegante, estamos ante un caso de falta de empatía de una comunidad hacia las demás. Con el visto bueno de Madrid. Una sugerencia final. Si el programa se exportara como se hizo con el de Sardà, que no se degrade al estilo de La gran confusión. Fuera de Cataluña no somos tan tontos.