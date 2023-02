En estos momentos, en que la izquierda más radical y esquizofrénica gobierna en coalición con un PSOE que ha renunciado a cualquier principio que no sea la voluntad de su presidente, toda crítica al partido mayoritario de la oposición suena a complicidad con el desastre, huele a fervoroso partidario del indulto a los golpistas, sabe a iluminado defensor de la seguridad de los roedores domésticos, se ve como insensible colaborador en la excarcelación de violadores, se siente propia de eugenésicos promotores de ablaciones genitales y cambios de sexo en menores de edad, se percibe como favorable a la desmembración de España y a la postergación de su idioma común en evidente rendición al totalitarismo nacionalista y se recibe como claramente irresponsable por aceptar la degradación institucional y la deriva a un modelo que criminaliza al emprendedor, más propio de los charlatanes venezolanos o nicaragüenses que de un país democráticamente avanzado.

Pero vuelvo a preguntarme si Feijóo es la alternativa que precisa España. Y lo hago un año después de haberle acusado de practicar políticas de tufo maoísta, propias de ingenieros sociales y con aromas totalitarios. Sí totalitarios, y sí Feijóo, el moderado, el calmado, el paciente. Lo hago porque bajo el dominio absoluto del candidato a sustituir a Sánchez, entonces primer ministro en Gazilandia, se puso de moda, promovido por la Consejería de Educación, un programa dirigido a eliminar de la vida escolar y privada esa lengua invasora que desvirtúa las características que, según el impávido Núñez Feijóo, hacen de su paisito un claro candidato a nación. La lengua invasora es el idioma español. El programa se llama 21 días co galego e + y propone a los escolares y a quien se quiera adherir pasar esos días sin pronunciar palabra alguna en el idioma nefando. Se trata pues, desde las huestes del PP, de erradicar la lengua mayoritaria y común de su terruño con ínfulas de estado. ¿Se imaginan que Ximo Puig lanzase una campaña de 21 un días sólo en valenciano? Nos parecería un perfecto dislate de corte fascistoide, por la sencilla razón de que lo es. Y no será por falta de ganas, pero a diferencia de Galicia, no se atreve.

Quien se presenta hoy a presidir España hacía campañas de erradicación de la lengua que nos une, distingue y prestigia en todo el mundo. El sustituto de nuestro candidato a presidir España en Gazilandia, de nombre ignoto para todos si no te tomas la molestia de consultar Internet, ha vuelto a poner en marcha esta odiosa campaña anti-idioma español para adoctrinamiento escolar y, supongo, lo habrá hecho con el pleno beneplácito del líder siguiendo su estela de menosprecio a quienes creen que España todavía puede ser un país de ciudadanos libres e iguales. De hecho a quienes defienden estas ideas los aparta sin temblarle el pulso, como ha hecho con la brillante Cayetana, o erosionando sigilosamente la agenda de la aguerrida Isabel Díaz Ayuso, a la que impidió acudir a la manifestación multitudinaria en Madrid convocada en defensa de la Constitución y contra la destrucción del Estado de Derecho, mientras proclama que su deseo es pactar con el PSOE.

España no tiene un problema exclusivamente económico, y Feijóo ni lo ve ni lo quiere ver. En algunos asuntos, como el derecho a estudiar en la lengua materna, si es el español, es un enemigo acreditado de la libertad y un promotor de su eliminación en diferentes regiones según los dictados de los talibanes nacionalistas. ¿Con estas credenciales qué cambio podemos (vaya, perdón por la palabra) esperar? Le salva que enfrente tiene a un presidente que cada día que pasa degrada más la política, la convivencia y al país.