Aquel comunicador excepcional que fue Fernando García Tola se atrevió en Corazón (1989, horario de máxima audiencia en La 1) a dar protagonismo a una sección insólita hasta el momento en el medio: hablaba sin prisas, por teléfono, con la guionista Marta Azcona. Algunos podrían decir que se trataba de radio televisada. Pero qué va. Era mucho más que eso. Se trataba de televisión de primera: la que había hecho el creador de Si yo fuera presidente en La 2 y Querido Pirulí en La 1.

A mí, con mis veintitantos, me daba muchísima envidia lo que hacía Tola. Hacer un programa como el suyo, por supuesto; y ser capaz de entablar conversaciones telefónicas largas de ese calado, acerca de la vida y la soledad, del amor y el desamor. Para llevarlas a cabo hacían falta interlocutores, es obvio. Pero también había un riñón muy fornido. Yo no me podía permitir, ni de lejos, pagar semejante factura telefónica. Los móviles todavía eran ciencia ficción y las tarifas planas, entelequias.

Así es que me da mucha rabia ver cómo a los jóvenes de hoy en día les aterra hablar por teléfono. Enfrentarse a una llamada les da pánico y causa sudor frío. Las evitan, porque verbalizar sus sentimientos les provoca una incomodidad que prefieren eludir.

Una pena sumada a otra: la extinción del género epistolar, sustituido por mensajes y emoticonos sin ninguna trascendencia. En palabras de Juan Manuel de Prada, «ese coloquio de intimidades que se entablaba en el papel se fue erosionando, amustiando y pudriendo, hasta que se tornó imposible la creación de aquellos climas espirituales». Cuantísimo se están perdiendo.

Los que somos de otra época, en el mundo de ellos, estamos de nones.