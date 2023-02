El sociólogo de cabecera del PP, Narciso Michavila, les dijo a los empresarios del lobby AVE, reunidos en asamblea general esta semana en València, que habrá un «vuelco» en las próximas elecciones generales, con una victoria rotunda de Feijóo, y que ese cambio se visibilizará ya claramente en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Preguntado en la reunión a puerta cerrada por su pronóstico sobre la Comunitat Valenciana, Michavila se mostró algo más comedido, enfatizando el ascenso de Carlos Mazón pero dejando las espadas en alto. «Las cosas a día de hoy están al 50%», entre el bloque de izquierdas y el de derechas, vino a decir.

Las predicciones de Michavila, con las que no todos sus colegas coinciden (el decano de los consultores españoles, José Luis Sanchis, cree que en el escenario nacional habrá un empate, aunque con más votos para la izquierda, según declaraba el domingo pasado en El País) casan con los sondeos que mensualmente recibe Mazón, de algunos de los cuales ya hemos ido dando cuenta aquí. El último de ellos, otorga al PP una clara victoria sobre el PSOE (36 escaños para los populares, por 27 para los socialistas) y mayoría absoluta del bloque de derechas: 51 diputados para la suma de los populares y Vox, frente a 48 para la del PSOE, Compromís y Podemos, que en conjunto perderían cuatro de los asientos que ahora tienen en las Corts, lo que les dejaría en la oposición tras dos legislaturas gobernando.

El resumen numérico es que el PP recuperaría el voto que perdió en 2019 en beneficio de Ciudadanos, duplicando casi el resultado que obtuvo en aquellas elecciones gracias a la desaparición de los naranjas. Vox (15 escaños) seguiría su ascenso, a pesar de los vaivenes que sus expectativas sufren de unas encuestas a otras. Compromís aguantaría bien el tirón pese a la sucesión de terremotos sufridos en esta legislatura, desde la traumática salida de Mónica Oltra o Mireia Mollà hasta el lamentable espectáculo de sus primarias, perdiendo sólo un escaño respecto a los que ahora tiene. Podemos superaría el listón del 5%, aunque se dejaría tres diputados por el camino. Y el PSOE no conseguiría compensar, con una subida propia, la merma de resultados de sus socios del Botànic. Se quedaría como está, con 27 diputados, porque sumaría uno más de los que sacó en 2019 en la circunscripción de Valencia, pero lo perdería en Alicante, que se confirma como el talón de Aquiles de los socialistas y donde el PP aspira ya a doblarles en escaños.

La encuesta es de parte, ya hemos dicho que es la que tiene contratada la dirección del PP y bajo esa premisa debe ser leída. Pero, al margen de los números que refleja, tan ajustados que podrían ser los contrarios y valdrían lo mismo (por eso decía Michavila que las espadas estaban aquí en alto) no deja de señalar algunas corrientes de fondo significativas. La más importante de ellas, la creciente movilización del electorado de derechas, frente al persistente aletargamiento del de izquierdas. Decía el maestro José Miguel Iribas, que nunca aceptó hacer encuestas electorales para ningún cliente pero siempre nos las hacía a los amigos e invariablemente clavaba los resultados, que la pregunta clave de los sondeos para saber lo que podía pasar en unas elecciones es la de «quién cree usted que ganará las elecciones». No «quién quiere», sino «quién cree». En el sondeo del que les estoy hablando, aunque por muy poco, por primera vez en la Comunitat Valenciana son más los que creen que será el PP el que gane.

Esa percepción de triunfo de la derecha viene alimentada, sin duda, por el griterío que continuamente produce esa máquina de polarizar la sociedad que es Madrid, sus políticos, sus periodistas y sus tertulianos. Pero también por la confusión en la que, a tres meses escasos de las elecciones, está instalada la izquierda que gobierna en esta comunidad. El PSOE, Compromís y Podemos repiten continuamente que quieren «un tercer Botànic». Pero el mensaje, que ellos creen poderoso a pesar de que los ciudadanos no encontrarán el 28M ninguna papeleta que ponga «Botànic», tiene el problema de que por el momento está vacío de contenido. Porque en 2015 la izquierda pedía el voto para poner fin a cuatro lustros de gobiernos de derechas que habían acabado con varios presidentes de la Generalitat y un sinfín de consellers, alcaldes y cargos públicos procesados por corrupción. Y en 2019, para estabilizar las políticas sociales, fortalecer el Estado del Bienestar depauperado por los recortes de la Gran Recesión y por la infrafinanciación y resituar la Comunidad Valenciana en el mapa político y económico de España. Pero ahora sólo oímos que quieren repetir, lo que puede ser muy interesante para quienes están en el Gobierno y no quieren salir de él, pero resulta en sí mismo un mensaje pobre para activar a quienes tienen que votarles. El «Botànic» era un instrumento, no un fin, así que no se trata del «qué» sino del «para qué». Y de eso aún no han dicho nada claro. La derecha tiene un mensaje que puede resultar tosco, pero es directo: echar a la izquierda. Perdida en la gaita de las primarias, que les obliga a pasarse meses mirándose el ombligo en vez de salir a la calle, la izquierda no está siendo por ahora capaz de fijar un discurso claro. Va a remolque de las circunstancias.

Ximo Puig está en un laberinto. Si las «espadas están en alto» en la Comunidad Valenciana es porque la percepción que los ciudadanos tienen de él es infinitamente mejor que la que tienen de Pedro Sánchez. Pero la paradoja es que si quiere que los números le den para seguir en el Palau la baza más importante para ello son las políticas sociales implementadas precisamente por el Gobierno de Sánchez. ¿Cómo se hace una campaña en la que tienes que exhibir las medidas de alguien a quien al mismo tiempo quieres tapar? Para rizar aún más el rizo, poner en valor la gestión de su gobierno, como pide insistentemente a los suyos, le lleva a Puig a hablar una y otra vez del «Botànic». Pero sus socios en ese «Botànic», tanto Compromís como Podemos, parecen estar convencidos de que para sobrevivir ellos tienen que cargar más contra el PSOE que contra el PP. Baldoví o Illueca, dos candidatos mediocres, el primero sin más programa que el de La Sexta y el segundo sin más dirección que la que le marca Pablo Iglesias, se encuentran más cómodos disparándole a Sánchez, o al propio Puig, que a Feijóo o Mazón. Aquí, al PP el único que le ataca es el obispo Munilla, lo que resulta francamente prodigioso.

Todo ese batiburrillo en el campo de la izquierda está provocando un gran desconcierto en las filas socialistas, cuyos dirigentes no acaban de ver cuál es la línea de campaña. Muchos piensan que la legislatura está ya más que amortizada. Que es cierto que se han hecho muchas cosas en tiempos muy difíciles. Pero que también hay importantes vías de agua en áreas clave como Economía, Igualdad o Vivienda, precisamente gestionadas por esos mismos socios cuyos candidatos se han vuelto tan críticos. En definitiva, que poner ahora todo el foco en hacer balance tiene el riesgo de acabar enredándose en el pasado en vez de proyectar futuro. Pero, sobre todo, en las bancada socialista crecen las dudas sobre si la estrategia de Puig de actuar como si el Botànic fuera realmente una coalición, en vez de reclamar para el PSOE todo el voto posible de la izquierda y cuando se abran las urnas que las matemáticas hablen, no es demasiado ingenua. El resultado es de una sorprendente parálisis con las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Dónde están los alcaldes socialistas? Cada uno en su casa. ¿Y los diputados? Tan desaparecidos como siempre. ¿Y la ejecutiva provincial? No se sabe. ¿Y el partido? En coma inducido.

En ese sentido, es cierto que Mazón lo tiene más claro. Está haciendo la campaña clásica, la de multiplicar los actos con los militantes para que estos a su vez movilicen a los electores. Y mientras Puig habla de Botànic, el candidato del PP evita siempre que puede hablar de Vox, a pesar de que según todas las encuestas sin el concurso de la ultraderecha él no podrá de ninguna manera gobernar. Tal como están hoy por hoy los números, aun si el PP fuera el partido más votado en las elecciones del 28 de mayo, su resultado quedaría muy lejos de una mayoría suficiente para sostenerse en el Palau sin dar participación en el Consell a la tropa de Abascal. Porque los sondeos no ponen a la Comunidad Valenciana, por lo que toca a la derecha, al nivel de Andalucía (donde Moreno Bonilla obtuvo mayoría absoluta), ni al de Madrid (donde Ayuso necesitó el voto de Vox para ser investida pero no tuvo que meterlos en el Gobierno), sino en una situación incluso peor que la de Castilla y León, donde la ultraderecha sí gobierna con el PP. Mazón, que contra el mantra tantas veces repetido de su supuesta insustancialidad ha acabado armando un programa que puede ser atractivo para una amplia franja de votantes moderados, está siendo al mismo tiempo muy hábil esquivando cualquier explicación sobre cómo dirigiría un Consell con la ultraderecha. Y la izquierda está siendo incapaz de forzarle a aclarar cuáles serían sus líneas rojas, mientras Vox se relame ante la perspectiva de tocar moqueta en una comunidad «de primera». ¿Para hacer qué? Pues si vieron en este periódico el vídeo del acto que Ortega Smith protagonizó este viernes en Alicante pueden hacerse una idea. Le estaban explicando al señorito las fiestas del fuego, y de cara a la galería dijo que en junio, con ellos ya al mando, aprovecharían para quemar «la ideología de género o el fanatismo climático». Luego se volvió a los suyos y, no sé si por descuido o a propósito, añadió que también podrían «quemar a algún concejal». Hay algunos que en cuanto escuchan la palabra «hogueras», se ponen a salivar. Y muchos pensarán que sólo son unos machitos. Pero no. Son mucho más que eso. Son un peligro.