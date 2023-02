Resulta curioso el sentido vivo de la palabra amistad. Según la definen nuestros académicos de la lengua implica afecto hacia otra persona, pero con la connotación de puro y desinteresado, que se origina y se fortalece con el trato.

Si lo analizamos desde una visión clásica, efectivamente un amigo se genera y se mantiene basado en estos postulados, pero desde una visión contemporánea, y sobre todo virtual, qué significaría realmente.

Te conectas a una red social virtual y con un solo clic, que puede ser directa y voluntariamente azaroso, puedes conseguir un «amigo» y hasta cientos de miles. Es de lo más chocante que la cadena que podemos crear a partir de un clic, pueda desembocar en multitud de conexiones, todas ellas igualmente azarosas, porque parten de esta premisa.

El problema añadido sigue siendo el anonimato de gran parte de los usuarios de las redes que se camuflan para proteger su intimidad y poder volcar en el sistema todo lo que quieran sin temor a juicios sociales.

Se ha criticado mucho el universo de las redes sociales, porque para relacionarte con la humanidad lo haces en la más absoluta de las soledades. Tú, tu ordenador y el mundo. Se refuerza el hecho insoslayable de que para generar relaciones solo hace falta un poco de tecnología básica y tiempo para emplearlo en intercambios sociales virtuales.

Visto desde este prisma, la ley del intercambio social sigue funcionando como en la época de los trueques, yo te doy harina y tú me das pan. Pero la forma de desarrollarse las relaciones hace que el contacto físico pase a un segundo o tercer plano, y lo realmente importante sea la presencia en línea.

Cada cual se puede quedar más que satisfecho con el hecho de que aglutina en su red a una cantidad ingente de postulantes a su amistad, así como otra cantidad, igualmente desmesurada, de supuestos «amigos» anónimos. La realidad, pura y dura, es que el interfecto sigue sentado solo ante una pantalla de ordenador.

Las generaciones tecnológicas han aprendido con rapidez y pericia a desenvolverse con soltura entre tanta virtualidad, aunque quizás los índices de satisfacción personal y de interrelación no son los más deseables.

Un buen nivel de comunicación se consigue únicamente con el cara a cara, donde la comunicación verbal y no verbal actúan al unísono y acompasadamente. Generar amigos a miles de esos que no tienen cara es de lo más inquietante. La amistad es un valor donde el intercambio debe prevalecer, pero sobre todo el altruismo por la persona amiga. No existe la amistad anónima.