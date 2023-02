Décadas llevo preguntándome para qué puede servir el Senado. Cuando lo daba todo por perdido, encuentro respuesta: aprovecha para que el líder de la derecha clásica española –que es una derecha más derecha y menos clásica que otras- defienda, en inolvidable intervención, a las “gentes de bien”, en el marco de un debate sobre aspectos ligados a la sexualidad. No es extraño: la derecha española, como la Iglesia española, vive ferozmente obsesionada por el sexo, que es cosa entretenida pero que políticamente desvirtúa otras cuestiones. Así: si uno es sexualmente normal y está al día en la recepción de sacramentos y cumple con las fiestas de guardar, ya no tiene por qué preocuparse en demasía por la alimentación y otros vicios de las gentes pobres. También se acepta la variable de ser religiosamente normal y cumplir puntual pero austeramente con las obligaciones de la carne. Todo es lo mismo. En ambos casos no es preciso, según antigua prescripción conservadora, estar al día del pago de tributos, ya que pueden caer en malas manos a través de algún mecanismo de reparto que altere la voluntad de Dios en materia de estratificación social. En este marco de desviaciones es cuando se puede hablar de “gentes de mal”.

Esto va a ser un problema para Feijoo, que es conservador pero no quieren dejarle vivir según su ser, siendo impugnado, zarandeado por encuestas, zascandiles ultramontanos, traidores de largo recorrido y Presidenta cuchipandi. El conservadurismo tiene la ventaja de clarificar y clasificar bastante bien las cosas. Esto aquí, ésta allá, aquello más lejos y lo otro más cerca. Y a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga. Pero los tiempos líquidos, las turbulencias de un mundo en riesgo sin desmayo, no dejan tiempo ni sitio para que las gentes de bien se apacienten y apacigüen. No es sólo la izquierda la que padece, aunque la izquierda tiene la costumbre de pensarse cada minuto y lamentarse de la mala época en que le ha sido dado vivir. Bien es cierto que la derecha conservadora, la de toda la vida, siempre ha sido poco dada a la lectura de libros de Historia. Los ultras siempre tienen a mano algún manual de casquería que trata de reequilibrar las negruras de sus antepasados. Un señor de derecha de verdad no debe recurrir a esos expedientes. Por eso lo mismo ignora los despejes que el fascismo hizo con derechistas maricomplejines. Y ahora Feijoo se limita a mirar con desconsuelo creciente el papelón de Tamames que a ver qué le dice o calla.

Y no digo yo que aquí no haya, en el territorio de la derecha, más que conservadores de misa de doce y neocarlistas. Hay más gentes. Liberales pocos, las cosas como son. Una vez un amigo me dijo que iba a votar a Ciudadanos porque eran de derechas pero sin religión. Me pareció una buena definición. Y mire en qué se han quedado, que van a comenzar la campaña electoral con un funeral de corpore insepulto en el Cerro de los Ángeles. Por ver si queda algo de justicia divina. Pero, dejando aparte estos embravecidos nacionalistas españolas que igual comulgan con ruedas de molino que leen a la vez a Ramiro Ledesma y a Hayek, hay mucho francotirador suelto. No sabemos si Feijoo los incluye en el epígrafe de personas de bien o de regular, porque quizá se den golpes de pecho, usan del sexo con discreta alegría y, si acaso, solo salen sus cambios y recambios en revistas del corazón. No sé si Juan Carlos I de España es hombre de bien: supongo que se le puede conservar el título en pago a pasados servicios, siempre y cuando no se convierta al Islam. Que una cosa es la libertad y otra el libertinaje.

Pero lo cierto, repito, es que Feijoo debe pisar con pies de plomo el minado territorio de espíritus equívocos, ambiciones sin templanza y la nulidad en que se va convirtiendo su Programa, caso de que el PP tenga Programa, que es mucho suponer. A sus antepasados estas cosas no les pasaban. Fraga hubiera pegado un soplamocos a cualquiera que no fuera gente de orden –que es gente de bien, pero con tricornio-; a Hernández Mancha no le dio tiempo a pensar en estas cosas ni en ninguna otra; Aznar alineó a todos, imaginando un mundo en el que la militancia fuera un desfile de capellanes castrenses; Rajoy, que venía de ser Presidente de la Diputación de Pontevedra, con lo que eso marca, sabía muy bien que lo mejor para el bien era revestirse de discreto liberal de provincias y dejar hacer y dejar pasar, así que tuvo a la gente entretenida cambiando sexo por comisiones; Casado, en fin, quiso decir una cosa y dijo otra… ¿o fue al revés? Pero a Feijoo se le pide capitanear, con su conservadurismo congénito, un partido que tiene que ganar contra sí mismo, contra sus tentaciones, contra el Tentador, y eso en épocas de Putin y coronavirus y médicos levantiscos. No seamos demasiado duros con él. Que además es senador.

Para mayor inri, todo esto acontece en semana que inaugura la Cuaresma. En Génova deberían hacer ejercicios espirituales, presenciales u on line, tanto da, que ya me he enterado que hay un joven beatificado esperando ser santo para que lo hagan Patrón de la informática y la digitalización: el influencer de Dios le llaman. ¡Hay tanto espejo en el que pueden reflejarse las personas de bien! Sobre todo si vienen siendo normales. Imagino que Feijoo está estos días lamentando el desliz y, a la vez, sin comprender que sea un desliz.

Por mi parte, como suelo, me recojo. En este momento escucho la marcha procesional “Virgen del Valle” –muy aconsejable para el relax- y estudio la Semana Santa en Ávila. También recurro a lecturas machadianas, siempre oportunas. Con superior elegancia que Feijoo distingue:

“En todas partes he visto

caravanas de tristeza,

soberbios y melancólicos

borrachos de sombra negra.

(…)

Mala gente que camina

y va apestando la tierra.”

Frente a aquellos otros que:

“Donde hay vino, beben vino;

donde no hay vino, agua fresca.

Son buenas gentes que viven,

laboran, pasan y sueñan,

y en un día como tantos,

descansan bajo la tierra”.

Y doy en pensar que, en última instancia, el gran problema de la derecha española es que nunca ha conocido la virtud de la humildad. Ni siquiera en el Senado. (Así que, para reconciliarme con la realidad, pongo a sonar la versión para banda de “La Saeta” de Serrat y “La Madrugá”, del maestro Abel Moreno).