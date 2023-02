Desde que hace unos días, en el Senado, el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reprochó irritado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejara de molestar a la “gente de bien” tras la aprobación de la Ley que reconoce derechos a las personas trans y LGTBI, es muy difícil conciliar la tranquilidad, con el convencimiento de que la mayor parte de quienes vivimos en este maltratado país no formamos parte de esas gentes de bien a las que se refiere Feijóo tan enojado.

No es que me inquiete formar parte de ese particular y mayoritario eje del mal que ha trazado Feijóo, ni mucho menos. Ni siquiera comprobar que su afirmación se parece tanto a la que hizo un grupo de altos mandos del ejército, retirados y con anhelos sediciosos, que hace dos años afirmaron que en este país había que fusilar a 26 millones de “hijos de puta” que habían votado a lo que, para ellos, era un gobierno socialcomunista. Lo que realmente me desvela es tratar de comprender a quienes consideran Núñez Feijóo y el Partido Popular como “gente de bien”, esas personas tan estupendas por las que están tan preocupados y que pueden llegar a disgustarse por la aprobación de leyes que garantizan derechos a personas que han venido siendo históricamente discriminadas.

Resulta desconcertante el uso y abuso que hace la derecha de este país de frases huecas para referirse a su electorado, a los que para ellos son las personas ejemplares que focalizan sus políticas. En sus discursos, mítines y declaraciones, la derecha repite con machacona insistencia frases como “personas de buena familia”, “de misa de domingo”, “como Dios manda”, “gente de orden”, “españoles de bien”, “buenos españoles” o ahora, como ha hecho Feijóo, “gente de bien”.

Es verdad que, en todos los casos, esta categorización tan pintoresca rezuma aroma a naftalina, a franquismo y nacional catolicismo por todos lados. Pero qué casualidad que la extrema derecha en todo el mundo utilice los mismos manidos tópicos que les delatan, como si se abastecieran en el mismo basurero ideológico, diseñado por ese grupo de racistas, machistas, supremacistas y violentos que impulsa Steve Bannon. De hecho, el partido de extrema derecha portuguesa, Chega, los hermanos lusos de los Vox hispanos, utilizan como eslogan: “La voz de los portugueses de bien”, muy similar a lo que manifestó Feijóo en el Senado con tanta torpeza.

Por más que leo el artículo 14 de nuestra Constitución que reconoce la igualdad de los españoles sin discriminación alguna, menos comprendo la línea que traza Feijóo. Si en su proyecto político no cabemos todos y solo caben los suyos, todas esas personas que para él son de bien, me temo que nunca lograrán construir una mayoría social y democrática, salvo que al final no les quede más remedio que contar con todas esas personas malignas que tanto les ofenden y a las que no dejarán de rechazar.

Pero tratemos de conocer a quién pueden estar considerando el PP y Feijóo como gente que no es de bien. Al igual que ha manifestado el presidente de los populares en el Senado con las personas trans y LGTBI, es evidente que gais y lesbianas no deben de ser personas de bien, aunque si yo fuera Javier Maroto, casado con otro hombre y portavoz del PP en el Senado, me preguntaría qué pinto en ese partido.

De manera que, siguiendo la lógica del PP y de su presidente Feijóo, tampoco deben de ser gente de bien aquellos hacia los que ha mostrado un manifiesto rechazo, votando en contra de leyes y medidas que ayudaran y mejoraran su situación, como ha sucedido con las personas trans y LGTBI. Si tenemos en cuenta que el Partido Popular ha votado también en contra de la subida de las pensiones, de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, de aplicar la excepción ibérica al precio de la energía y reducir la factura de la luz y del gas, al impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y la banca, a limitar la subida del precio de los alquileres, a bonificar con 20 céntimos el litro de combustible, a reforzar el bono social eléctrico, a aumentar la inversión en becas, al bono del alquiler joven, a dar más recursos para atención primaria y salud bucodental, a la bonificación en la gratuidad del transporte público, entre otras muchas cosas, me temo que ese país de gente de bien al que se dirige el PP de Feijóo es muy pequeñito.

Imagino que sus compañeros y cargos del partido serán gente de bien para Feijóo. Pero ¿si están imputados, procesados o condenados, siguen siendo gente de bien? ¿Son gente de bien los narcotraficantes o quienes disfrutan de sus yates? ¿Aquellos que van a misa, pero abusan de niños, son también gentes de bien? ¿Quiénes llevan pulseritas con la bandera de España y defraudan impuestos, los que obstaculizan la renovación de las instituciones judiciales, aquellos que facilitaron negocietes a sus hermanos con la venta de mascarillas durante la pandemia, quienes privatizan y desmantelan servicios públicos, siguen siendo gentes de bien?

En este país deberíamos caber todos, algo que la derecha sigue sin comprender y sin aceptar, como Feijóo ha reconocido en sede parlamentaria con tanta torpeza.