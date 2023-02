Siempre me ha parecido un contrasentido que el presidente de una asociación o una institución cobre por desarrollar una función representativa. Se supone que un particular que accede a una presidencia tiene resueltos sus problemas económicos y, si no, o se busca la vida en una empresa como todo hijo de vecino y compatibiliza ambas actividades, o está haciendo la competencia, por la puerta de atrás, a unos profesionales que cobran por realizar su trabajo.

Me parece, en cualquier caso, una falta de elegancia y no me gusta un pelo. Cuando el tema se planteaba en los 90 respecto a instituciones en las que el presidente quería ponerse sueldo (y al final se lo puso, y gordo, en Valencia), mi presidente y casi mi segundo padre, Emilio Vázquez Novo, siempre decía que hay que devolver a la vida con trabajo gratuito, lo que la vida te ha dado y el resto es aprovecharse de bienes públicos en beneficio particular. Quizá ésta sea, como tantas, una batalla perdida, pero mal justiciero estaría hecho si no protestara al menos.

Por supuesto es una barbaridad la pasta que cobra el presidente de la CEOE: 400.000 del ala a su buchaca, y desde luego es muy poco edificante. Sobre todo si luego se sienta a negociar convenios con sueldos de miseria y subidas inexistentes o si protesta porque suben dos duros el salario mínimo. Su tesis es que se lo ha aprobado la ejecutiva… nos ha jeringado, faltaría. Sería bueno que Garamendi demostrara un poco de dignidad y empatía para no degradar la figura del empresario al que dice representar. No es extraño que muchas instituciones empresariales tengan cada vez peor prensa y mira que costó que la tuvieran buena, doy fe.

Hay muchas formas de cobrar cuando se cobra. Unos se llevan un sueldo a fin de mes y otros lo reciben en especies, porque, entre coches oficiales, comiditas para ti y los tuyos en restaurantes de lujo no fiscalizadas por nadie, viajecitos a cuenta de los presupuestos, todo incluido y dietas aparte, pues a lo mejor un salario sería más transparente, siempre que esos gajes no se sumaran a la nómina, que ya sería el colmo. En estos temas siempre me pongo en lo peor.

Tener colocada a la familia o vender el menaje, las vajillas, los cacharros, las cocacolas y los canapés, los lápices o los regalos de Navidad de tu empresa a la asociación en la que andas es otra forma ampliamente extendida de cobrar sin que parezca que lo haces.

Como dice Juan Ramón, y no le quitaré el copyright, hay instituciones que son auténticas empresas familiares que deberían afiliarse a la asociación de Maite Antón. Ya sé que la familia es lo primero y que quien ayuda a los suyos se gana un puesto de honor en las cenas de Navidad, y también que mejor que confiar en un desconocido es hacerlo en tus familiares, aunque no valgan ni para taco de escopeta. Los pesebres están llenos de gentes de confianza de la misma sangre y todo queda en casa.

¿Eso es cobrar de una institución?, pues técnicamente no, pero dejar al retoño, por ejemplo, colocado en un puesto monísimo en que únicamente se requiere ser hijo de, debe compensar que algunos te miren mal. Yo no sé qué se siente porque jamás lo he hecho, pudiendo, pero muchos otros no pueden decir lo mismo y un día de estos lo mismo les hago una lista. Se sorprenderían.

La verdad es que estas y otras prácticas son poco edificantes y me atrevería a decir que ponen en cuarentena la reputación de quienes las practican y su criterio e independencia, pero obviamente eso les importa un rábano.

Si se fijan es lo mismo que pasó al principio de la democracia con los concejales, que de ser puestos de representación se transformaron en puestos directivos, y ya que estaban y los funcionarios de carrera tenían sueldos razonables, se pidieron salarios más razonables todavía para ellos. Se saltaban las oposiciones, no se les pedía ningún título y cobraban más. Un chollo. Hay que ser memo para hincar los codos y estudiar una carrera pudiendo ingresar en las filas de un partido.

Es verdad que si no hubiera compensación económica, sólo los riquísimos podrían acceder a la política, pero hay formas y niveles. El político está para fijar estrategias y los técnicos para ejecutar el día a día y lo mismo debería pasar en el resto de asociaciones, instituciones y cortijillos varios.

Y sobre todo que cada cual cobre según sus cualificaciones profesionales, porque no es razonable que un tipo con menos conocimientos técnicos que una lombriz de tierra se equipare salarialmente a un ingeniero con siete másters. Pero pasa, vaya si pasa.