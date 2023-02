Hace exactamente dos siglos la palabra liberal se extendía por toda Europa proveniente de la revolución de los ilustrados españoles, en el llamado trienio liberal de 1820 a 1823. En virtud el pronunciamiento militar de Riego de las tropas de Cádiz, que iban a embarcar para luchar en América contra el movimiento de independencia, fueron imponiéndose otros pronunciamientos que obligaron al rey absolutista Fernando VII a jurar la constitución de 1812. Por cierto, el rey Juan Carlos I no juró nuestra constitución de 1978, por considerarse que al haber jurado obediencia a las leyes fundamentales y fidelidad a los principios fundamentales del movimiento, de los cuales se había derivado legalmente nuestra Constitución, no se precisaba otro juramento.

El principio fundamental constitucional era el de la soberanía popular, es decir que el poder venía del pueblo, así que en las monedas de Fernando VII que ponía: “Rey por la gracia de Dios”, se añadió : y de la Constitución. Nuevamente el dictador Franco ponía que era caudillo por la gracia de Dios sin hablar de la Constitución ya que ésta se suprimió.

La constitución de Cádiz era de separación plena de poderes de tal manera que sólo había una cámara legislativa suprimiéndose el Senado, que resucitaría nuevamente en otras constituciones y en la actual de 1978, y de tal manera había separación de poderes que los ministros no podían ser diputados, si concurrían a las Cortes tenían voz, pero no podían votar. Aunque se reconocía que la única religión oficial era la católica se permitía la libertad de cultos, en contra de la doctrina de la iglesia católica, se cerraron los conventos, se suprimió la Inquisición, se hizo una desamortización de bienes eclesiásticos, se suprimieron las jurisdicciones especiales de los señoríos, se suprimieron también los foros y feudos que no estuvieren perfectamente probados, y en su lugar se entregaría la tierra a los propios labradores, y conforme determinaba un principio constitucional se publicó en 1822 el primer código penal para todos los españoles, que con más o menos reformas llegó hasta la actualidad, en cambio no se pudo promulgar el código civil común para toda España, con motivo de la oposición de los representantes de los territorios forales, retrasándose la promulgación del código civil hasta 1889 con apéndices forales, y más tarde con compilaciones forales, hasta que la constitución de 1978 admitió la legislación de estos territorios forales y cada uno creó su propio código civil, como en la Edad Media.

Tales principios liberales y medidas populares se difundieron por América y fortalecieron los movimientos de independencia, y la constitución de Cádiz se copió para el Piamonte, Nápoles y Portugal, pero fue recibido con mucha suspicacia por los países europeos que estaban en una etapa conservadora después de los movimientos de Napoleón, reuniéndose varias cancillerías para estudiar las medidas que se pudieran aplicar contra España, que era un mal ejemplo para la soberanía monárquica. Actualmente algunas medidas de derechos humanos están escandalizando a Europa, así por ejemplo se recibió con suspicacia la legislación de los matrimonios de personas del mismo género, el divorcio sin necesidad de causa justificativa o llamado divorcio exprés, el aborto dentro de plazo, o la ley de violencia de género donde se crea un tribunal exclusivamente para castigo de los hombres maltratadores de mujeres, único en todo el mundo, y por último la ley de autodeterminación de género, todas leyes de referencia para los sectores progresistas europeos.

Terminó mal el experimento liberal de 1820 a 1823, pues reunida la llamada Santa Alianza de Rusia, Austria y Alemania acordaron que Francia pudiera invadir España y volver a restablecer a Fernando VII con carácter de rey absoluto, y así fue invadida por “los 100,000 hijos de San Luis”, y si con anterioridad la invasión de napoleónica dio lugar a una guerra de guerrillas y popular contra el invasor francés, ahora mucha gente rural y toda la clase de nobleza, clero y militares no se opusieron a esta invasión, y muchos los recibieron al grito provocativo de: “Vivan las cadenas”. Las tropas francesas después de una pequeña batalla en la isla de Cádiz el Trocadero, liberaron a Fernando VII que se encontraba recluido en Cádiz y restablecieron todos sus poderes. Y todo se vino abajo en España con un período de represión grave llamada Década Ominosa (1823-1833), y en Francia, sirvió para que muchas calles y monumentos lleven el nombre de Trocadero como una gran victoria contra el liberalismo español, así como una parada de metro en el centro de la ciudad de París.