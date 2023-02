El frenesí legislativo del gobierno en estos meses no puede deparar nada bueno. Hacer una ley no es fácil. No consiste en proclamar principios o generalidades que se consideran deben formar parte del ordenamiento jurídico sin valorar que, más allá de los deseos y aspiraciones, el derecho es realidad, debe aplicarse en una sociedad determinada y ser práctico. Además, toda norma, al incluirse en un sistema, debe guardar la debida armonía con éste, no generar contradicciones, ni provocar inseguridad jurídica.

El legislador, además, debe ser consciente de que no es totalmente libre. Está sujeto a normas y reglas generales que le vinculan; la Constitución no es un obstáculo, sino un límite que funciona como una garantía para los ciudadanos frente al Poder. Cuando los legisladores se ven atados por estos principios y los desprecian o los ven como frenos a su actividad, se entra en una dinámica impropia de un sistema democrático que, por ello, debe expulsar del juego parlamentario a quien no entiende la jerarquía normativa, los derechos de todos y las limitaciones de los políticos en un Estado de derecho.

Redactar una ley exige algo más, pues, que apropiarse del BOE cual si fuera el boletín del partido o un elemento más de la campaña electoral.

Hacer leyes sin eficacia cierta, llamadas a no ser útiles o hacer leyes que, por su excesivo voluntarismo e impericia, generan más problemas que beneficios, es impropio de gobernantes de un Estado de derecho en el que es la ley la que prima sobre los autores de la misma cuando atentan contra ese mismo Estado generando incertezas y perjuicios generales o particulares.

Hacer leyes, como cualquier otra actividad, exige técnica y rigor, someterse a las reglas que rigen una parcela determinada de la ciencia, ser cuidadoso con lo que escribe y muy estudioso al comparar lo que se hace con lo que permanece y no es compatible con lo nuevo. Eso no se hace en tres días, ni los votos subsanan los defectos derivados de la improvisación, la irresponsabilidad o la soberbia.

Redactar un precepto, uno solo, lleva tiempo, maduración, reflexión y estudio. La precipitación o la osadía son impropios de quien legisla y siempre traen consigo graves consecuencias, imprevisibles para quien legisla sin saber, pero convencido de que basta su palabra para deshacer el mundo circundante. Para hacer eso, para hacer revoluciones, hace falta algo más que el deseo y menos de intolerancia. Cuando la revolución se quiere apoyar en las normas, esas normas han de ser perfectas o casi perfectas, no trabajos burdos que sirvan para lo contrario. El ejemplo del “sí es sí”, debe servir para el futuro. Igual que la ley trans, cuyo devenir aparece más oscuro que la anterior. Al tiempo.

No todos valen para legislar, ni para jugar al fútbol, ni para cantar. Y los votos dan poder, pero no habilidades para lo que no se posee. Pedir consejo es lo razonable, apoyarse en quien sabe, virtud, creerse en disposición de hacer lo que no se sabe, vicio que la democracia debe corregir. Siempre fue así hasta este momento en el que la afición ha superado a la obligación. El voto no concede lo que no se tiene, ni forma cuando no hay formación. Creer lo contrario es desconocer la realidad. La mediocridad no se supera con el voto. El voto no altera la condición del votado, elegido muchas veces por razones ajenas a su virtud.

Todas las leyes aprobadas en este especie de ansia irrefrenable por la inflación normativa, tienen en común su celeridad, su excesiva particularidad, de modo que cabe esperar que entren en colisión con lo general, generando con ello crisis que habrán, de nuevo, de resolver los tribunales, pues cuando las normas entran en contradicción o contienen lagunas, son los jueces los que han de interpretarlas. La voluntad del legislador no sirve para abrogar normas en todo caso, normas que también son fruto de la voluntad popular. Sobre todo cuando lo afectado es de rango superior y tiene contenido constitucional. Eso es de primero de derecho, aunque parece de grado superior para quien quiere hacer “su” revolución sin dejar de ser aprendiz.

Mucho me temo que tendremos los juristas trabajo para los próximos meses y lo que se espera. No hay forma de actualizar los manuales, ni los textos legislativos. Los alumnos no saben que estudiar. Y nosotros qué aplicar. Cada norma modifica la anterior, incluso la reciente o está sujeta a la promesa de su inmediata modificación o corrección. El caos se ha hecho dueño de la ley y el gobierno no parece consciente de que la prudencia le debería impedir trabajar a destajo con los efectos que tiene hacerlo de este modo.

Sé que es difícil hacer cualquier cosa en ese embrollo que es el gobierno, en el que hay tres grupos al menos a la greña. Pero en esos casos lo mejor es siempre aplicar la regla de la quietud, de no hacer nada y administrar bien lo que se tiene, no generar imágenes o ilusiones falsas y sembrar de esperanzas rotas el sistema. Nada es definitivo afortunadamente.