El último “tour de force” en el que se ha embarcado Ángel Franco y sus impertérritos seguidores huele a algo más que una simple pugna por las listas. El objetivo final de la reyerta no es Ana Barceló, pese a que sea la candidata designada desde València para ser cabeza de lista en las municipales en Alicante la que está recibiendo, como no podía ser de otro modo, los palos interpuestos. Porque, aunque parezca mentira, el reto parece apuntar arriba del todo: Franco quiere marcar territorio ante el mismísimo Ximo Puig. Franco es un artista del conflicto que, como el mismísimo Belcebú, con quien sin duda los puristas orgánicos de su partido en València le identifican, sabe más por viejo que por diablo. No es un secreto que no lleva bien que Alejandro Soler le robara la cartera en las primarias a la secretaría provincial con estrategias que el mismísimo Franco hubiera firmado como propias. Y que, a raíz de aquello, o tal vez por cómo sucedió aquello, se sintiera abandonado por la “línea oficial” de Puig, tan propensa a oportunas conveniencias en todo lo relacionado con el PSPV en esta provincia. Al fin y al cabo, Franco representa lejanamente a ese partido al que nunca se dejó existir, una suerte de irredenta Galia alicantina, incómoda como un grano en salva sea la parte, que puebla las pesadillas políticas del PSPV de la Comunidad en general y de Ximo en particular. El ex senador podría haber sido otra cosa pero o no llegó o no quiso llegar a serla. No obstante, ahí queda su resiliencia, no se sabe si útil al partido pero desde luego útil a sí mismo. ¿Por qué saca ahora Franco las uñas? Hay quien diría que porque puede, es decir, porque huele debilidad en la cúpula. No de otra forma se puede interpretar que juegue tan alegremente con la candidatura de Josefina Bueno a las autonómicas, a la que ayer ignora y mañana apoya. Cambia, pero sin propósito de enmienda. Al fin y al cabo, sigue la estela del secretario provincial. Soler aún aspira a continuar tocando narices y gónadas un rato más en Torrevieja, con la esperanza de llevarse finalmente el trofeo de la candidatura que perderá contra Dolón. Todo para nada, pero de lo que se trata es de marcar territorio. Que nadie se lleve a error: no son dos pipiolos inconscientes. Saben a quién están desafiando y que ese desafío hace daño al partido en una época preelectoral. Pero no cejan. Algo está pasando, sin duda. Algo, tal vez, sobre lo que esperan que pase.