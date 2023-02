Hace unos quince años leí un artículo en el cual el redactor expresaba su opinión acerca de las redes sociales. Decía que iban a democratizar el mundo, en el que la inteligencia se iba a imponer sobre la idiotez.

Pues yo creo, amigo periodista, que te equivocaste, ya que hemos dado voz a mucha gente estúpida que es muy dinámica, dando discursos a todas horas. Hay mucho desocupado que pasa el día colapsando el espacio en Internet . Más activa que otra gente que no está a todas horas escribiendo y opinando, pero que es intelectualmente superior.

El problema es que la gente joven, que es la que consume normalmente redes sociales, se está llevando una percepción de la vida equivocada, creyendo que el mundo real es el que se muestra en las redes sociales. Afortunadamente, el planeta no está tan polarizado como parece estarlo en las redes, pero la juventud, que empieza a calibrar su cerebro ante el mundo exterior, se está encontrando con ésto.

Hay muchas personas que no son extremas, pero se dejan llevar por la polarización, y yo creo que entre todos deberíamos de frenar un poco el tema. Cualquier famosillo comete un pequeño error, o engorda 20 kilos, y la gente se le tira encima indiscriminadamente de una manera gratuita. ¿Pero es que tú nunca te has equivocado, amigo mío? Cuántas veces habréis leído: ¡las redes se incendian ante tal o cuál comentario de Perico Palottini! Y si quien cometió el fallo es alguien polémico, ya ni te cuento. Hacemos una extrapolación de buenos y malos, y de repente esa persona es lo peor del mundo. Está claro que todos nos reímos de los errores ajenos, e incluso de los propios, pero no deberíamos de traspasar esta frontera. Nadie es tonto por decir un día una tontería.

Obviamente, esta es mi opinión. Que cada cual critique lo que le dé la gana, pero que lo asuma, firmando con su nombre y apellidos, y no ridículos seudónimos, y que se haga responsable de sus opiniones. Todos somos esclavos de nuestras palabras. Y es que las palabras tienen mucho poder. Pero no hace falta Internet para discutir y lanzar dardos, puedes hacerlo en la vida real, con tus conocidos y amigos, pero, claro, para eso no somos tan valientes, ¿verdad?. Amigo mío, te hubiera ido muy bien siendo un noble en la Inquisición, en aquella época no habrías tenido que razonar tus decisiones.

A mí me gusta escuchar lo que dice otra gente, aunque no coincida con mis pensamientos, siempre que sus razonamientos sean lógicos, coherentes y respetuosos. Los argumentos no hay que medirlos por si estás o no de acuerdo, sino por si tienen un punto sensato detrás de su opinión, que no está basada en el fanatismo.

El problema es que estamos en la época de “la cámara del eco”, sólo queremos oír a gente alineada con nuestras ideas, y a los que tienen un discurso diferente, que no nos agrada, los censuramos. Amigo lector, ten criterio propio, escucha mucho, lee más, y decide. Si prestas atención siempre a los mismos discursos, acabarás cayendo en la complacencia de no pensar por ti mismo, porque estás permitiendo que otros te digan lo que debes creer. A algunos hay que reconocerles, eso sí, la locuacidad retórica y brillante oratoria que supuestamente tenía el fraile palentino del siglo XIII, Pedro González, San Telmo. Por cierto, excelente gastrobar en el casco antiguo de Alicante. Pero no por ello hay que hacerles caso a pies juntillas. Por no hablar del miedo que puedes tener, sobre todo si eres joven, ya que habrá personas que querrán difamarte y censurarte cuando no dices lo que ellos quieren.

No escuches siempre lo mismo, varía un poco el punto de vista, y así te enriquecerás intelectualmente. Ya se sabe que no todos somos iguales ni tenemos los mismos gustos, pensamientos y aficiones, pero, aún así, tenemos que respetarnos.

Acabaré con una pregunta:¿qué pasaría si Descartes volviera a la vida y se enterase que hay gente que no piensa, pero existe? Amigo René, en las redes sociales encontrarías unos cuantos. Me recuerdan al poema de Machado: "soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra".