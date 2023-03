¿Habéis frenado una acción vuestra por el miedo a sus consecuencias? ¿Habéis reprimido alguna nueva iniciativa o cambio en vuestra vida por el terror a los cambios que pueda provocaros? La respuesta que podemos dar a estas preguntas es seguramente en la mayoría de nosotros afirmativa. ¿Por qué tenemos miedo a lo desconocido? ¿Por qué decidimos dar otra vuelta a un cambio en las inercias de nuestra vida? Somos humanos y eso nos hace débiles frente a nuestros pensamientos. Vivimos en tiempo presente pero no podemos frenar nuestra tendencia a proyectar las tendencias del futuro. Así, el miedo surge como una de las emociones básicas y naturales de nuestra capacidad cognitiva en respuesta a una amenaza percibida o frente a las dudas que se plantean sobre la consecución de unos objetivos.

De esta manera, el miedo puede conducir a una persona a evitar ciertas situaciones o comportamientos que se perciben como peligrosos o amenazantes. Pensemos en la necesidad de hablar en público o de arriesgar en nuestro trabajo para fomentar la innovación y la transformación de nuestra actividad. El peligro radica en si esta sensación puede frenar nuestra evolución, de manera que nos estancamos en una falsa situación de acomodo. Es evidente que no podemos progresar como personas, como tampoco nuestra sociedad, si no arriesgamos, si no dejamos que entren los vientos nuevos del cambio donde, sin ninguna duda, corremos el riesgo de equivocarnos.

Tal vez, pues, tendríamos que hablar de la fortaleza que opera en nuestra mente el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad cuando hemos intentado innovar y los resultados obtenidos no son los deseados. En su lugar, deberíamos entender que nadie es culpable de nada, sino que nuestras equivocaciones forman parte de nuestra condición humana: aprendemos a base de errores y de aciertos. La tendencia a la uniformidad que las religiones o algunas doctrinas políticas han ido sembrando a lo largo de la historia basan gran parte de sus principios a estos sentimientos de culpabilidad y de la defensa de la enmienda de los errores y de lo que consideran pecados –que no dejan de ser transgresiones de la norma que se construyó para controlar a sus ciudadanos– como solución a la angustia vital que comporta haber transgredido lo marcado por la autoridad, sea religiosa o política.

Vivimos en comunidad, nos debemos a unas normas de convivencia básica y de respeto del prójimo, pero eso no conlleva el enjuiciamiento o la represión de aquellas personas que exponen sus divergencias y que proponen soluciones alternativas de cada día. Con esta voluntad de rebelión nació la investigación científica, con la idea de superar dogmas marcados por creencias antiguas y por la necesidad de justificar nuestro mundo a través de la contrastación empírica y racional. No hace falta que citemos, pues, la persecución que diversos científicos tuvieron a lo largo de su trayectoria por parte del poder. Desde Hipatia de Alejandría a Giordano Bruno, Copérnico, Kepler o Descartes, a los más contemporáneos como el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los EEUU que filtró información clasificada sobre programas de vigilancia masiva del gobierno, al artista chino Ai Weiwei por sus críticas al gobierno de su país o James Hansen, científico norteamericano que criticó la inacción de su gobierno en la lucha contra el cambio climático, han sido víctimas de la presión religiosa o política para que abandonaran su pensamiento y la opción de cambio que representaba su trayectoria. Seguro que todos ellos contaron con consejeros que les indujeron al miedo de las consecuencias de la rebelión que representaba su acción y que intentaron frenar su voluntad.

Estoy seguro de que todos hemos escuchado en nuestro entorno alguna advertencia contra nuestras acciones que nos inducían al miedo al cambio o a la toma de decisiones personales. En muchos casos habremos sucumbido y habremos desistido en nuestro empeño. En mi caso, seguramente de manera inconsciente, decidí hace mucho tiempo hacer mía la frase del poeta romano Horacio: “Quién vive temeroso nunca será libre”. Si nuestros científicos se hubieran dejado llevar por el miedo o por la duda de una posible conclusión errónea de sus hipótesis, la raza humana seguiría pensando que la tierra es llana o que las mujeres proceden de la costilla de Adán. El miedo puede llegar a ser una herramienta útil y protectora, ya que puede ayudar a una persona a estar alerta y preparada ante posibles peligros, pero nunca deberá frenar la expresión de nuestras ideas o la experimentación que puede reportar beneficios personales o para nuestro colectivo. Tomemos nota de ello.