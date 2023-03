Hace ahora justo cuatro años que recibía la propuesta -siempre inmerecida- de ser alcaldable de la ciudad donde nací. Para alguien que ha vivido con tristeza los resultados electorales del PSPV-PSOE durante décadas, determiné no regresar en aquel momento a las aulas convencido de que podía arrimar el hombro en esa tarea. Para entonces, muchos ya conocían mi buena relación con Ximo Puig y mi pertenencia a la plataforma de apoyo a su presidencia que se había creado poco tiempo atrás.

Cuatro años después, estimo que no me equivoqué un ápice ni en aceptar esa propuesta ni en aceptar los votos con los que se me apoyó. En aquel momento, una mayoría del partido decidió presentar a un independiente por primera vez en la historia municipal, decidió ser generoso con alguien no formado entre sus filas. Y eso dice mucho y bueno del PSPV-PSOE. De todo ello he sacado lo más valioso: integrarme en un partido con 143 años dedicados a mejorar la vida en España.

Tres años después de aquello, hace ahora un año, la militancia socialista decidió votar a Ximo Puig como Secretario General convencidos de que las decisiones que había tomado su ejecutiva como su gobierno habían mejorado ostensiblemente la vida de las y los valencianos. Será por algo que fue elegido por unanimidad.

Hace pocos meses, Ana Barceló, consellera de Sanitat en la pandemia de covid-19, ex alcaldesa en un municipio de nuestra provincia, síndica en Les Corts y presidenta del PSPV-PSOE, tuvo el arrojo de dar un paso al frente y postularse como candidata a nuestra alcaldía. Fuera o no mi candidata en primarias, es mi candidata a la alcaldía con absoluta confianza.

No voy a soslayar las diferencias que hace ahora algo más de un año culminaron en mi cese como portavoz, solo diré que, como decía Joan Fuster, “Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges”. En aquel entonces, yo tenía pues, la mitad de la razón, pero era una parte insuficiente. Desde hace nueves, aunque no soy ya el portavoz, sigo representando como último concejal esos 37.000 votos que ofrecieron los alicantinos a mi candidatura y mi lista, es decir, la otra mitad de la razón para continuar trabajando “hacia afuera” y no más “hacia adentro”.

Pasado este tiempo y una vez resuelto en las urnas quién queremos que nos represente como socialistas, llego a la conclusión de que nuestro futuro pasa por dejar de lado cualquier razón que no sea la confianza máxima en lo obtenido los últimos años con los gobiernos locales, municipales, autonómicos y el nacional desde el liderazgo de nuestras alcaldías, presidencias autonómicas y de la nación.

Si nos llamamos socialistas es perquè convertim els problemes d’un veí en problemes propis, dijo Jaume Pascual, alcalde socialista durante cuatro décadas en L’Alqueria d’Asnar. El error, llevados a veces por dificultades que creemos insalvables, es darle la vuelta a la frase y hacer de nuestro problema un problema para todos. Pensar que tenemos toda la razón cuando tenemos solo la mitad, por muy legítima que esta sea.

Lo oportuno, en mi modesta opinión, es confiar en que el trabajo realizado por todo el partido en todos los rincones sea lo que nos dé la razón al completo, no la de cada uno de nosotros en esas atribuciones que los votos (no otros) nos otorgaron. Lo oportuno, pues, es que la Agrupación Socialista de Alicante tenga la responsabilidad esta vez de ofrecer su mitad de razón como me la ofreció a mí hace cuatro años. Si había razones para ofrecérmela a mí cuando casi ganamos, más hay ahora para ofrecérsela a Ana Barceló. Lo oportuno es que nuestra candidata, pues, no tenga el permiso ni la generosidad, sino la confianza y responsabilidad unánime para armar el equipo que se necesite con el fin de ganar. No importa los nombres, sino su trabajo los próximos cuatro años. Y no solo el fin es ganar para gobernar, sino para gobernar bien, que es lo que realmente le hace falta a Alicante desde hace décadas. Solo necesitamos empujar hombro con hombro para alzar la muixeranga, no importa si cada cuerpo que sostiene tiene más o menos fuerza, es joven o anciano. Para ello está trabajando Ana Barceló impecablemente, sin tregua y junto al partido desde que es la alcaldable socialista.