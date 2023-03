El próximo sábado, el comité nacional del PSPV debe aprobar la composición de las candidaturas para las elecciones del 28M. A falta por tanto de una semana, y ante la pasmosa incapacidad del aparato del partido y la fontanería del Palau (digo de gentes como Jose Muñoz o Alfred Boix) para impedir que los enanos se les multipliquen de rincón en rincón, las ejecutivas de la segunda y la tercera ciudades de la comunidad aún no se han reunido para formular sus propuestas; en Torrevieja, el candidato les duró un suspiro; en Benidorm, más que una lista para ganar un ayuntamiento parece que están llamando a un cumpleaños… Y así.

No es cierto que no haya habido reuniones. Las ha habido en Alicante y las ha habido en València, adonde se desplazó el exsenador Ángel Franco días antes de la última asamblea. Lo que no ha habido es entendimiento ninguno. Franco no ceja en su exigencia de controlar la lista que en el caso de Alicante encabezará Ana Barceló y en colocar en ella no a los mejores de entre los suyos (que algunos buenos hay), sino a los más fieles. Y en ese mismo empeño están las demás «familias» socialistas, tan ineptas históricamente para definir un proyecto político como dispuestas siempre a ponerse de acuerdo con quien luego dicen que es su principal enemigo para formar el sindicato de cuotas y vetos. Lo sorprendente es que en València se sorprendan, como si la misma película no la hubiéramos visto una y otra vez, una década tras otra.

Lo de los socialistas de Alicante no es una cuestión de democracia interna. La asamblea del pasado fin de semana, donde los franquistas y los autodenominados sanchistas jugaron con las listas marcadas, no fue algo democrático, sino bochornoso para cualquier observador del proceso. Tampoco es el fruto de ninguna rebelión contra las imposiciones de València: si les dan lo que quieren, se avienen a lo que sea. Es sólo una lucha por el poder interno y por las expectativas de destino, que lógicamente incluyen cargos remunerados y cobro de favores, hoy por ti, mañana por mi. El gran drama del PSOE de Alicante es que, sin Franco, no lo conciben. Pero con él, están siempre asfixiados.

La asamblea del pasado fin de semana, donde los franquistas y los autodenominados sanchistas jugaron con las listas marcadas, no fue algo democrático, sino bochornoso para cualquier observador del proceso

Ximo Puig tomó una decisión arriesgada cuando, como líder del partido, apostó por Ana Barceló como candidata a la Alcaldía de Alicante. Y no porque Barceló no hubiera nacido aquí (como ya recordé en otra ocasión, cuatro de los siete alcaldes que ha tenido en democracia Alicante tampoco eran originarios de la ciudad, lo mismo que más de la mitad de los votantes convocados a las urnas el próximo mayo), sino porque no podía alegar el suficiente conocimiento del municipio al que aspira a gobernar y además ya había desempeñado la alcaldía de otra población, que ni siquiera está en la zona de conurbación alicantina. Si a pesar de ese gran inconveniente, el president de la Generalitat se arriesgó con su órdago fue (además de porque en ese momento Ana Barceló aparecía muy bien valorada en las encuestas tras la gestión de la pandemia desde la conselleria de Sanidad) porque estaba convencido de que sólo alguien de fuera de la agrupación local podía romper el bloqueo que vive ésta, de que ese alguien tenía que tener un historial acreditado dentro del partido para no repetir el error de colocar a un «independiente» desconocedor de las dinámicas internas de las organizaciones políticas y, por último, de que tenía que ser también alguien con peso dentro de la estructura socialista. Barceló, que además de alcaldesa de Sax, antes, y consellera de Sanidad, después, es síndica portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, fue la primera secretaria provincial que tuvo el PSOE tras la reforma de sus estatutos y es la actual presidenta del PSPV.

Todo eso ha dado igual. La gerontocracia que mantiene secuestrado el Partido Socialista de Alicante se rige por principios inamovibles: el primero, el clásico «dame un nombre, que me opongo»; el segundo, el no menos consagrado «qué hay de lo mío», concepto muy amplio el de «lo mío», que incluye familiares, amigos y vecinos; el tercero, el de que cuanto peor le vaya al partido en las elecciones mejor les irá a ellos en las asambleas, porque si el partido llega a gobernar ellos, que manejan los hilos pero nunca lideran las candidaturas, perderían el poder; y el cuarto, y definitivo, el no menos trillado «no pasarán»: a la agrupación socialista de Alicante la quieren como Franco (el otro) quería a España, aislada.

Las elecciones autonómicas de 2019 se resolvieron con un saldo a favor de los partidos que forman el Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) de poco más de 40.000 votos frente al bloque de la derecha integrado por el PP, Ciudadanos y Vox. 40.398 papeletas sólo de ventaja, sobre un censo de 3,6 millones de votantes. Pero esa victoria por los pelos fue gracias a que en las circunscripciones de València y Castellón la izquierda pudo compensar el resultado de Alicante, donde los socialistas fueron el primer partido, pero el bloque de la derecha sumó 42.538 votos más que el de la izquierda.

Que en la capital, que se adueña en términos de imagen de todo y es la que acaba marcando las expectativas generales del partido, estén montando circos a tres meses de las elecciones no parece la mejor estrategia

Por mucho que Ximo Puig lo haya intentado, invertir ese marcador entre los dos bloques en Alicante cada vez parece más improbable. Pero conseguir pescar algo en el hundimiento de Ciudadanos, y que no se lo lleve todo Mazón, o al menos que ese diferencial no se dispare, ha sido a lo largo de toda la legislatura el objetivo de Puig. Y que en los principales municipios, pero sobre todo en la capital, que se adueña en términos de imagen de todo y es la que acaba marcando las expectativas generales del partido, estén montando circos a tres meses de las elecciones no parece la mejor estrategia.

Hace dos milenios ya que los griegos nos contaron lo del nudo gordiano, aquel que impedía seguir avanzando. En deshacerlo fracasaban todos, igual que todos los secretarios generales del PSPV-PSOE, desde el primero al último, han ido enredándose en el que maniata a su partido en Alicante. La clave, como los propios griegos nos dejaron enseñado tras pasar por allí Alejandro, está en no tratar de desatarlo, sino en cortarlo de un tajo. En el caso de Alicante, la única salida que los socialistas tienen es que Ana Barceló se la juegue no admitiendo componendas, vetos ni cuotas; haga su propia lista, incluyendo en ella a quien considere más capaz, con independencia de la familia a la que pertenezca; y mantenga el tipo si aquí se la votan en contra. Y que Puig haga que el comité nacional del próximo fin de semana se la avale, imponiendo su autoridad. Hacerle un griego a Franco, para entendernos.