Si les soy sincero, no sé por dónde empezar. O quizá sí. Y digo esto por el último escándalo conocido de presunta, grave, sucia y miserable corrupción política alrededor de un diputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, “Tito Berni”, y en el que, de una u otra forma, ya se están viendo salpicados más de una docena de diputados y diputadas socialistas, y puede que a lo largo de la investigación, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se extienda a más y en más territorios de esta España sometida al inexorable cambio climático de la desvergüenza, la ausencia de ética y la presencia de una de las estéticas más bochornosas, casposas e infames desde que se viera la foto en calzoncillos de otro socialista, Luís Roldán, rodeado de prostitutas (¿debería decir trabajadoras sexuales?) y cocaína cuando estaba al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. En esta historia del “Tito Berni” y sus secuaces está implicado y en prisión un general retirado de la Benemérita, por desgracia para el buen nombre de la Guardia Civil, Instituto cuyo honor, entrega, sacrificio, gloria y reconocimiento público se mantienen incólumes pese a estos golfos que tanto daño le hacen.

Como quedan ya pocas personas que lean, doy por hecho que ustedes dos conocen la noticia a la que me refiero, su transcendencia y sus primeras implicaciones, así les ahorro el dolor punzante de esta interminable cadena de corrupción que asola España, incluida Cataluña (la que más, y la menos investigada; o, en cualquier caso, la que siempre es premiada con indultos, malversaciones suavizadas y la redención en vida del padre de todas, todos y todes, Jordi Puyol, cuya rehabilitación esboza con cínico descaro el irredento universo separatista). Un asfixiante hedor -el de la corrupción- que nuca acaba de irse, adherido a la epidermis de una sociedad huérfana de valores porque quienes vienen obligados a inculcarlos los desprecian, los envilecen y los odian. Porque mienten con total impunidad, con absoluta naturalidad, con chulesco desprecio a la sociedad a la que deben servir. En la sesión de tarde en el Congreso se puede estar abominando de la prostitución y por la noche gozar de la prostitución sin abominarte.

Les ha cogido con el pie cambiado al PSOE este nuevo episodio de corrupción cuando todavía no han digerido los ERE de Andalucía, con dos expresidentes de la Junta y del propio PSOE condenados. Y les ha cogido, también, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas mucho más significativas, con las generales a unos meses vista. Pese a que RTVE y otros medios afines al Gobierno se desgañiten ahora recordándonos que la corrupción es cosa de derechas (lo demás son casos aislados, como el de los dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, unos desconocidos), las imágenes que se están viendo, tan burdas, grotescas y viles, trufadas con alguna otra fotografía del “Tito” con don Pedro Sánchez, permiten al intelectual Patxi López decirle a una periodista (¿en tono algo machista?) eso de “a ti que más te da”, toda una revelación lingüística de cómo escuece el veneno en las propias heridas. ¿A ti qué te importa, qué le importa a la opinión pública, a la ciudadanía, si ya estoy yo al frente del cortafuego?

Por eso no ocurre nada cuando hemos conocido por boca del CGPJ que son ya 721 los “agraciados” por la ley del solo sí es sí, de lo que miembras del Gobierno -que es el Gobierno- siguen culpando a los jueces. Porque no deja de resultar sintomática esa deriva contra un Poder del Estado, el Judicial, al que siguen desprestigiando, acosando e insultando. Luego no quieren que se hable de inseguridad jurídica en España cuando una empresa como Ferrovial traslada su sede a los Países Bajos, con el impacto reputacional que eso tiene para España y este Gobierno. Porque, pese a que la mayoría de medios de comunicación -especialmente televisiones- intenten convencernos de las bondades del clima gubernamental, en el exterior se lee y se conoce lo que pasa en el interior. Y saben qué están haciendo y diciendo miembros de este Gobierno, es decir, el Gobierno, contra los empresarios, señalándolos nominalmente (Mercadona, Juan Roig, Amancio Ortega), llamándoles usureros, capitalistas despiadados, etc. Y saben y conocen los vientos intervencionistas, de acoso a los que llaman ricos, de fiscalidad a la carta subiendo los impuestos en más de 50 ocasiones. ¿Inseguridad jurídica? Pasen y vean.

Los ingresos por multas del Gobierno catalán, en su inquisitorial cruzada contra el uso del idioma español y contra los comerciantes que no usan el catalán, han crecido un 500% en tres años. ¿Inseguridad jurídica multarte por hablar español en España? Tonterías. ¿Inseguridad jurídica en España por el trato benevolente que se les da a los okupas, con más de 17.000 casos de okupación en un año? ¿Inseguridad jurídica para un europeo que viene de vacaciones a su casa y la encuentra okupada? ¿Que debe pagar la extorsión o iniciar un calvario legal? Tonterías. ¿Inseguridad jurídica en España cuando el Gobierno independentista catalán se niega a cumplir y obedecer las sentencias de los tribunales, incluido el Supremo y el Constitucional? Tonterías. ¿Inseguridad jurídica en España cuando se modifica el delito de malversación que casualmente beneficia a tus socios de coalición parlamentaria, pese al estupor de la UE? ¿O donde se indulta a condenados por el Supremo por sedición? Tonterías. ¿Inseguridad jurídica en España cuando se aprueba, haciendo caso omiso de las advertencias expertas, la ley del solo sí propiciando que los delincuentes sexuales se beneficien de ella? Tonterías. ¿Inseguridad jurídica en España con el escándalo del FC Barcelona y los siete millones de euros pagados al vicepresidente de los árbitros por asesorías verbales? Tonterías. ¿Inseguridad jurídico-estética en España nombrando Fiscal General a tu anterior ministra de Justicia? ¿O magistrados del Constitucional a una alto cargo de Moncloa y a tu exministro de Justicia, a la sazón pareja sentimental de la presidenta del Congreso? Tonterías. “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Pues eso, “Tito”, ya está, tonterías. A más ver.