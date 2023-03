La suerte que corra la candidatura del PSOE que encabezará Ana Barceló la decidirán los alicantinos en las urnas el 28 de mayo próximo. Pero la candidata a la Alcaldía ha hecho finalmente los deberes que deben exigírsele a quienes aspiran a gobernar una ciudad: mostrar autoridad y criterio.

Esta es la primera vez en mucho tiempo que una candidatura socialista no está poblada por nombres conocidos sólo por las propias «familias» que llevan años convirtiendo la agrupación local del PSOE en un gueto, sin conexión con la ciudad. La primera en muchos años no hecha a base, como tantas veces señaló este periódico, de cuotas y vetos. La primera en tres lustros en la que un sector no puede alardear de que controla el grupo municipal que se formará tras los comicios.

La candidatura anunciada este lunes es la del PSOE, puesto que ese partido es el que la presenta y son sus órganos de dirección los que tendrán que ratificarla. Pero era relevante para el futuro de los socialistas que fuera la candidatura de Ana Barceló, no la de Ángel Franco. Ni la de los «sanchistas», los «montesinistas» o los de izquierda socialista. Ni la de estos o aquellos, ni la de estos contra aquellos. Por no ser, no es la lista de los «ximistas», aunque Barceló lo sea y haya llegado a alcaldable por una apuesta personal del secretario general del PSPV y president de la Generalitat.

Porque, y eso es lo relevante, no es la candidatura de los que quieren ganar asambleas, sino una lista para competir en las elecciones. ¿Nombres de relumbrón? No hay. ¿Referencias sociales? Hay muchas. De eso se supone que se trata cuando buscas el voto de los ciudadanos: que una mayoría de ellos puedan sentirse reflejados en las personas que les piden apoyo y que muchos de los colectivos cuyos integrantes con su sufragio pueden determinar hacia qué lado se inclina la balanza conozcan de primera mano y por su trabajo diario a aquellos que figuran en la papeleta. Está por ver en qué medida se cumplirá ese objetivo. Pero Barceló le ha dado aire a su partido y, en consecuencia, a una campaña local hasta aquí anestesiada.

No fue casual que Ana Barceló diera a conocer la lista en dos fases, empezando por hacer circular los 15 primeros nombres. Fue un gesto medido. Quince son los concejales necesarios para la mayoría absoluta. Nadie, ni el PSOE ni el PP, parece capaz de alcanzar esa cifra, según todas las encuestas. Pero 15 es el número clave que transmite el mensaje de que toda la izquierda no juega en la misma liga: en Compromís y en Podemos se habla del dos, el tres… Barceló sale reivindicando la ambición de ganar y la no resignación a perder.