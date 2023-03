Tengo un amigo que dice que éste, el nuestro del presente, es el mejor gobierno que ha tenido España. Revela mi amigo un entusiasmo desbordado que, en su caso, le hace rejuvenecer dada su ya provecta edad. Y se trata de una persona, a día de hoy, sin nieblas perceptibles en la mente, a pesar de que esta reflexión no sea compatible con la razonabilidad de su general predisposición al bien común.

Su entrega de corazón, más que de raciocinio, a la causa sanchista, revela su especial individualidad y me lleva a confirmar la beneficiosa relatividad que preside nuestro juicio, propia de las diferencias que conforman la mente de cada uno de nosotros. Ante un mismo hecho, incluso ante una evidencia o miles de ellas, hay quien no ve lo que racionalmente conduciría inexorablemente a otra conclusión. Pero yo sigo creyendo en el ser humano y nunca niego la posibilidad de estar equivocado, cosa que mueve siempre a quien quiere ser un poco mejor.

Pero hay elementos que llevan a la conclusión de que, en este caso, es mi amigo el movido por la emoción, que no por el razonamiento, el que ha roto con el estoicismo clásico que tantos buenos resultados ofreció en todos los tiempos.

Este agrupamiento de sujetos y siglas varias, reflexionemos, se caracteriza por un defecto o tara que daña al ser humano profundamente y a la sociedad en su conjunto: la soberbia. Y la soberbia, como es bien sabido se caracteriza por la tendencia a señalar siempre un culpable de todos los males, quien sea, y para justificar los propios errores o la impotencia más absoluta para remediarlos. La soberbia, comprobado está, es defecto o tara de los débiles encumbrados y engreídos por un poder que no poseen, porque éste es siempre provisional y prestado. Todos los soberbios son dañinos e irrecuperables. No tienen solución. Cuando la soberbia entra por la puerta, el bien sale por la ventana. Soberbia, revestida de dignidad, cuando ambas son solo consecuencias de la baja autoestima y de la necesidad de reconocimiento, baja empatía e insatisfacción interior derivada de la ausencia de valores humanos.

A este desgobierno o gobierno de desconcentración o a estos tres gobiernos en un solo acto, se le ha ido de las manos el país y anda como pollo sin cabeza. Es tal el ansia por el poder que ni siquiera han sido capaces de conformar una coalición aparente, de establecer unos acuerdos mínimos en aquello que interesa a la ciudadanía en general, de mostrar una cierta armonía y estética ante los gobernados. Sumidos en su ansia de poder, de cambiar el mundo a su antojo, de pasar a la historia exhumando el pasado, creando desigualdades en lugar de fomentar la igualdad, removiendo a su libre albedrío la historia obligatoria y cercenada y educando en su maniquea interpretación a los niños, atacando al empresariado en un sistema liberal desahogando sus frustraciones mientras viven con sueldos muy alejados de los de sus representados y gastan a manos llenas con sus cercanos, subvencionados en sus lucubraciones más insensatas, cada sección del gobierno ha hecho del país un espectáculo regido por el caos de soberbios inmerecidos, aunque nunca la soberbia es merecida.

Este año que ya transita en su primer tercio será para el presidente agónico y para todos, un calvario, al menos en la belleza que representa un gobierno con la frente puesta al servicio de la comunidad, no de sus integrantes. Y es que, en realidad, no hay gobierno, sino una mezcolanza de sujetos cada cual decidido a ingeniar su propio guion, aunque a la vez poco similar al clásicamente representado y con la demagogia como bandera y estrategia. Demagogia es crear el problema, multiplicarlo y luego aparecer ante todos como los representantes del pueblo para remediar lo previamente engendrado y revestido de “emergencias” tantas veces artificiales. La demagogia es signo de la degeneración de la democracia. Ya lo advirtieron los olvidados clásicos-

Este gobierno, si de verdad quisiera serlo y beneficiar a la sociedad, debería solazarse en la holganza hasta diciembre. Todo menos hacer realidad su convencimiento de genialidad y justicia, que se traduce en querer cambiar España un poco más, aunque esa España que persiguen no se parezca a los españoles y estos ignoren toda la verborrea plena de calificativos que les inunda.

En esta cruzada contra todos los “ismos” que ven en nuestros ciudadanos, nos regalan día sí y día también nuevas leyes que creen revolucionarias, en sus materias preferidas, pero a las que nadie hace el más mínimo caso. Han fracasado y sube la violencia de género, la delincuencia, los delitos contra la libertad sexual. Pero su soberbia les impide ver que, tal vez, la causa sean ellos mismos y sus delirios.

Empiezan las empresas a coger las maletas y huir. No entiendo de economía, pero humanamente parece lógico que si en tu país el gobierno te señala y te asimila a los delincuentes, te vayas. Y no hay día en el que no solo la ínclita Belarra o Montero los tachen de piratas, especuladores y un largo etcétera de epítetos, demostrando con ello que no entienden que España es Europa, no una isla caribeña y que el precio de tales estupideces es la deserción del país que les ataca y denigra. Humano es por lo menos, tanto como la estulticia de los manipuladores insensatos que nos gobiernan.

Mi amigo es mi amigo y lo respeto, pero alguna vez deberá explicarme, fuera de su tendencia a la bondad superlativa, si este gobierno es bondadoso en los actos, no en los gestos y si es inteligente para promover la justicia, no un simple manipulador de la palabra y la voluntad. Lo espero, aunque siempre será mi amigo. Eso no lo podrá prohibir su admirado gobierno. O sí, quién sabe.