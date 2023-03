Soy letrada de la Administración de Justicia desde 1988. Mi carrera profesional pronto llegará a su fin y en este tramo final de mi vida profesional me siento más orgullosa que nunca de pertenecer al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia (cuerpo, por cierto, mayoritariamente femenino desde hace muchos años).

Todo el mundo sabe lo que es un juez y un fiscal, pero pocos conocen la labor de un letrado de la administración de justicia. No importa. Siempre fuimos conscientes de que el protagonismo en el ámbito de la justicia estaba reservado para ellos. Sin embargo, lo que sí importa y mucho, es el general y lamentable posicionamiento, salvo honrosas excepciones, que tanto jueces como fiscales y funcionarios de justicia en general, han tenido en la huelga que desde finales de 2022 y especialmente desde el 24 de enero de este año con carácter indefinido, estamos llevando a cabo.

Su incomprensión y sus injerencias en nuestras reivindicaciones, que han tenido su reflejo más evidente en los comunicados de alguna de sus asociaciones profesionales y sindicatos, solo pueden ser calificadas de torpes y mezquinas. Por no hablar de posicionamientos individuales que han llegado a abogar por la supresión de la fe pública judicial que ostentamos, ignorando la trascendencia de nuestra intervención en este ámbito, en actuaciones tan relevantes como entradas y registros, cotejos de transcripciones de escuchas, levantamientos de cadáver etc. y sí, también en actos de comunicación y documentación de actuaciones judiciales. Nuestra labor es amplia y su conocimiento está al alcance de cualquiera, basta con echar un vistazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Somos conscientes que la huelga perturba el servicio público al que nos debemos y somos los primeros en lamentarlo no solo por el quebranto económico que para nosotros supone, sino por el esfuerzo que deberemos asumir para, una vez concluido el conflicto, reencauzar la situación de juzgados y tribunales. En este punto constato que la mayoría de operadores jurídicos: abogados, procuradores, junto con jueces, fiscales y funcionarios de justicia en general no han dudado en señalarnos como responsables de la situación, sin atribuir responsabilidad alguna a un Ministerio de Justicia que, siendo consciente desde el primer día del seguimiento masivo de la huelga y la paralización que ello suponía de Juzgados y Tribunales, esperó tres semanas, tres, para dignarse a sentarse a una mesa de negociación, cosa que hizo por primera vez el 16 de febrero con la única intención de imponer su relato (horrible concepto, muy de moda, por el cual lo importante no es la verdad y la realidad de las cosas sino hacer llegar el mensaje que conviene).

Esa y las posteriores reuniones fueron y están siendo un paripé, sin propuestas ni soluciones. Y yo me pregunto: ¿de verdad alguien cree que el Ministerio de Justicia quiere solucionar el conflicto? Insisto, durante tres semanas ignoraron el conflicto y no se reunieron con el comité de huelga. En los medios de comunicación lanzaron el mensaje de que somos un colectivo privilegiado y que hacemos la huelga contra el ciudadano y con intención de erosionar al Gobierno. Nos llegaron a llamar “golpistas”. ¡Qué barbaridad!

Habría que recordar al secretario de Estado de Justicia, autor de tan lamentables comentarios, primero que su pasiva respuesta a nuestras reivindicaciones tanto retributivas como de condiciones trabajo, evidencia que es este equipo ministerial a quien le importa poco la paralización que se está produciendo. Habría que recordarle que la huelga es secundada por la gran mayoría de los letrados de la Administración de Justicia y la totalidad de las asociaciones que los representan, aglutinando desde las sensibilidades más conservadoras hasta las más progresistas, lo que demuestra que no estamos ante una huelga política. Habría que recordarle, asimismo, que un privilegiado es quien tiene ventajas por su condición sin ninguna razón aparente y que al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia se llega tras una dura oposición, bien conocida por jueces y fiscales, a la que se accede por mérito y capacidad ¿dónde está el privilegio? Supongo que también un secretario de Estado de un ministerio accede a su cargo por mérito y capacidad ¿o no? Y por último habría que recordarle, a él y a todos los colectivos que han entorpecido nuestras reivindicaciones con injerencias mezquinas y torpes, que estamos ejerciendo el derecho fundamental a la huelga, consagrado en el artículo 28 de la Constitución, con todo lo que ello supone.

Pertenezco orgullosamente a este cuerpo, antes llamado de secretarios judiciales, y no me guía un interés económico pues como dije al principio en mi situación actual, próxima a la jubilación, escasos beneficios obtendría. Asumo, sin embargo, el coste pues me guía, nos guía, la defensa de la dignidad de nuestra profesión que ha sido y sigue siendo injustamente tratada.