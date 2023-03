John Ford dirigió a John Wayne en una de mis pelis favoritas, "El hombre tranquilo" (1952). Tras el rodaje, y cuando se envió parte del material filmado en Irlanda, la verde Erin, uno de los mandamases del estudio de Hollywood que no confiaba en el resultado final porque Ford no dirigía un western, envió un mensaje categórico al condado de Galway donde se estaba rodando: que se retiraran los filtros de color verde porque la película quedaba muy subida de ese tono. El "listillo", claro está, no conocía para nada la Isla Esmeralda. Finalmente, la Academia premió al film con sendos Óscar, a Ford y a la fotografía.

Ahora, con la campaña electoral llamando a las puertas del cielo, que diría Bob Dylan, la derecha alicantina siembra de panfletos ofensivos en forma de octavillas la gestión del gobierno progresista del País Valenciano. Utilizan el lenguaje grosero que tan bien conocen porque es el que suelen usar habitualmente contra ellos mismos. ¿Están prohibidas las octavillas que el PP ha repartido en Alicante? Estos herederos de aquel PP que durante veinte años esquilmó Alicante llenando de basura las instituciones (nunca mejor dicho lo de la basura) convirtiendo la Comunidad Valenciana en la cueva de Ali Babá, van dando lecciones de lo que desconocen y pocas veces han practicado. Para muestra, ahí queda un trío de presidentes autonómicos valencianos y peperos que han tenido que pasar por los juzgados y/o las cárceles. A esos máximos y deshonrosos personajes de la cúpula derechista, podemos añadir a dos o tres presidentes de Diputación, también pertenecientes al Partido Popular, a los que pillaron con las manos en la masa. Frente a tamaña panda de vividores de lo ajeno, surge en contraposición la figura de Ximo Puig, un Presidente que conoce perfectamente la provincia de Alicante y que ha convertido a nuestra Comunidad en los últimos ocho años, a pesar de las difíciles circunstancias que hemos sufrido en forma de pandemia y guerra más tarde, en un Innisfree tolerante, más próspero y preparado para afrontar esos retos de la modernidad que tanto nos preocupan. Una riqueza que los "otros" nos negaron durante aquellos siniestros veinte años que ahora se empeñan en repetir. Cómo happy end cinematográfico y tan real como la vida misma espero que, simplemente, no dejemos volver a los que nunca entendieron la realidad de la gente honesta y trabajadora de esta provincia porque se distrajeron aprovechándose de ella en su propio beneficio. Con ese gravoso currículum, que puede ampliarse próximamente y en ello anda la Justicia, seguro estoy que nunca ganarán el Oscar que pretenden. Como diría el oriolano Miguel Hernández, dejado morir por la derecha franquista: “Esta España que habéis amamantado / con sudores y empuje de montaña, / codician los que nunca han cultivado / esta España.” Afortunadamente, tenemos una opción seria y responsable que ha acreditado sobradamente su amor a esta provincia y a la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Un Presidente de la Generalitat que durante ocho años ha sido capaz de luchar por aquello en lo que cree y trabajar al máximo para lograrlo. Un gobernante con la suficiente experiencia para entender que el tiempo de la corrupción ha pasado, aunque a algunos todavía les queden cuentas por saldar. Ximo, el hombre tranquilo, el President que conoce perfectamente la idiosincrasia de esta provincia porque se ha recorrido pueblo a pueblo todo el territorio valenciano, no desea una sociedad de confrontación sino una idea de convivencia solidaria, un proyecto en el que seamos capaces de unir fuerzas entre todos para conseguir lo que está provincia merece, parafraseando al insigne jurista alicantino Rafael Altamira, un doble candidato al Premio Nobel de la Paz obligado a vivir y morir en el exilio.