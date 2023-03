El Canal Toros funde a negro después de veinte años de emisión. La noticia no puede ser peor para la afición puesto que el que le sustituye, de capital americano, por lo pronto, duplica las cuotas a sus abonados. De los veinte euros pasa a los cuarenta menos un céntimo. El cliente pagará religiosamente los días 1 de cada mes, y no eligiendo periodos de treinta días cuando más le convenga. Pero lo peor de todo es que en la presentación a los medios predominaron las vaguedades y bien poco se concretó acerca de los contenidos. Lo que está claro que perdemos un canal con espacios de alto nivel cultural, como Desolladero, la tertulia conducida por Rubén Amón, que elevó la televisión a una categoría intelectual perdida hace tiempo.

Llama la atención que Tendido cero, el veterano programa taurino de TVE que se emite ininterrumpidamente desde 1986 y que anda por su edición 1.893 no se haya hecho eco de esta noticia. Estamos de acuerdo en que el Canal Toros perteneció a una empresa privada desde el día de su creación. A simple vista podría parecer que haría competencia a TVE. Craso error. Hacen muy mal en ignorarse ambos medios mutuamente. Que Canal Toros no haya querido saber nada de Tendido cero, por más que Fernando Fernández Román no saliese de TVE y RNE por la puerta grande y se incorporase al equipo de comentaristas del canal temático, no deja de ser un feo muy grande. Del mismo modo que resulta paradójico que el espacio que dirige Belén Plaza ignore la noticia del cierre de un canal que durante 24 horas diarias se ha dedicado al mundo del toro. La guerra de medios, con los animalistas atacando, es absurda.