En este mes que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los discursos sobre los grandes avances de la mujer en distintos ámbitos ocupan los medios de comunicación. En el deporte parece flotar la idea de que las mujeres y los hombres ya son iguales o que faltaría poco. Por el contrario, en la consulta de datos estadísticos, y de investigaciones de expertos, no se constata esta igualdad.

Los datos indican que la igualdad formal, que han perseguido algunas instituciones mediante políticas de igualdad -basadas en la igualdad de acceso o la igualdad de trato-, no ha conseguido una igualdad real o efectiva en el deporte. Sin ir más lejos, la Encuesta de Hábitos Deportivos (EHD) del Ministerio de Cultura y Deporte, realizada en 2022, muestra que el 51,8% de las mujeres practicaron deporte alguna vez durante ese año mientras la práctica de los varones es, en la misma encuesta, del 63,1%.

Estos datos constatan dos hechos: en primer lugar, una considerable brecha deportiva de 11,3 puntos porcentuales (en línea con anteriores ediciones de la EHD); y, en segundo lugar, el elevado volumen del grupo de mujeres no practicantes -casi la mitad de la población femenina (48,2%) no incluye el deporte en sus hábitos de vida frente a un 36,9% de no practicantes varones-.

Estas realidades afectan más duramente a algunos colectivos de mujeres donde se concentran, además de las desigualdades de práctica deportiva, otros problemas ligados a causas socioestructurales. El último estudio impulsado por la Càtedra d´Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València y la Generalitat Valenciana “Mujer y deporte en la Comunitat Valenciana. Género, desigualdades deportivas y buenas prácticas para la igualdad. (Santos, A., Muñoz, D. & Grau, A. 2021), diagnostica los colectivos de mujeres prioritarios en los que es necesario poner la atención para contribuir a frenar la brecha deportiva de género.

En concreto, el citado informe señala la primera fractura de género en la adolescencia y edades jóvenes donde se intensifican los estereotipos de género y las tasas de abandono deportivo de las chicas (28%) duplican la de los chicos (14%) según la Encuesta de Hábitos Deportivos (2015); en segundo lugar, en las mujeres en edad adulta que viven cambios en la esfera laboral y en las responsabilidades familiares. Un 72% de las mujeres reduce o abandona la práctica deportiva cuando llega la maternidad, mientras que el porcentaje para los varones es del 47% (Actitudes y Prácticas Deportivas de las Mujeres en España, 2006); y, en tercer lugar, en las mujeres de más de 45 años y con una extracción de clase modesta, dedicadas preferentemente al trabajo doméstico. Esta conjunción de la edad y la clase social determina un colectivo de muy escasa actividad físico-deportiva.

A todo esto, se les suma un sistema deportivo claramente masculinizado proclive a numerosas discriminaciones, tal como indica uno de los más exhaustivos proyectos de investigación de la Unión Europea sobre el tema de igualdad de género en el deporte – titulado “All In, hacia un equilibrio de género en el deporte” (2019) que concluye el capítulo dedicado a España con el juicio inequívoco y firme (y citamos literalmente): “El deporte español está gobernado por hombres”.

No nos podemos conformar con la idea acrítica de que no se puede hacer nada. Algunas recomendaciones para un enfoque integral en igualdad de género van en la línea de avanzar en la aplicación de las propuestas elaboradas por las grandes instituciones internacionales; sistematizar la investigación y la información estadística; reforzar los contenidos de género en la formación de los técnicos; frenar el abandono de las jóvenes en sus primeros pasos en el deporte federado; fomentar la responsabilidad deportiva de las empresas; favorecer la fusión de tiempos deportivos y de cuidados…, entre otras.

Las estructuras sociales pueden cambiar, de hecho, han cambiado a lo largo de la historia. En el deporte, puede darse este cambio, de hecho, se está dando, pero por ahora el avance es demasiado lento. Aún persisten los obstáculos provocados por una hegemonía deportiva masculina que paraliza los avances que podrían llevarnos, y esperamos que así sea, hacia un deporte más igualitario, lúdico, socializador y saludable para todas las mujeres. Como vemos, aún es una cuestión irresuelta, abierta y actual de la que es necesario seguir hablando. Por un deporte para todas las mujeres, más allá de la competición.