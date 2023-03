¿Se imaginan ustedes a maestras y maestros que dieran clase a las niñas y a los niños como si fueran personas sin género, sin edad, sin pertenencia a clase social, sin lugar concreto de nacimiento, sin lengua de uso, sin familia de referencia…? Algo parecido a dar clase a seres carentes de aquello que nos hace específicamente humanos, es decir, nuestra naturaleza social.

No somos robots. Este mensaje que encontramos con frecuencia en las pantallas de nuestro ordenador, podría ser la respuesta que podrían dar las niñas y los niños de nuestras escuelas de infantil y de primaria al Ministerio de Universidades.

Y las futuras maestras y los futuros maestros, y los docentes que los formamos en la Facultad de Magisterio, también nos oponemos al proyecto presentado el 24 de febrero para reformar los planes de estudios del Grado de Maestro/a en Educación Primaria y en Educación Infantil, en el que no hay la menor referencia a la sociología en esta formación. Este proyecto elimina el módulo de formación básica denominado Sociedad, familia y educación tal y como estaba contemplado hasta el momento en la orden hasta ahora vigente (Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre). Nos oponemos con el mismo argumento: no educamos a robots.

Eliminar el módulo Sociedad, familia y educación y la asignatura Sociología de la Educación supone desconocer, e impedir conocer y reconocer, nuestra propia condición humana, lo que define nuestra humanidad: el hecho de ser seres sociales (zoon politikon, decía Aristóteles). O dicho de otra manera: supone querer ignorar deliberadamente que somos resultado de la sociedad en la que vivimos -esa misma sociedad que nos explica y a la que damos explicación- de la misma manera que las sociedades que tenemos son el resultado de nuestras decisiones y acciones.

Si algunas cosas saben las buenas maestras y los buenos maestros, teórica y empíricamente, porque lo han aprendido primero en la Universidad, precisamente en el módulo que se pretende eliminar, y después en las escuelas, en la experiencia cotidiana, es lo siguiente: que una escuela es una pequeña sociedad en el seno de la sociedad más grande de la que forma parte, y que la familia y la escuela son las primeras agencias de socialización, que la igualdad de oportunidades es una aspiración noble que apunta a una igualdad de posiciones, y que se enriquece con la diversidad cultural, con la diversidad humana. Igualdad y pluralidad forman parte de la gramática de la democracia. Una democracia de proximidad que se aprende practicándola desde la primera infancia, porque las maestras y los maestros han aprendido antes el lenguaje y las herramientas propias de la sociología y de la sociología de la educación. Precisamente, si alguna cosa nos enseña la sociología de la educación es a detectar y denunciar las desigualdades de clase, sexo y etnia, así como a preservar y fortalecer el derecho a la educación para todas las personas y a lo largo de la vida.

Las maestras y los maestros aprenden a ver y comprender la realidad social desde la mirada sociológica, que interviene en aquello que mira, con las lentes que proporciona una de las disciplinas más importantes de la sociología, tanto en el ámbito internacional como en el estatal: la sociología de la educación. De modo que hurtar la mirada sociológica de los planes de estudio de Magisterio es condenar a los futuros docentes a una ceguera injustificable. Hace más de cien años, John Dewey ya sostenía que democracia y educación van de la mano. No puede haber sociedades democráticas sin educación y la democracia no es posible sin una educación que fomente la vinculación social, el reconocimiento de que pertenecemos a un mundo común.

Resulta paradójico que en sociedades crecientemente reflexivas -cuya conciencia y conocimiento de sí mismas son cada vez más necesarias- se formulen planes tan regresivos e injustificables como los que se pretenden en esta reforma. No menos irónico y lamentable es que ahora que las políticas internacionales apuestan decididamente por una educación para la ciudadanía mundial, se elimine el reconocimiento básico de la condición de ciudadanos y ciudadanas a los individuos a los que educamos, que son sujetos de derecho, esto es, ciudadanos antes que escolares.

No, ni los infantes son robots, ni los docentes somos robots. No queremos educar a sujetos sin la ciencia de la conciencia social. No nos lo podemos permitir en momentos y en sociedades de encrucijada, de transformaciones profundas y amenazas continuas de retrocesos de derechos humanos, de las que depende nuestro futuro. No podemos ni debemos educar a personas sin conciencia social, sin esa inteligencia y empatía necesarias para fortalecer los mimbres de la vinculación social. Esta conciencia se enseña y se aprende, se acrecienta y se comparte, en las Facultades de Magisterio. Esta conciencia es la garantía irrenunciable de sociedades más justas y democráticas, más solidarias y sostenibles.

No, no queremos ser tratados como robots, ni siquiera como robots alegres o idiotas felices, como advertía Wright Mills. No merecemos esa (mala) suerte. Sigamos apostando por una educación sociológica.