Pau Casals, el violoncel·lista més conegut a la nostra terra, va popularitzar el Cant dels Ocells, una cançó tradicional, arran d’interpretar-la en els seus concerts des de l’exili del 1939. Així es va convertir en un símbol de la pau i de la llibertat arreu del món. En el seu origen era allò que es diu una cançó de bressol on diverses aus, l’àguila, la perdiu, el rossinyol, el mussol i tants altres, canten el naixement del bon Jesús. Amb la interpretació de Pau Casals, el sentit positiu originari de la melodia es va ampliar amb el del respecte a la llibertat i la força per un futur incert que l’exili de després de la guerra encarava.

Jo no sé si Maria, la mare dels meus germans Leo, Juanjo i jo mateix, la va escoltar alguna vegada. La veritat és que no ho sé, perquè potser la primera ocasió en què ho ha fet va ser en la cerimònia que tots i totes li dedicàrem divendres passat. Amb una interpretació magnífica de Javier Masià al violoncel, va servir de preàmbul per a recordar, no sols el cant dels pardalets que podrien haver estat al pati de sa casa, tot volant per damunt de les seues flors –les roses i els lliris que sempre tenia–, sinó el vol de la persona que més ens ha marcat al llarg de la nostra vida.

Divendres passat vam recordar el seu viatge pels noranta-cinc anys d’existència i el que recordàvem cadascun de nosaltres del temps compartit. Com era obvi, tots havíem nascut després que ella: la seua longevitat ho havia deixat ben clar. Maria –la tia Maruja, com era coneguda– era d’aquestes persones que es poden compartir perquè té suficient energia i saviesa per a fer-ho. Una espècie de Maria de tots que sabia estendre les seues ales per donar-nos protecció, calidesa i sobretot bonhomia. Perquè ella era tot amor i tranquil·litat, característiques genuïnes de qui podem considerar bona persona.

Com escrivia en un dels seus últims poemes Isabel-Clara Simó –l’altra gran pèrdua que he tingut en els dos últims anys–, “la mort crec que és a la fi, no el fi de la vida, és el terme, l’extremitud, però mai el seu objecte”, tot parafrasejant un dels Assaigs de Montaigne. La mort és, per tant, el final, però no el final de la vida. Perquè quan una persona tan intensa i alhora extensa se’n va, perviu per sempre a través de la nostra memòria i del seu llegat. Sabeu quina és la meua millor alegria? Haver pogut compartir amb tantes persones, a més de la família, una persona que mai es va enfadar amb ningú, raó per la qual mai va haver de demanar perdó, una dona generosa i pacient –tot i el seu nervi i hiperactivitat habitual–, una dona respectuosa i comprensiva que intentava passar discreta per la seua vida, una dona que sempre somreia, tot i els entrebancs de la seua vida.

No. No la vull enyorar, la vull continuar sentint, dins meu, dins nostre, dins vostre, perquè la llum de la seua mirada seguisca guiant-nos en un demà ple de forces, de justícia per a tot el món, de no tenir por davant de les adversitats, d’ajudar qui ho demana i, sobretot, de sentir-nos orgullosos d’haver intentat ser cada dia una mica millors. Sense por pel temps que passa, assaborint cada instant com el glop de café que tant estimava o el piu-piu dels pardalets del seu pati. La cadència de la música de Pau Casals ens va recordar com podem assaborir una existència de tants anys i fer-la compatible amb l’alegria d’un nou demà. No és moment de fer reflexions existencialistes ni religioses, cadascun farà la seua segons les seues creences, és hora d’entendre com una persona pot convertir-se en un punt de trobada de tantes existències i transmetre al mateix temps una mateixa sensació d’orgull.

El poeta Miquel Martí i Pol va escriure “em costa imaginar-te absent per sempre, tants records de tu se m’acumulen que ni deixen espai a la tristesa, i et visc intensament sense tenir-te.”. De segur que El cant dels ocells de Pau Casals podria ser un bon acompanyament per als versos anteriors perquè ens ofereixen aquest sentiment de l’enyor i alhora del goig per reviure els records. Deixeu-me que mantinga per a la meua intimitat els meus petits trossets de Maria que sempre quedaran en la meua ment i, perquè no, en la meua ànima. Són petits fragments que moltes i molts heu compartit i que m’agrada que retingueu. I sí, és veritat, soc com soc per tots aquests fragments de cendra en què s’ha convertit. Els tinc davant: els ensume, però no fan olor de res. Alguns escriptors s’han inventat aromes diversos per intentar transmetre la força dels records que provoquen. És, per això, que he decidit que aquestes restes que tinc davant facen olor de lliris, la flor que tant estimava. Adeu, Maria, per sempre.