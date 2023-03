Existe una gran división de opiniones respecto al tema del cambio de la hora, ya que si cuando se cambia para la entrada del Invierno se gana una hora, a final de mes se pierde y dormiremos la noche del 25 de Marzo de cara al Domingo 26 una hora menos. Y no todo el mundo está a favor de estos constantes cambios de hora, que alteran dos veces al año el régimen del sueño y las costumbres, ya que hay muchas personas que están costumbradas a comer o cenar a una hora, o irse a dormir, y sometemos al cuerpo a un cambio que, aunque en una semana ya se acostumbra, en cualquier caso, ese cambio de costumbres se produce, y este mes nos encontraremos con un nuevo cambio de hora.

Así, el cambio al horario de verano se produce siempre en España la madrugada del último domingo de marzo, que este año cae en 25. Por tanto, se mantiene el horario de invierno durante casi todo el mes. La fecha del cambio de hora será la noche del 25 al 26 de marzo y a las dos horas pasarán a ser las tres, con lo que se pierde una hora. Suele hacerse en la madrugada del Sábado al Domingo para que “se note menos”, pero no olvidemos que muchos ciudadanos trabajan en Domingo en este país, y, por ello, si se van a dormir a las 23 horas tendrán una hora menos de sueño si deben levantarse a las 7 horas del Domingo los que tengan que trabajar ese día, lo que también hacen muchos ciudadanos, sobre todo, en los servicios que luego utilizan otros ciudadanos que ese Domingo no tienen que trabajar, o establecimientos que también abren en fiesta para aprovechar esos ratos libres en que algunos ciudadanos pueden salir, o restaurantes y cafeterías que abren todos los Domingos.

El próximo cambio de hora de verano de 2023 a invierno de 2023 se producirá el domingo, 29 de octubre de 2023, momento en el que los relojes han de volver a retrasarse de las 3 de la madrugada a las 2 y, con ello, ahí ganaremos una hora en lugar de perderla, pero, de nuevo, otra vez a tratar de que nos afecte lo menos posible.

La ventaja del cambio de hora de cara a este mes de Marzo es que anochecerá más tarde, al contrario que cuando se hace en Octubre que se adelanta la hora en que anochece, por lo que en alguna medida es más favorable el cambio en esta época de cara ya el Verano de este año 2023, porque a partir del Lunes 27 de Marzo anochecerá más tarde y los días se hacen más largos, al menos aparentemente.

Se dice que en este caso se aprovecha más la luz natural y se produce un ahorro energético, pero no todo el mundo está de acuerdo en ello, porque en Octubre ocurre al revés y no se sabe dónde está el ahorro en un análisis global de la idea. De todos modos, este tema tiene muchos detractores y no todo el mundo está de acuerdo en introducir dos veces al año cambios de horarios en las costumbres horarias de las personas, sobre todo en un momento en el que la gente tiene ya muchos problemas de todo tipo como para introducir cambios de costumbres que también pueden afectar al comportamiento.

Lo cierto y verdad es que todo este tema tiene un dato relevante comunitario, ya que está basado en la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, que versa sobre la regulación referente al cambio de hora de verano en todos los países que conforman la Unión Europea.

De todas maneras, todo esto ya está regulado y previsto que se siga cambiando las horas en Marzo y Octubre, al menos hasta el año 2026, salvo expresa modificación legal. Pero ya se está hablando de que Bruselas cuestiona su utilidad y plantea su eliminación. Incluso un estudio elaborado por una comisión de expertos en el año 2019 ya ha informado que no era aconsejable producir ningún cambio en los husos horarios si no existía un consenso compartido y una difusión práctica a la ciudadanía de los riesgos y oportunidades que conlleva, debido a que estos cambios en los horarios afectan, como decimos, a las costumbres de las personas, a sus horarios de sueño, comida, cena, desayuno y entrada en su trabajo, lo que puede tener repercusiones negativas que hacen que se mantenga vivo el debate acerca de la conveniencia de estos cambios que, desde luego, lo que sí es cierto y objetivo es que la próxima noche del día 25 de Marzo nos va a perjudicar. Porque…. perdemos una hora sobre lo que queramos hacer.