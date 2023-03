El pasado 25 de febrero se presentó la plataforma cívica de apoyo a Ximo Puig. El diario Información rindió cuenta de la noticia; sintetizó el manifiesto elaborado por ciudadanos que no militan en ningún partido y añadió los nombres de algunos de los firmantes. Yo estaba entre ellos y escribo este artículo para reiterar mi apoyo a un gobierno presidido por Ximo Puig. Me limitaré a tratar cuatro asuntos que me parecen relevantes:

1ª) El Contrato Social es la base de la democracia. Forma gobierno quien obtiene la mayoría parlamentaria, pero ese gobierno no puede conculcar derechos humanos. El gobierno presidido por Puig ha apoyado el reconocimiento de derechos como el matrimonio homosexual, la interrupción voluntaria del embarazo, la autodeterminación de género o la eutanasia y no quisiera que una nueva mayoría en las Cortes Valencianas pusiera cortapisas a esos derechos o no reconociera en el futuro otros como los medioambientales.

2ª) Las economías española y valenciana se enfrentan a un grave problema de inflación de costes provocada por la guerra de Ucrania y tanto el PP como VOX han propuesto como solución coyuntural una rebaja generalizada de impuestos. Dejando de lado los perniciosos efectos que esa medida tendría sobre el gasto público y la deuda, su resultado sería un aumento de la demanda agregada y también de la oferta a costes crecientes, de modo que entraríamos en una espiral inflacionista que paralizaría el crecimiento económico. Más sensato es lo que han hecho el gobierno español y el valenciano. No han rebajado el IRPF salvo en los tramos bajos porque la política fiscal no puede ir contra la nueva política monetaria. Se han rebajado impuestos indirectos de modo temporal y se han establecido impuestos transitorios a las empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios para ayudar con ellos a las familias más vulnerables ante la inflación.

3ª) La rebaja de impuestos prometida por los candidatos del PP y VOX a la presidencia de la Generalitat no sólo es coyuntural. Es el fundamento de la política económica que proponen y se basa en un hecho que no es cierto– la Comunidad Valenciana es un “infierno fiscal” (Carlos Mazón dixit) - y en una hipótesis derivada de la curva de Laffer que no refrendan ni la Historia Económica ni la Economía Aplicada. A saber, que una rebaja de los tipos impositivos aumenta los ingresos fiscales. No voy a cansar al lector con cifras que demuestran que la Comunidad Valenciana no es un infierno fiscal. Me parece más contundente desmentirlo recordando que el grupo Volkswagen va a invertir en Sagunto 4.500 millones de euros en los próximos tres años. En cuanto a la curva de Laffer, es lógico suponer que existe un punto X muy elevado de los tipos impositivos que, por confiscatorio, paralizaría la actividad económica y nos haría volver al trueque. Sin embargo, las rebajas fiscales de Thatcher, Reagan y Trump desembocaron en cuantiosos déficits y numerosos estudios de Economía Aplicada evidencian que los tipos impositivos de los países desarrollados – entre ellos España - se sitúan por debajo de ese punto X, de modo que la rebaja de impuestos propuesta por PP y VOX atentaría contra el Estado del Bienestar al reducir los ingresos fiscales.

4ª) El Producto Interior Bruto depende de tres variables: la cantidad de factor trabajo, la cantidad de capital y la denominada Productividad Total de los Factores o PTF para abreviar. LA PTF es la parte del crecimiento del PIB que no se debe al aumento del factor trabajo y del factor capital, sino a otras causas entre las que son determinantes la innovación tecnológica y la calidad del capital humano. La PTF española y valenciana viene descendiendo desde 1995 porque nuestro crecimiento se ha basado en un modelo con insuficiente capacidad de innovación debido a la existencia de empresas que utilizan mucho trabajo y capital, pero cuya productividad es baja, destacando entre ellas por su peso en el PIB las del sector de la construcción y obra pública y las del subsector de servicios ligado a la hostelería y turismo. Para que la renta por persona de los valencianos y alicantinos se acerque a la de los países y regiones más prósperos, es preciso que nuestra PTF aumente y ello exige que empresas y sector público incorporen paulatinamente la Economía del Conocimiento, cuyos pilares son digitalización, capital humano muy cualificado e inversiones en I+D+i. Ximo Puig formó gobierno en 2015 y, desde entonces, ha fomentado esos tres pilares como evidencia, por ejemplo, la creación del Distrito Digital. Esta apuesta por la eficiencia económica es otra de las razones por las que me sumo a la plataforma cívica a favor de un gobierno presidido por Ximo Puig.