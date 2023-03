«-¡Detengan a los sospechosos habituales!».

Casablanca (1942), película de Michael Curtiz.

.

El ministro Miquel Iceta participó en Alicante en un foro cultural con destacadas personalidades y cargos políticos principales y ante ellos reiteró, más cerca pero no más claro, lo que ya sabemos: que la Dama de Elche no se mueve de Madrid si los técnicos no lo autorizan. Y eso que el propio alcalde ilicitano, Carlos González, le recordó que nuestra ilustre exiliada ya vino en 2006 con los criterios técnicos en contra, por una decisión política de la ministra Carmen Calvo y del presidente Zapatero; y que el ahora jefe de su ejecutivo, el mismísimo Pedro Sánchez, dejó abierta la puerta a un nuevo traslado temporal. Pero el ministro catalán la ha cerrado de golpe y no quiere volverla a abrir. «¡Pa que se caiga al suelo en el traslado y se haga cisco! ¡O que se desintegre nada más tocarla!... Y pase yo a la historia como el ministro rompe-damas, en lugar de por… bueno, por lo que sea que esté haciendo en el Gobierno. No, home, no! », vino a responderle, con contundencia pero sin acritud aparente.

Mira que González consiguió cierta complicidad con los anteriores ministros de Cultura, que si bien no decían que sí del todo, al menos tampoco decían del todo que no. Se quedaban en el quizás, quizás, quizás. Hasta que llegó Iceta, que ha esgrimido los informes técnicos como si fueran unas modernas tablas de la ley esculpidas en la misma piedra caliza biocalcarenita fosilífera que la pieza en discordia. El alcalde le embiste (elegantemente, faltaría más) cada vez que tiene ocasión, pero él, con esa agilidad que le confieren tantas horas de baile, siempre logra driblarle, igual de elegante:

-Carlos, estamos monitorizando la escultura, no te creas que no hacemos nada –explicóle el ministro-. Y monitorizamos una y otra vez hasta que la tengamos pero que bien monitorizada. ¡Buenos son nuestros técnicos cuando de monitorizar se trata!

-Pues ya me darás los resultados de la monitorización -replicóle el alcalde.

-¿De la parte monitorizante de la primera parte monitorizada o de la monitorización de la segunda parte monitorizante? Es que no es lo mismo.

-De todas.

-Por mí sabes que no hay problema, pero yo, lo que digan los técnicos. No voy a pasar a la historia como el ministro que se cargó las monitorizaciones…

Así que el alcalde volvió a casa sin ni siquiera una palabra de aliento que poder vender en campaña (cuando entre en ella oficialmente, el viernes 12 de mayo a las 24.00 horas: ya ha dicho que no lo hará antes). O algún compasivo atisbo de que existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que la Dama (una vez monitorizada convenientemente, por supuesto) pueda regresar a su casa por su equis aniversario. Nada de nada.

González no podrá apuntarse ningún tanto a costa de la Dama y cerrará su actual mandato sin ver cumplido una de sus grandes promesas, pero al menos ha podido consolarse esta semana conociendo al fin quiénes le acompañarán en la candidatura municipal. Tampoco habrá pasado muchas noches en vela tratando de desvelar este insondable misterio, supongo. Alejandro Soler convocó para tal cometido a su ejecutiva tras la marcha del Día de la Mujer, más tarde de lo esperado y habitual, con un ojo (e incluso los dos) puesto en las listas autonómicas, por aquello repescar a su lugarteniente Francis Rubio si no repetía (como ha sido el caso) para ir a València. Una lista local repleta de repetidores/as. Tanto que en los 12 primeros puestos (el número actual de concejales socialistas) hay cuatro caras nuevas (la anunciada renovación del 30%, punto arriba, punto abajo), pero tres de ellas ocupan los últimos sitios de la docena y la otra (el mismísimo Rubio), aparece en el 7.

En cambio, Ramón Abad, pieza clave en el actual gobierno como responsable de recursos humanos y seguridad ciudadana, y con gran ascendencia en el partido, se marcha, apesadumbrado pero resignado, a la lista autonómica como cuota ilicitana, en sustitución de Rubio, que cae víctima del fuego amigo entre Soler y Ximo Puig. Su puesto (el 3) lo ha aprovechado el secretario local para ascender al concejal con más competencias del equipo de gobierno, el portavoz Héctor Díez, que hace cuatro años fue castigado al 9, pese a ser el favorito de la militancia, por sus lealtades tácticas de última hora. Parece que ha logrado convencer al jefe en este tiempo de que su fidelidad es auténtica y que puede seguir contando con él como delfín o lo que sea.

Se nota que Soler estaba en otra cosas, con los fuegos que tenía abiertos en varias candidaturas municipales de la provincia (Alicante ciudad, cómo no, una de ellas), porque no le ha dado muchas vueltas a la de Elche. Seis de los primeros diez nombres se mantienen en la misma posición que en 2019: Carlos González (1), María José Martínez (2), Patricia Maciá (3), Mariano Valera (5), Mariola Galiana (6) y Ana Arabid (8), que sigue siendo la única afín que el alcalde ha podido colocar, además de su jefe de gabinete, Miguel Serna, que ha acabado en el fatídico 13.

Peor todavía ha quedado el actual concejal de turismo y promoción económica, Carles Molina, que se ha trastabillado desde el puesto 11 de hace cuatro años hasta el 15, fuera de toda esperanza de salir elegido (salvo fenómenos paranormales). No sé si será peor eso o que directamente te digan que no vas a ir en la lista, como les ha pasado a sus compañeras Marga Antón (Cultura) y Puri Vives (Mayores), que estarán enfadadas pero sosegadas de espíritu.

La reincidencia no es solo cosa de los socialistas. No vamos a tener ninguna cara nueva al frente de las cinco candidaturas representadas actualmente en el consistorio ilicitano. Son todos y todas repetidores y repetidoras, si no en el mismo puesto de sus respectivas listas, sí son caras ya conocidas de la actual corporación. Los dos principales partidos locales se presentan con los mismos números 1: PSOE, con el actual alcalde, Carlos González, que aspira a igualar el récord de su mentor, Diego Maciá, con un tercer mandato municipal; y el PP, con Pablo Ruz, que anhela demostrar que, ahora sí, está ya sobradamente preparado para asumir tan elevada jefatura consistorial sin despeinarse.

En Compromís, mientras siguen deshojando el trébol (el trifolio ordinario) para decidir si se presentan juntos o revueltos o todo lo contrario con otras formaciones custodias de las esencias izquierdistas, tendrán como cabeza de cartel a Esther Díez, actual portavoz. Aunque será la tercera aparición de la edil ciclista en las listas de la coalición, sin embargo se estrenará en el número 1, ya que en las dos anteriores quedó relegada al improbable cuarto puesto, aunque finalmente, gracias al principio de improbabilidad en ambos casos acabó siendo concejal. O sea, que aunque solo fuera por su abnegada constancia como sufridora electoral, se merecía más que nadie subir a lo más alto.

Vox ha optado también por no hacer ningún experimento con litines ni lanzar sin paracaídas a algún conocido del primo del hermano de un compañero de caza mayor de Abascal, y apuesta sobre seguro: la actual portavoz, Aurora Rodil, número 2 hace cuatro años. Mientras que Ciudadanos, en su seráfica transfiguración, recupera al defenestrado Eduardo García-Ontiveros como cabeza de lista, ante lo cual la antigua número 2 y hasta ahora número 1, Eva Crisol, hace mutis por el foro y estudia retirarse una temporada a meditar a un monasterio cisterciense. O dar la vuelta al mundo en catamarán, que no lo tiene claro.

Todo eso está muy bien, pero ¿cómo irá la monitorización de la Dama? ¿Seguirá Iceta atento al monitor? Pablo Ruz lo indagará.