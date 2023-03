Cuando fuimos conociendo, más allá de cualquier duda razonable, que el Gobierno que mandaba en España (excepción hecha de Vascongadas, Cataluña y alguna periferia insular donde ni reina ni gobierna), muchas de sus miembros y miembras, ya conocía antes del 8-M de 2020 la existencia del Covid chino y su exponencial, abrumadora capacidad de contagio, imperó abrumadoramente el exponencial silencio dándose el visto bueno a la ideología por encima de la seguridad sanitaria. Hasta la ministra Yolanda Díaz dijo que “veía lo que iba a pasar”. Las consecuencias son de sobra conocidas por todos, todas y todes -quizá, menos para ese bíblico telepredicador vestido de eminente científico “postyeye” que pronosticó tan solo dos o tres contagios-, al punto de que alguna excelentísima asistenta a la manifestación se contagió del virus ideológico hospitalizándose en la sanidad privada para dar ejemplo a la pública. Pese a las evidencias conocidas, el inmenso riesgo y las consecuencias habidas, jamás se pidió perdón ni se reconocieron errores; un gobierno de coalición matrimonial no podía -incluso ni unidas podía- permitirse el lujo de dormir en camas separadas pese al miedo, casi terror, mostrado por don Pedro sobre (¿encima?) el tálamo nupcial la noche de bodas.

Han pasado tres años desde entonces y: además de un arresto domiciliario en régimen de estricto aislamiento penal; además de varios confinamientos carpetovetónicos, nacionales, autonómicos, locales, vecinales, casa por casa; además de medidas contradictorias un día sí y al día siguiente no; además de un estrés que sacó a relucir las vergüenzas de nuestra Sanidad Pública (al contrario de sus profesionales, que se comportaron hasta con heroicidad), a la que vimos con guantes de fregar, sin mascarillas, trajes sanitarios, respiradores ni equipamiento de protección; además del caos organizativo con un Gobierno desnortado, huido, sacudiéndose las pulgas en el traje de las Comunidades Autónomas, pero rodeado de un amplísimo “consejo de expertos” que seguimos sin conocer; además de todo eso (no hablo de los 150.000 muertos por respeto), hoy tenemos una muy feminista ley del solo sí es sí que, para proteger a las mujeres, ha repartido su obra benéfica a más de 730 depredadores sexuales que han visto rebajadas sus penas y excarcelado a otros 74. Cómo no se habrán puesto las cosas de feas (solo por las elecciones, no vayan a creer otra cosa), que el PSOE de don Pedro tiene que aguantar a los fascistas de la derecha para que le salven su reforma a la Irenemonteroley. Durmiendo con su enemigo.

Ahora bien, no todo se queda en la anécdota (utilizo ese sustantivo femenino con precaución, pero consciente de que las miembras del Gobierno del Ministerio de Igualdad se toman así las consecuencias de su ley); amén de lo dicho, hemos conseguido que se dicten las normas canónicas para el placer sexual de las mujeres a partir de una estadística del Ministerio del ídem -que ha disgustado mucho a su secretaria de estado Ángela Pam- señalando que el 75 % de las mujeres prefiere la penetración (perdón) al onanismo. “Es escandaloso…”, lo de la penetración en vez de la autoestimulación (perdón), ha dicho Pam al conocer lo que más les gusta a las mujeres. Hay encuestas y estadísticas que las carga la diablesa, o el diablo. ¡A quién se le ocurre preguntar a las mujeres iraníes si prefieren la libertad o ver los programas de La Tuerka!; es como si preguntaras a los chinos, cubanos o norcoreanos si prefieren venerar al sumo sacerdote (allí sí que no hay mujeres) o escapar del paraíso proletario hacia las decadentes democracias occidentales.

Este 8-M se han manifestado las mujeres en Europa, USA, Canadá, Australia…, en el mundo libre. No han podido manifestarse en Afganistán, Irán (sin La Tuerka), Irak, Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Turquía, Paquistán, Sudán y un largo etcétera con el mismo común denominador: la teocracia religiosa. Pero no escucharán del feminismo ultramontano ni una sola voz contra esos países, contra esas ideologías disfrazadas de religión, contra esas dictaduras que también embisten contra la mujer. Como tampoco han escuchado al Ministerio de Igualdad protestar ante la embajada de Paquistán por haber liberado ese país a los asesinos de las dos mujeres de Tarrasa. La voz de esas jóvenes ha enmudecido no solo porque fueron asesinadas cuando viajaron engañadas a Paquistán, es que también han sido silenciadas por este feminismo queer, por esa inquisición excluyente y dogmática que las abandona, como a las mujeres afganas.

Pero la ansiedad controladora de Ángela Pam, del Ministerio de Igualdad y del feminismo excluyente (Irene Montero, preguntada por “¿qué es una mujer?”, no sabe contestar), no solo dicta normas que rijan de manera mesiánica el placer sexual de la mujer, no, ha conseguido que el propio feminismo esté completamente dividido y enfrentado. Vean, si no, las cifras de asistencia a la manifestación oficial de Madrid que la Subdelegación del Gobierno de don Pedro cifró en 17.000 personas, de ahí que sea un récord olímpico que en la modesta Alicante se hablara de 22.000. El límite de la degradación moral es tal que la propia Pam se hizo protagonista, risueña, en un vídeo que grabó en la manifestación y que publicó en las redes sociales, donde un grupo de manifestantas cantaba “Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar”. El oráculo de Moncloa, Bolaños, califica de “anécdota” el vídeo, por eso les hablaba antes del concepto anecdótico que le produce al Gobierno y a sus socias la espiral de feminismo radical en que se ha instalado. Ese indecente y nauseabundo grito sí que es un peligro. Eso sí da miedo, porque además se dice en público, se le ríe y se califica de anécdota. A más ver.