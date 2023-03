Aplicar una regla general para todo un colectivo suele acarrear injusticias graves incluso en los casos más flagrantes: ¿Son todos los tertulianos de los programas del corazón un residuo radiactivo de la cultura popular? Pues, probablemente en una amplísima mayoría sean basura, pero ni les conocemos a todos ni sabemos si personalmente son unos mastuerzos o actores que representan un papel para llevar un plato de Joselito Cinco Jotas a sus polluelos.

¿Son, por ejemplo, todos los empresarios unos explotadores? Hombre, hay de todo, yo no pondría la mano en el fuego por algunos, pero tampoco lo haría por la totalidad de integrantes de algunas supuestas organizaciones de beneficencia, ni por el colectivo de las madres ursulinas. Ni siquiera por los filatélicos.

Por eso ando revolicado con el presunto líder del PP (ya sabemos que quien manda de verdad e imparte doctrina usa faldas) cuando habla de las “gentes de bien” escandalizadas por alguna de las ocurrencias del Gobierno.

A ver, ¿son las gentes de bien las equivalentes a las personas de buena familia “de toda la vida” que votan derechas y van a misa de doce? ¿Son gentes de bien los honrados trabajadores que votan izquierdas y son anticlericales? ¿No habrá gentes de bien entre personas trans género, o defensoras del aborto o de los intercambios de pareja?

Más me da que Feijóo equipara a las gentes de bien con los conservadores reyes de la doble moral, con el Don Guido muy jaranero y de viejo gran rezador o la dama-dama de alta cuna y baja cama. Esas gentes de bien, maestras del disimulo y con perfiles diferentes para dentro y para afuera, de las que por cierto aquel Maestro a quien adoran en novenas y tedeums, dijo que eran sepulcros blanqueados por fuera pero podridos por dentro. No se dan por aludidos, evidentemente.

No hay cosa más antigua que eso de las gentes de bien o, ya que estamos, lo de los buenos españoles, término acuñado en el franquismo para distinguirlos de todos los que estaban en el bando contrario o simplemente tenían ideas diferentes. Auto otorgarse la patente de corso para decidir quién es de los buenos o de los malos es parte de un concepto patrimonial de la sociedad y la verdad que conduce a vías peligrosas, porque si sabemos que los malos lo son podemos exterminarlos sin ningún cargo de conciencia. Y así hasta la náusea.

Hacia tiempo que no oía eso de las gentes de bien y quizá la última vez que alguien lo pronunció en mi presencia fue un cura preconciliar y trabucaire. De esos que no sólo eran partidarios de fusilar al contrario sino integrantes voluntarios y entusiastas de los pelotones de fusilamiento, metafóricamente hablando, supongo. Y habrán advertido que he acentuado “sólo” y desde aquí anuncio que si sustituye a solamente pondré siempre la tilde, porque me considero un insumiso a normas estúpidas de la RAE. Están avisados.

Es evidente que hay conceptos muy retorcidos y bastante enquistados, pero creíamos que la sociedad había avanzado y comprobamos que hay una vuelta al pasado que pone los pelos de punta. Incluso aceptando que Feijóo se equivocó en el concepto y que arrepentidos los quiere dios -aunque no le he leído ninguna rectificación- las palabras no son nunca inocuas y las frases tienen ideología, en este caso ultramontanas y excluyentes.

Al poner el foco en el sujeto me estoy olvidando del predicado de la frase de Feijóo, “dejen ya de molestar”, y a lo que se refería, la ley trans. Cierto es que hay una parte de la sociedad que se considera agredida por cualquier modificación de las leyes que pretenda normalizar la situación de algunos colectivos. Pasó con el divorcio, con el aborto, con el matrimonio entre personas del mismo sexo en tiempos recientes, pero también con el voto de la mujer e incluso con el sufragio universal algo más atrás o con los derechos de los trabajadores o la libertad de cultos. Los bien pensantes de turno tienen reglas inmutables sobre determinados temas y exigen que no se les moleste con cambios. De dónde proceden algunas normas ya les da igual, son así y así se quedan por los siglos de los siglos. Como las Tablas de la Ley: grabadas en piedra.

Es verdad que en otras culturas ya no es que la mujer no pueda casarse con otra mujer, es que no puede salir a la calle sin velo ni conducir un automóvil. En esas sociedades las gentes de bien son las que defienden lo de toda la vida y se molestan si se les dice que hay que cambiar cositas.