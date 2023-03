Per què s'odia el feminisme?, per què s'odia la igualtat?... Darrerament, s'ha destapat tota una riuada d'insults, d'atacs, contra els avanços en la igualtat de gènere, en la millora de drets de les dones. Per què?... Tal volta és perquè, com a contrapartida a l'avanç dels drets de les dones, alguns visualitzen, pot ser inconscientment, la pèrdua de privilegis, i es veuen com aquell home blandengue que senyalava El Fary: fent la compra, guisant, escurant els plats, netejant la casa, atenent i criant els xiquets..., incapaços de comprendre que per a tots, ells inclosos, és desitjable l’autonomia personal, prendre decisions mancomunadament..., en definitiva compartir la càrrega real, i també la invisible –el pes de la responsabilitat, de l’organització dels quefers-, que comporta el dia a dia.

Només faltava, per alimentar la irracionalitat, l'aparició de les xarxes socials on poden tindre cabuda, sense més, tota mena de boles/fakes, d'atacs indiscriminats... I, a més a més, només faltava la irrupció d'un partit clarament irracional i d'opcions antidemocràtiques, avalador de tots els endarreriments per tal que no canvie o evolucione res. I, també, només faltava que una bona munió de gent desinformada, o millor dit mal informada, en bona part tradicionalment exclosa, s'haja incorporat activament –cosa positiva, clar, tots som iguals- a la dinàmica social, mitjançant este consumisme en què estem involucrats; i, a través de les fàcilment accessibles xarxes socials o en les converses de barra de bar, es dedique a abocar i escampar tota la frustració acumulada, en forma d'insults i improperis.

És com si vullgueren declarar-se, veges per on, víctimes del feminisme. Com si els avanços en l’equitat foren un atac a ells. És pura ignorància. El món aspira a una llibertat, a una igualtat. I partim de bases desiguals, en què un gènere (el femení) tenia i encara té més obligacions que l'altre; en què un gènere (el femení) tenia i encara té menys drets que l'altre. Es tracta d'igualar. Perquè ningú pot sentir-se bé amb si mateix si té algú al costat lligat de braços o sota la bota. Recordarem que encara abans de 1979 les dones sofríem violència institucional en no poder ni contractar ni vendre ni hipotecar ni comprar bens immobles ni exercir drets laborals ni acceptar herències ni comparéixer en judicis sense l'autorització escrita del marit o, en el seu cas, del pare. Per tant, tota eixa bel·ligerància conservadora (millor dit, ultraconservadora) és conseqüència de la ignorància, amb la quantitat de mals que el desconeixement de la realitat comporta.

Dissortadament, els casos de violència física continuen entre nosaltres, tal com les estadístiques indiquen: cada sis dies es produeix un assassinat d’una dona (uns 60 de mitjana anual), tot i que la bona notícia és que van descendint un 3% d'any en any; tot i així, intolerable quota. Allò d'“El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecerle”, Art. 57 de l‘antic Codi Penal, era una coartada, una pantalla, per a tots els abusos possibles, que, hui, en la societat del desenvolupament, de la ciència i la racionalitat, de la llibertat i la igualtat predicades, no tenen cabuda. Prou d'atacs, prou d'insults. Abracem la llibertat i la igualtat. Abracem el respecte. Perquè respectar l'altre/a és respectar-nos a nosaltres mateix.