Les contaré un pequeño secreto. Muy de vez en cuando un amigo de un gabinete de Prensa te pide el favor antes de la comparecencia de un político para que le hagas una pregunta que puede ser ni tenga que ver con el asunto que le lleva ante los periodistas. Y es tal el miedo a que no se la hagas, a que no piques, que compromete a varios medios. El juego consiste en no hacerla y esperar a ver a quién más se lo ha pedido. Ya se pueden imaginar que el político de turno sabe de sobra la respuesta, no quién le va a hacer una pregunta que servirá para que la inocente o incómoda cuestión sea el titular de todo porque será lo mollar.

Dicen que en política nunca se debe hacer una pregunta si no sabes la respuesta. Cuando este jueves, en Casa Mediterráneo, el alcalde de Elche, Carlos González, interpeló al ministro de Cultura -yo diría que con mucha dureza si se tiene en cuenta el tono pausado y acomodado que utiliza habitualmente-, Miquel Iceta, sobre cuándo permitirá que la Dama vuelva de forma temporal a su ciudad, algo que el regidor lleva anunciando y prometiendo desde que comenzó la campaña que en 2015 lo llevó a la Alcaldía, estaba claro que aquello no era una pregunta pactada.

A tres meses vista de unas elecciones, un simple sí del político catalán o el haber dejado una puerta abierta al préstamo se hubiera convertido por González, que en eso sabe manejar los tiempos como nadie (sólo hay que ver cómo convirtió en ilusión la posibilidad de que la ciudad albergara la sede de la Agencia Espacial Española), en una inestimable y electoralista palanca, una palabra que, a falta de gestión, cada vez se usa más en política.

Reacondicionamiento

Si algo ha hecho el Ayuntamiento de Elche y no se le puede reprochar en estos años ha sido el hacer los deberes que estaban en su mano para un fin que, al cabo de tanto tiempo, parece que solo haya sido humo. Esto le ha llevado incluso al reacondicionamiento con un gasto millonario de una sala en el Palacio de Altamira para ese posible regreso. Desde entonces, la Torre del Homenaje duerme el sueño de los justos porque está cerrada y sin uso. Y es tan claro que el equipo de gobierno no ha aflojado con esta promesa que la edil de Hacienda, Patricia Macià, llegó a asegurar en 2021 que había una reserva de un millón de euros para la organización y los fastos «cuando se cediera» en 2022. Por comprometer comprometieron al presidente Ximo Puig con el supuesto regreso de cara al 125 aniversario del hallazgo. Una fuente del Palau aseguró al periódico que meses después supieron por Iceta que no perdieran el tiempo, que no existía la menor posibilidad de lograrlo, por mucha comisión se crearan para tal fin y aunque se fotografiaran ambos en Fitur con la Dama Viviente como habían hecho.

Una decisión política

Preguntar a un político de tu partido sin saber la respuesta aunque sabiendo que eso va a ser el titular al día siguiente, y aunque la conferencia que iba a dar el ministro se titulara Objetivo Cultural, ha servido para dos cosas: para chafar la conferencia y para confirmar lo que Carlos González ha dicho en sus últimas comparecencias: la vuelta de la Dama era una decisión política por mucho que el titular de Cultura se escudara en los técnicos mientras él le pedía «valentía» porque en noviembre de 2019 el entonces ministro de Cultura, José Guirao, se lo había prometido, pero de aquello no hay pruebas y, además, por desgracia, este falleció.

Hace algo más de un año, cuando el Ayuntamiento y la Generalitat apretaban con este asunto con ocasión del 125 aniversario, la Dirección General de Bellas Artes hizo una filtración a un diario nacional para supuestamente demostrar que el busto se encontraba en mal estado. Con aquello se quiso zanjar la polémica, pero se hizo con base a unos estudios viejunos que, curiosamente, se habían realizado por la comisión que autorizó su visita a Elche en 2006 porque hay párrafos literales. El Ayuntamiento de todo se enteró por la Prensa. No le llamaron para informarle o, si lo hicieron, lo ha ocultado siempre.

Iceta y su director de Bellas Artes y tanto da uno que el otro, llevan desde entonces sin facilitar información alguna sobre el estado del busto, al menos a este diario que la ha solicitado y por escrito. Pero, ¿tampoco tiene el alcalde de la ciudad derecho a tener información puntual para no crear entre los ciudadanos falsas expectativas?, ¿es normal que tenga que realizar el regidor la fórmula de la pregunta en un foro público porque Iceta no lo ha querido recibir o le ha llamado por este asunto? ¿No sería que el requerimiento que hizo el alcalde era una forma de salir de su atasco de ocho años de anuncios y promesas incumplidas? Al concluir la conferencia del ministro, Carlos González hizo público un comunicado. Se titulaba así: «El alcalde de Elche reclama conocer los resultados de la monitorización del estado de la Dama». Con ello dejaba claro que él tampoco ha tenido información del busto ni siquiera de un gobierno de su propio partido. Menos mal que el problema es técnico y no político.

Reivindicación

En febrero de 2022, cuando saltó la noticia del mal estado de la Dama, González viajó a Madrid para, junto al diputado Alejandro Soler que allí lo esperaba y había obtenido la entrevista, verse las caras con el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre. A la conclusión, la versión que González dio a los medios fue que iba a seguir firme en su reivindicación y que «veía abierta una puerta» al préstamo. Añadió que «en las próximas semanas se confeccionará un cronograma para así tener una calendarización de los trabajos que conllevará la elaboración de dicho dossier y de cuándo estará disponible».

Si un año después González ha dicho que va a pedir los resultados de la monitorización es que nunca ha estado informado. Otras fuentes aseguran que en esa reunión Sastre lo que le dijo y sin tapujos fue que le pidiera cosas para la Alcudia porque la Dama no saldría del Museo Arqueologico Nacional (MAN). En junio Iceta dijo exactamente la misma frase que el jueves «no» y también se excusó con los técnicos.

No sé si González midió sus palabras cuando, dentro de esa larga pregunta al ministro dijo: «¿Por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que sí a una cesión temporal y ahora, unos meses después, contigo como nuevo ministro, dices no, sin que nada haya cambiado?». Iceta seguro tomó nota del tono y de la intención y no para felicitarle. Está claro que González este jueves tenía la obligación moral de repreguntar sobre algo de lo que sabía probablemente la respuesta desde aquella reunión con Sastre, pero nadie le hubiera perdonado no hacerlo y menos a tres meses de las municipales aunque seguro él va a seguir pidiendo la cesión en su programa electoral.

Todo el mundo asegura que la Dama es la joya más valorada del MAN. De una importancia capital que ha hecho que sea noticia encontrar una hormiga en su urna o su traslado de sala por obras. Pasan cada año por allí, por el MAN, 200.000 personas que lógicamente, no solo se acercan a verla, también al resto de piezas. González aseguró que en seis meses pasarían un millón por Elche para verla, con un impacto económico que es difícil cuantificar, pero que ayudaría a una ciudad tan necesitada de buenas noticias y quizá también a él y a su partido ante el cercano termómetro con las urnas.