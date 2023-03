El film de Lawrence Kasdan, de igual título en castellano (en original “The big chill”, 1983) al de este artículo, siempre ha figurado en el grupo de esas diez películas que elegiríamos si hubiéramos tenido la suerte (que no) de que alguien nos hubiera hecho esa pregunta tan deseada. El argumento de la peli va, más o menos, de unos amigos que se encuentran un fin de semana y que se dedican a reconocerse y a recordar viejos tiempos en que todos, chicos y chicas, eran más jóvenes y querían cambiar el mundo (pero que tampoco). Y todo ello, adobado con aquella música de los sesenta/setenta que todavía nos hace sonreír al mismo tiempo que nuestros pies se disparan tratando de moverse al compás de un impulso ya imposible de ejecutar.

Bueno, pues usted, amable y sufrido lector, cambie la acción en aquella mansión de Lousiana donde se desarrolla la acción de la película por el campus de nuestra UA. Trasládese con la mente bien dispuesta al auditorio del Aulario II y pruebe a sustituir a Tom Berenger por José Carlos Rovira, a Jeff Goldblum por Prieto de Paula, a William Hurt por Miguel Ángel Lozano, a Meg Tilly por Josefina Bueno, a Kevin Kline por Suso Pradells y, sobre todo, a Glenn Close por Amparo Navarro, la perfecta anfitriona, y pronto tendrá la sensación de que aquellos diez o quince años que separan a los protagonistas de la peli de la época en que estuvieron juntos, no parecían haber pasado en vano.

Un servidor, que hacía tiempo, demasiado, que no visitaba aquella casa que durante más de veinte años fue mi lugar de trabajo y diversión, fue y volvió a reencontrase con unas personas con la que, al verse rodeado y saludado por ellas y ellos, recordó viejos tiempos y se sintió feliz. Con compañeros, la gente de protocolo, del taller de imagen, del servicio de publicaciones y con alguna que otra señora de la limpieza.

Si en el film la reunión de los amigos se hace posible merced a una situación trágica, en la realidad del otro día fue totalmente al contrario: por la presentación de dos páginas muy bien hechas y razonadas (entren en ellas y lo comprobarán) de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes dedicadas a dos de los grandes poetas españoles de los años treinta que ya son universales, Antonio Machado y Miguel Hernández. El acto, brillante, especialmente por alguna de las intervenciones como la del poeta metido a político Luis García Montero, y con la presencia del ministro blaugrana de Cultura, Miquel Iceta, dándole compromiso gubernamental a la ocasión, sirvió para mostrar claramente que aquel “invento” del rector Pedreño que tanto costó mantener, sigue vivo y en pleno apogeo. Que la universidad de Alicante continúa en su afán de recuperar el proustiano tiempo perdido, y ahí están los nuevos estudios, especialmente la recuperación de Medicina, la joya de la corona en tiempos pretéritos. Una facultad que nos fue arrebatada por un President de la Generalitat de triste recuerdo y que otro President, más cercano al sentir de la provincia, nos ha devuelto con toda justicia.

La presencia de la familia del poeta oriolano, en lugar de honor, fue un motivo más para testificar que la realidad de Alicante y su provincia marchan parejas a un centro académico, la UA, que sigue trabajando día a día con un nuevo equipo rectoral que se ocupa, como debe ser, de impulsar cada vez más el desarrollo de la investigación y de la cultura y siempre mirando a las necesidades de esta provincia.

Unas pocas horas me mostraron que, a pesar de que el tiempo no ha pasado en vano, aquella época dejó una huella imborrable en mí. Y que aunque ya, algunos hemos dejado de hablar de corrido y nos cuesta reconocer a las compañeras y compañeros de nuestros tiempos pretéritos, los mismos con las/los que tanto discutíamos apasionadamente y con los que cerrábamos conflicto tomándonos un café en cualquiera de los bares del campus, como la Charca, entonces éramos demasiado jóvenes para enfadarnos por nada y con nadie.

La Universidad, a simple vista, sigue siendo aquel lugar que tanto añorábamos en nuestros primeros tiempos de jubilación. El mismo sitio donde la gente joven se sentaba en el césped y, al pasar para meterte en el aula, te preguntaba por qué no se daba la charla o lo que tocara allí mismo, entre el olor de las lavandas. Y lo hacías. Con esos alumnos que tanto disfrutaban en las excursiones a Orihuela para conocer el gótico de las iglesias de Santiago o las Santas Justa y Rufina, el renacimiento del pantano de Tibi, el barroco del Misteri de Elche o la ciudad utópica por ilustrada de Nueva Tabarca, aunque se marearan a la vuelta a Santa Pola tras un buen caldero. Haciendo una visita rápida, eso sí, al Museo de la Universidad, a la Biblioteca a preparar apuntes o a comprar lo último recomendado en la librería Compás.

El final del entrañable acto, tras la palabras de las autoridades, terminó a la salida entre abrazos de todos y todas, con promesas, que luego incumpliremos, de volver a vernos pronto. Con la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no sea cierto. Porque lo mejor es que la vida sigue, sigue. Aunque nos hayamos hecho un poco, solo un poquito, más mayores. Y que nuestros nietos no sepan quienes fueron Marvin Gaye, Aretha Franklin o nunca hayan bailado “A Whiter side of Pale”. Una lástima, por cierto.