Cuánta energía consumimos en las relaciones estrictamente superficiales. Si las medimos en tiempo y en profundidad, las mismas que se nos van en las cuestiones más serias. Quien así me habla, textualmente y a bocajarro, es Helena Taberna, realizadora de Alsasua (Navarra) a la que conozco desde hace más de treinta años. De ahí la confianza. En la intimidad de un encuentro fugaz propiciado por el Festival de Málaga, un café en la zona de prensa que apenas dura tres minutos, las cargas de profundidad que me lanza Helena darían para escribir varias páginas sobre las filosofías de vida de esta España nuestra que camina a varias velocidades y de la que todavía quedan demasiadas verdades por desvelar.

Helena Taberna, ilusionada por su inminente rodaje de la adaptación de una novela de Isaac Rosa, se autodefine cada vez más como una mujer del norte, con todo lo que eso conlleva, incluido sentirse cada vez más extraña en el sur, más ajena a su calor, a su ocio banal. Confesión por confesión, le respondo que más complicado es lo mío, que siempre me he sentido extraño en mi tierra. Lo que no significa que ambos no tengamos ampliamente superado el concepto de ciudadanos del mundo y hayamos crecido con una anchura de miras considerable.

Al final, es una cuestión de edad. La directora de Yoyes, La buena nueva o Acantilado lleva la mochila cargada. Año arriba año abajo somos de la misma quinta. Siempre estuvimos en sintonía. En cierto modo andamos de vuelta de demasiadas batallas. Antes de que arrancase el festival malagueño ya andábamos peleándonos por los caminos del audiovisual: por la igualdad, los derechos y las cuotas. Qué nos vienen a contar a estas alturas con series sobre Nacho Vidal, Bosé o Bárbara Rey. Un poco de respeto.