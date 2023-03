Una de mis secciones preferidas del Festival de Málaga es 5 minutos, por la que sacrifico muchas proyecciones vespertinas. No puedo fallarle a su coordinador Luis Alegre por tan buenos ratos compartidos a lo largo de dos décadas. En medio de los avances de películas en preproducción se coló la promoción de la serie diaria de TVE 4 estrellas, que podría tomar la delantera en emisión a Los pacientes del doctor García, cuyo primer capítulo hemos visto en el Festival.

El proyecto de 4 estrellas, de Daniel Écija, fue presentado en Málaga por el director del Área de Cine y Ficción de TVE, José Pastor. Le conocía por sus comparecencias en el programa RTVE responde junto al Defensor del Espectador y siempre me pareció uno de los directivos de la Corporación más sinceros, honestos y comprometidos con la causa que defiende.

Pero, ojo, que aquí se enfrenta a todo un miura a porta gayola: 4 estrellas es la serie diaria más cara producida hasta la fecha por TVE, superando a La promesa. Por lo que ha trascendido, los programadores pretenden ubicarla en el prime time de lunes a jueves. Algo que a mí me parece disparatado, como le transmití públicamente a Pastor. Vaticino que 4 estrellas, después del Telediario, contra El hormiguero y El intermedio, duraría en emisión lo mismo que Mapi, cuyas 60 entregas grabadas acabaron siendo emitidas en el canal Clan.

Naturalmente que la única responsabilidad de Pastor es que el producto sea de alta calidad. Premium, según sus palabras. Dónde lo ubiquen los programadores escapa a su cometido. Pero tratándose de dinero público, me preocupa muchísimo lo que pueda suceder. Yo sólo advierto de lo que puede ocurrir. Después no digan que no avisé del naufragio.